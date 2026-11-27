El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham (Reuters)

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El Reino Unido incorporó formalmente la “coerción económica argentina” sobre las Malvinas a su agenda de seguridad nacional, en el comunicado final del Consejo Ministerial Conjunto (JMC, por sus siglas en inglés) que se celebró en Londres entre el 23 y el 26 de noviembre de 2026. El documento fue publicado por el Foreign Office este viernes, 24 horas antes del fallo del Tribunal del Mar sobre el petróleo de las Islas y el proyecto Sea Lion.

El texto establece, entre otros puntos, que las amenazas a los territorios de ultramar británicos se consideran una amenaza directa al Reino Unido. “A los efectos de la seguridad, los territorios se consideran parte del territorio nacional; el Reino Unido reafirma su compromiso de defender la soberanía británica sobre cada territorio frente a amenazas externas, incluida la coerción económica argentina hacia las Islas Malvinas”, afirmó el gobierno británico en el comunicado.

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El Consejo Ministerial Conjunto -se informó- contó con la participación de 11 ministros del gobierno británico y representantes de nueve departamentos, entre ellos el primer ministro, el secretario de Relaciones Exteriores y el ministro de las Fuerzas Armadas. El encuentro reunió además a los líderes electos de nueve territorios de ultramar administrados por el Reino Unido.

La incorporación de las acciones argentinas al apartado de seguridad se produce en el contexto de una disputa que se intensificó en los últimos meses. En septiembre, el gobierno argentina modificó mediante el Decreto 868/2026 los mecanismos de aplicación de la Ley 26.659 e incorporó nuevos requisitos para el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), entre ellos la obligación de cumplir la normativa sobre exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.

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La sala de audiencias del Tribunal del Mar, en Hamburgo

A su vez, inició un procedimiento en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que el Reino Unido frene el cronograma de Sea Lion, que prevé iniciar la etapa de perforación a inicios de 2027. En paralelo, se iniciaron procesos administrativos contra 60 personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas, entre las que figuran operadores, accionistas y proveedores del proyecto.

Frente a esas medidas, Londres anunció el 13 de octubre su intención de utilizar instrumentos derivados de la legislación británica de protección de intereses comerciales para impedir que determinadas empresas se vean obligadas a cumplir disposiciones argentinas.

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En tanto, el comunicado del JMC ratificó una inversión de más de 20 millones de dólares destinada a fortalecer las capacidades institucionales de los territorios administrados por el Reino Unido, con iniciativas de seguridad marítima, cooperación policial, vigilancia fronteriza y protección frente a amenazas emergentes. No se informó qué proporción de esos recursos se destinará específicamente a Malvinas.

El documento también destacó las actividades desarrolladas durante 2026 por unidades militares británicas en sus territorios de ultramar, entre ellas los patrulleros HMS Medway, HMS Mersey, HMS Tamar y HMS Trent, el buque de abastecimiento RFA Tidespring, la 16.ª Brigada de Asalto Aéreo y el Escuadrón 30 de la Real Fuerza Aérea. Esas menciones corresponden a operaciones ya realizadas durante el año y no anuncian nuevos despliegues en el Atlántico Sur.

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La delegación británica en el Tribunal del Mar

El comunicado no establece represalias adicionales contra Argentina ni contempla respuestas de carácter militar. Aunque reafirmó la posición británica sobre el principio de autodeterminación de los habitantes de los territorios de ultramar, cuya aplicación al caso de Malvinas es rechazada por Argentina.

En esta línea, Londres anunció que continuará apoyando los pedidos de remoción de aquellos territorios de la lista de territorios no autogobernados de las Naciones Unidas y que sostendrá la participación de sus representantes en el Comité Especial de Descolonización (C24). La Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e insta a negociar una solución pacífica teniendo en cuenta los intereses de los habitantes del archipiélago.

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