El organismo afirmó que coordina medidas con Seguridad, Cancillería y otras dependencias para proteger a personas amenazadas, entre ellas una decena de beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio Público de Costa Rica reconoció por primera vez la existencia de represión transnacional contra personas nicaragüenses exiliadas en el país y afirmó que coordina acciones con otras instituciones estatales para proteger a quienes enfrentan amenazas, persecución e intimidación.

La institución respondió por escrito a consultas de El Faro acerca de una lista de 15 nicaragüenses residentes en Costa Rica que, según las denuncias recogidas por el medio, serían objetivos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Tatiana Vargas, jefa de la Oficina de Prensa del Ministerio Público, definió el fenómeno como acciones de “intimidación, amenazas o persecución” que cruzan fronteras y ponen en riesgo la seguridad y los derechos de las personas. La declaración, enviada el 16 de noviembre, representa un cambio frente a pronunciamientos previos de las autoridades costarricenses, que se habían referido a eventuales móviles políticos o a posibles nexos con Nicaragua en casos puntuales.

La Fiscalía coordina medidas con Seguridad y Cancillería

El Ministerio Público sostuvo que trabaja dentro del Poder Judicial y junto con los ministerios de Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, además de otras dependencias del Ejecutivo, para ofrecer una respuesta acorde con el perfil de quienes recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo regional de protección de derechos humanos.

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Costa Rica expone por primera vez la represión transnacional de Nicaragua: una lista de objetivos y una red que opera en su territorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad reconoció que se trata de un fenómeno complejo, aunque remarcó que esa condición no habilita al Estado a mantenerse al margen. Las medidas de la CIDH, otorgadas en septiembre de 2026, alcanzaron a una decena de exiliados nicaragüenses en territorio costarricense.

El periodista y expreso político Hanssel Vásquez, uno de los beneficiarios, afirmó que el reconocimiento institucional tiene valor para las víctimas porque supone aceptar “una nueva forma de delincuencia que opera dentro de su territorio”. Vásquez indicó que participó en reuniones con representantes de la Cancillería, el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía, donde las autoridades abordaron el fenómeno sin hacerlo público hasta ahora.

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Según su relato, los funcionarios admitieron dificultades para enfrentar este tipo de agresiones por la falta de unidades policiales especializadas y por las características de una modalidad de persecución que trasciende las fronteras.

El asesinato de Roberto Samcam abrió una investigación con alcance regional

El caso más conocido es el homicidio del mayor retirado Roberto Samcam, asesinado dentro de su vivienda en San José el 19 de junio de 2025. Samcam, opositor al régimen nicaragüense, había denunciado desde 2019 presuntas redes de espionaje vinculadas a Nicaragua en Costa Rica y había alertado sobre amenazas en su contra.

El fiscal general costarricense, Carlo Díaz, ya había mencionado posibles intervenciones del Ejército nicaragüense en ese crimen. La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial mantienen abierta una causa por el asesinato y detuvieron a cuatro de los cinco sospechosos identificados como presuntos autores materiales. El juicio está previsto para 2027.

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La investigación sobre los posibles autores intelectuales fue archivada a principios de octubre de 2026, según informó El Faro. Consultada por el medio, la Oficina de Prensa del Ministerio Público sostuvo que el expediente no está cerrado, aunque no aclaró si esa afirmación corresponde a la causa contra los ejecutores materiales o a la línea vinculada con quienes habrían ordenado el ataque.

FOTO DE ARCHIVO: Claudia Vargas recibe las condolencias de Zoilamerica Ortega Murillo, hijastra del presidente nicaragüense Daniel Ortega, durante la misa fúnebre de su esposo, el exmilitar exiliado Roberto Samcam, un mayor sandinista retirado que fue asesinado a tiros en su condominio el 19 de junio, en San José, Costa Rica, el 22 de junio de 2025. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

Claudia Vargas, viuda de Samcam, consideró que la definición de la Fiscalía constituye “un primer paso importante” porque permite identificar una práctica y no una serie de episodios aislados. También reclamó un pronunciamiento del Poder Ejecutivo sobre los riesgos que enfrenta la comunidad nicaragüense exiliada.

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