Soria, docente y militante de Izquierda Socialista, encabeza un acto en los tribunales de Rosario.

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Un profesor de historia y dirigente que integra el partido Izquierda Socialista (IS) quedó acusado penalmente por el presunto delito de incitación al odio y persecución religiosa, a raíz de reiterados mensajes considerados antisemitas frente al local de un comerciante rosarino perteneciente a la colectividad judía.

En una audiencia imputativa realizada el viernes 13 de noviembre, la Fiscalía Federal de Rosario, a cargo de Federica Tiscornia, impulsó la acusación por tres hechos que involucran a Mariano Soria, dirigente de IS en Rosario, quien realizó declaraciones que presuntamente infringen el artículo 3 de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios. La norma prevé penas de un mes a tres años de prisión para quienes alienten o inciten al odio o la persecución por motivos de raza, religión o nacionalidad.

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De acuerdo con el expediente, Soria participó en julio de 2025, el 7 de octubre de 2025 y en mayo de 2026 de movilizaciones organizadas por el propio imputado en el centro rosarino, en el marco del conflicto en Medio Oriente. El dirigente rosarino integra la Asamblea Acción por Palestina Rosario, que impulsa protestas para denunciar la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

Según la acusación de la fiscalía, durante las marchas, Soria se detuvo frente a un comercio —vinculado a la firma Cecchini—, donde profirió agravios directos contra su titular, utilizando megáfonos o a viva voz con frases como “sionista, vos sos el terrorista”, “asesino de niños palestinos”, “estas personas perversas están en todos lados”. Además, convocó a un boicot comercial desde las redes sociales contra el local ubicado en la peatonal Córdoba.

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A raíz de estos episodios, el comerciante afectado presentó una denuncia penal y se constituyó como querellante en la causa con el patrocinio de los abogados Diego Czarny y Oscar Romera.

Mariano Soria quedó imputado en la Justicia federal de Rosario por incitación al odio y persecución religiosa.

Tras realizar esa presentación penal, la Policía Federal allanó el miércoles 30 de septiembre a la vivienda de Soria y de su pareja. En ese procedimiento, le secuestraron libros sobre Palestina, una computadora y un teléfono.

El Frente de Izquierda repudió la decisión judicial. El diputado nacional Juan Carlos Giordano pidió la anulación de la causa, mientras que la legisladora Myriam Bregman calificó el hecho como “muy grave”.

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Durante la última audiencia, que fue acompañada por una movilización a los tribunales, los abogados defensores que integran la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario intentó encuadrar los hechos dentro del ejercicio de la libertad de expresión y la protesta política en torno al conflicto internacional.

La fiscal Federica Tiscornia impulsó la acusación contra el dirigente por tres episodios ocurridos durante marchas en el centro rosarino.

El juez federal de garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz, desestimó ese planteo y avaló la calificación legal solicitada por la fiscalía, que encuadra esos comentarios como violatorios de Ley 23.592 de Actos Discriminatorios.

En su resolución, el magistrado diferenció claramente la crítica política hacia un Estado extranjero de la agresión dirigida a un ciudadano local por su pertenencia religiosa. Con ese argumento, Rodríguez Da Cruz remarcó que no se trató de un hecho aislado, sino de conductas “reiteradas y sostenidas en el tiempo” en horarios de alta concurrencia, dirigidas específicamente contra la colectividad judía y el titular del comercio.

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“Estas expresiones no pueden ser entendidas como simples expresiones de disconformidad política o ideológica amparada por el derecho a expresarse libremente, sino que reúnen la entidad necesaria para ser consideradas como un estímulo al odio que excede los márgenes legalmente permitidos”, sostuvo el juez, agregando que la modalidad empleada demuestra la intencionalidad del acusado.