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Ahorro de tiempo, mayor seguridad y nuevas formas de ingreso: la tecnología transforma la movilidad en Latinoamérica

Las aplicaciones de transporte, delivery y envíos han cambiado la forma de desplazarse en ciudades donde el tráfico y la falta de soluciones públicas generan retos diarios

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Manos sosteniendo un smartphone con una aplicación de transporte. Al fondo, una calle urbana iluminada al anochecer con coches y luces de neón.
El avance tecnológico ha permitido que sea posible pedir un servicio de transporte desde un dispositivo y poder compartirlo con familiares o amigos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de aplicaciones de transporte, delivery y envíos ha generado una transformación en la movilidad urbana de Latinoamérica. Plataformas tecnológicas como Yango, Uber, Rappi o Didi han transformado la manera en que millones de personas se desplazan, reciben productos o acceden a servicios logísticos.

En ciudades como Lima, Bogotá o Ciudad de México, la adopción de estos sistemas digitales modificó hábitos cotidianos, impactó el tráfico y abrió nuevas oportunidades económicas.

Según comentó en entrevista con Infobae Tecno, Leonardo Zambrano, gerente regional de Yango para Latinoamérica, “en países desarrollados tienes soluciones públicas que permiten solucionar las necesidades de la gente. En los nuestros, en vías de desarrollo, te encuentras con mayores retos para ir al trabajo o a la escuela”.

Primer plano de un joven con expresión fastidiada mirando por la ventana de un autobús o tranvía atascado en tráfico vehicular con coches y camiones.
Algunos servicios que ofrecen las apps de transporte permiten que el alto tráfico de las grandes ciudades quiten muchas horas al día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia ha impulsado el crecimiento de alternativas tecnológicas, que buscan suplir las carencias del transporte público y reducir las dificultades de movilidad en las grandes urbes de la región.

Cómo las apps ayudan al ahorro de tiempo en los traslados urbanos

Las aplicaciones han permitido reducir el tiempo invertido en los desplazamientos, sobre todo en ciudades con grandes problemas de tráfico. Zambrano señaló que en lugares como Lima o Bogotá “el tráfico es realmente importante. La gente dedica muchas horas de su vida nada más en ese viaje entre el hogar y el trabajo”.

Frente a esta situación, las plataformas ofrecen rutas optimizadas y opciones de vehículos como motos, que pueden estar más adaptados a la congestión, agilizando los recorridos habituales.

repartidores con mochilas, jóvenes mirando el celular, fila de trabajadores de delivery, bicis y motos estacionadas, apps de reparto - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Medios de transportes como motos son muy solicitados en las aplicaciones por ser más ágiles en completar un viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto se observa en la eficiencia de los traslados para quienes deben combinar distintos medios. Zambrano remarcó que el tramo desde la estación al domicilio puede sumar hasta media hora caminando, y que las plataformas buscan aportar soluciones para esa “última milla”, resolviendo lo que el sistema público no alcanza a cubrir.

Cómo por medio de la tecnología las apps de transporte se han vuelto más seguras

El desarrollo tecnológico incorporó nuevas funciones de seguridad en el proceso de viaje y entrega. “Entendemos que la seguridad no es un adicional, la seguridad es parte de la base. Tenemos decenas de funcionalidades o mecanismos que entran en todo el proceso”, explicó el ejecutivo.

El sistema de Yango, solo por poner un ejemplo, identifica horarios o zonas de mayor riesgo y solicita códigos, fotos de perfil o confirmaciones adicionales para proteger tanto a pasajeros como a conductores.

Conductores de servicios de traslado - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Soluciones como la vigilancia en tiempo real y los códigos de seguridad protegen la integridad de los pasajeros y conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zambrano destacó que la prioridad es “encontrar un balance entre minimizar la probabilidad de que haya un incidente de seguridad al mismo tiempo que maximizamos la buena experiencia para el usuario”.

De qué forma impulsan las aplicaciones nuevas formas de ingreso económico

El modelo flexible de las plataformas permite que miles de personas encuentren nuevas oportunidades para generar ingresos. Zambrano señaló que “un porcentaje importante de los conductores lo hacen para generar ingresos adicionales. Gente que probablemente tiene empleo en otro lado o que son hasta funcionarios públicos”.

A través de la conectividad, las personas pueden seleccionar en qué momentos operar, ajustando su actividad a la demanda y a su disponibilidad.

repartidores con mochilas, jóvenes mirando el celular, fila de trabajadores de delivery, bicis y motos estacionadas, apps de reparto - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Gran cantidad de personas pueden tomar el trabajo a través de apps de transporte como un ingreso complementario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es probable que la mayoría de los conductores y repartidores prioricen las plataformas donde hay mayor flujo de pedidos, lo que les permite optimizar su tiempo y mejorar la rentabilidad de su vehículo o motocicleta.

Qué nuevas formas de transporte están llamado la atención de los usuarios

En ciudades donde el tráfico es muy denso, el mototaxi emerge como una opción muy solicitada. “En ciudades con temas de tráfico importante, el mototaxi pasa a ser una opción súper relevante por el menor tiempo en llegar a su destino”, afirmó Zambrano.

La adaptabilidad de este servicio a las condiciones urbanas facilitó que muchas personas puedan sortear la congestión y cumplir con sus actividades, ya sea llegar al trabajo a tiempo o no perder horas en un trancón.

Asimismo, las plataformas de delivery han ampliado las posibilidades de acceso a productos y servicios, cubriendo áreas donde el transporte público o los servicios tradicionales presentan limitaciones.

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