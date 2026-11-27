Uber lanza en cuatro ciudades de Estados Unidos una función que permite a los pasajeros pedir que su viaje quede grabado en video, sin costo adicional en la tarifa. (Reuters)

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Uber incorporó una nueva opción que permite a los pasajeros pedir que su viaje quede grabado en video. La función, bautizada Recorded Rides, se suma a las categorías ya existentes como UberX y UberXL, y por ahora se ofrece de forma exclusiva en cuatro mercados: Baltimore, Indianápolis, San Luis y Raleigh, en Carolina del Norte.

Según la compañía, la medida busca dar a los usuarios mayor confianza en que existirá un registro audiovisual del trayecto en caso de que algo no salga según lo previsto. Cuando un pasajero elige esta modalidad durante el proceso de solicitud del viaje, el sistema intenta asignarlo con un conductor que tenga activada la función de grabación. La elección de un viaje grabado no modifica el costo de la tarifa.

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El camino hacia la grabación de viajes

La iniciativa llega después de una serie de investigaciones sobre la seguridad de los pasajeros y de acuerdos judiciales por demandas de agresión sexual que enfrentó la empresa. A raíz de esos episodios, Uber comenzó a explorar alternativas para reforzar la seguridad y la confianza en su servicio.

La función Recorded Rides ya está disponible en Baltimore, Indianápolis, San Luis y Raleigh. (Europa Press)

El proceso tuvo varias etapas. La compañía probó por primera vez la grabación de audio dentro de la aplicación a fines de 2019. En 2022 llevó a cabo un piloto de la función Record My Ride, orientada a los conductores. Más tarde, en 2023, lanzó la grabación en video en San Francisco, y en 2024 la extendió a todo el territorio de Estados Unidos.

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Para la empresa, el solo hecho de que un viaje esté siendo registrado aporta tranquilidad tanto a los pasajeros como a los conductores.

Cómo funciona Record My Ride

El programa Record My Ride ha estado disponible para los conductores, aunque no para los pasajeros, desde hace varios años. Utiliza la cámara frontal del teléfono del conductor para capturar audio y video del trayecto.

Más de la mitad de los conductores activos en Estados Unidos usa la función Record My Ride. (Europa Press)

De acuerdo con Uber, las grabaciones se almacenan de forma encriptada en el propio dispositivo del conductor, con el objetivo de proteger la privacidad de ambas partes, y se eliminan automáticamente después de un período determinado. “Uber solo puede revisar las grabaciones que se suban como parte de un reporte de seguridad o un reclamo de seguro”, señaló un vocero de la empresa a CNET.

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Los conductores tienen la posibilidad de desactivar esta función desde la configuración de su cuenta. Sin embargo, más de la mitad de los conductores activos en Estados Unidos opta por mantener activada la grabación de sus viajes.

La diferencia con las cámaras instaladas por los conductores

No elegir la opción de viaje grabado no garantiza que el trayecto no quede registrado de todas formas por otros medios. Numerosos conductores instalan cámaras de tablero independientes en sus vehículos, muchas veces con varios lentes que apuntan también hacia el interior de la cabina. Uber permite a los conductores registrar estas cámaras ante la plataforma, aunque se trata de un mecanismo separado del nuevo programa piloto.

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Uber solo accede a las grabaciones cuando forman parte de un reporte de seguridad o un reclamo de seguro. (Europa Press)

“Los conductores pueden usar una cámara de tablero independiente, siempre que cumplan con las leyes locales”, explicó un representante de la empresa a CNET por correo electrónico, “pero Recorded Rides vincula específicamente a los pasajeros con conductores que graban a través de Record My Ride”.

Planes para automatizar las grabaciones

Uber adelantó que estudia nuevas formas de usar las grabaciones para reforzar la seguridad de pasajeros y conductores. Próximamente, la empresa comenzará a activar de manera proactiva la función Record My Ride en los dispositivos de los conductores durante trayectos que podrían requerir mayor supervisión, como los realizados en horario nocturno o aquellos que involucren a adolescentes.

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La compañía también evalúa activar automáticamente la grabación de video cuando un viaje no transcurre según lo esperado, por ejemplo si se desvía de manera significativa de la ruta proyectada o si se detecta un choque. Asimismo, analiza probar la activación automática de grabación de audio en los teléfonos de los pasajeros durante los viajes nocturnos, aunque esta opción requeriría el consentimiento previo del usuario, dado que implicaría el uso del micrófono de su dispositivo.