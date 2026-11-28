El operativo policial y la detención de la pareja acusada de vender drogas en Esteban Echeverría

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Llegaron ocultos en la caja de un camión de fletes, cubierta con una lona azul, estacionaron frente a la casa y bajaron de inmediato al grito de “¡Policía!”. Así fue el ingreso de los efectivos de la Bonaerense para detener a “Yani la Pistolera”, una mujer de 36 años que vendía drogas en el barrio Transradio, en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría.

La secuencia, registrada en videos del operativo, muestra a los agentes irrumpir en la casa cuya puerta de entrada estaba cubierta por una cortina azul y amarilla. En el pasillo estaba Brian Nahuel Lezcano, de 30 años, alias “El Chanta”, quien no ofreció resistencia y se tiró al piso.

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Tras cruzar ese primer sector, los policías llegaron a la entrada de la vivienda. Allí apareció Yanet Elizabeh González Silva, conocida en su entorno como “Yani la Pistolera”, mientras se colocaba un toallón. Según se escucha en las imágenes, uno de los agentes le ordenó que se tirara al piso. “Sí, sí, mis hijos, por favor”, respondió ella antes de que la redujeran. “Es la mina”, dijo uno de los policías al reconocerla.

“Yani la Pistolera” y “El Chanta” tras ser detenidos

La investigación había comenzado el 20 de octubre pasado por un supuesto punto de venta de drogas en una propiedad de la calle Elizalde al 5800. En filmaciones tomadas por personal de encubierto se ve a personas que llegan caminando o en bicicleta, algunas con dinero en la mano. Era un desfile de compradores. Varios esperaban sentados, uno junto a otro, para ingresar al domicilio.

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En otra grabación aparece González Silva fuera de la casa, con una remera roja y una visera. La mujer comía y luego sacaba un arma de fuego de entre su ropa, que agitó ante otras personas que estaban en el lugar.

Uno de los videos que registraron a "Yani La Pistolera"

Ya dentro de la vivienda, las imágenes muestran desorden en los distintos ambientes, ropa sobre el piso y sobre camas, además de envoltorios con droga repartidos en muebles y roperos. Una escopeta estaba camuflada detrás de una escalera caracol, envuelta con una bandera argentina.

También había armas escondidas dentro de un climatizador evaporativo portátil. Los agentes retiraron la tapa trasera del aparato y encontraron revólveres ocultos en el sector inferior, debajo de la turbina.

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Varias armas halladas dentro de un climatizador

El lugar fue allanado ayer, tras un pedido del fiscal Gerardo Semisa, uno de los titulares de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de Lomas de Zamora. Fuentes policiales indicaron que durante el procedimiento se secuestraron 950 envoltorios de cocaína y pasta base, además de siete sobres con tusi.

Entre las armas figuraban un revólver Bagual calibre .32, otro Doberman calibre .38, una pistola Bersa calibre .22 y otra Bersa calibre .380. Varias tenían la numeración suprimida, de acuerdo con el parte del caso.

También se incautaron dos revólveres, dos pistolas, una escopeta calibre 16, siete teléfonos, una balanza de precisión, un rallador y $450 mil.

Todos los elementos secuestrados en el allanamiento

El fiscal Semisa ordenó el traslado de los dos detenidos a la fiscalía para la correspondiente indagatoria, en el marco de una causa caratulada por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de armas de fuego.

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