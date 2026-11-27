Los alimentos para la cena navideña registraron aumentos con frijoles colorados a 1.400 CUP y arroz hasta en 500 CUP la libra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La carne de cerdo alcanzó los 2,500 CUP por libra en Cuba a pocas semanas de Navidad y fin de año de 2026, un precio que convierte al lechón asado en un lujo para numerosos hogares. El valor máximo fue reportado en La Habana y equivale a casi el 78% del salario mínimo mensual de 3,210 CUP, según Periódico Cubano.

El aumento también alcanza al resto de los alimentos de la cena tradicional. Los frijoles negros se venden en La Habana entre 700 y 850 CUP por libra, los colorados llegan a 1,400 CUP y el arroz cuesta entre 390 y 500 CUP en Las Tunas.

PUBLICIDAD

El salario promedio del sector estatal era de 7,354 CUP en agosto, una cifra que tampoco garantiza una alimentación adecuada ante estos valores. Cinco libras de cerdo pueden demandar entre 8,500 y 12,500 CUP, casi cuatro salarios mínimos en los mercados más caros.

Precios dispares y aumentos en dos meses

La libra de carne de cerdo cuesta 1,600 CUP en San Cristóbal, Artemisa; 1,800 CUP en Santiago de Cuba y Morón, Ciego de Ávila; y 2,300 CUP por el bistec de cerdo en Placetas, Villa Clara. En Cruces, Cienfuegos, la carne limpia se comercializa a 2,100 CUP, mientras que en el municipio habanero del Cerro los cortes con hueso se ofrecen a 1,880 CUP.

PUBLICIDAD

La falta continua de electricidad arruina los intentos de conservar alimentos antes de las celebraciones decembrinas, obligando a los consumidores a esperar aumentos aún más severos conforme se aproxima la Nochebuena. REUTERS/Norlys Perez

Los 2,500 CUP registrados en otros puntos de La Habana no constituyen un promedio nacional. En marzo de 2026, las estadísticas oficiales ubicaban el precio de la libra entre 750 y 950 CUP.

La carne porcina subió 10,69% en septiembre y 13,29% en octubre, lo que acumuló un incremento de 25,4% en apenas dos meses, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información. La inflación alimentaria interanual llegó al 50,72%, por encima del 32,70% del índice general.

Los apagones añaden una dificultad para quienes intentan comprar la carne antes de diciembre: conservarla exige refrigeración en medio de cortes eléctricos. Esperar hasta el mes de las celebraciones puede implicar pagar aún más por el aumento de la demanda.

PUBLICIDAD

Menos comidas y una tradición bajo presión

El 68,2% de los participantes de una encuesta de Cubadata había reducido o saltado comidas durante los 30 días previos al sondeo. Para el 19,8%, esa situación ocurría con frecuencia o todos los días, según datos divulgados por Diario de Cuba.

El costo de la carne porcina presenta variaciones regionales con valores de 1.600 CUP en Artemisa y 2.300 CUP en Villa Clara. REUTERS/Norlys Perez

Los jubilados y los trabajadores que no reciben remesas del extranjero enfrentan las mayores limitaciones para sostener una costumbre transmitida durante generaciones. Los bajos ingresos frente al costo de los alimentos amenazan la presencia del cerdo asado en las mesas familiares.

La cena de Nochebuena, el 24 de diciembre, suele centrarse en lechón o cerdo asado, marinado con ajo, naranja agria, comino y especias, y cocido lentamente. El plato se acompaña habitualmente con arroz congrí o moros y cristianos, preparado con frijoles negros y sofrito; yuca hervida con mojo de ajo, aceite y jugo cítrico; y plátanos fritos, tanto tostones de plátano verde como maduros.

PUBLICIDAD

La mesa también puede incluir ensalada de lechuga, tomate, aguacate o cebolla, frituras de malanga o masas de cerdo antes del plato principal. Entre los dulces tradicionales figuran los buñuelos de yuca y malanga con anís bañados en almíbar, los cascos de guayaba, los turrones y la crema de vie.