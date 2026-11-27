El festejo argentino contrastó con los reclamos egipcios tras el pase a semifinales

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La selección argentina de fútbol de talla baja venció 3-2 a Egipto y se clasificó para las semifinales del Mundial de Marruecos 2026. El triunfo dejó al equipo albiceleste entre los cuatro mejores del certamen y lo mantuvo en carrera por defender la corona que obtuvo en la edición inaugural, disputada en 2023.

Argentina revirtió dos veces un resultado adverso ante Egipto y terminó imponiéndose con tantos de Martín Antúnez, Catriel Brassesco y Facundo Rojas. La victoria le dio el pasaje a las semifinales, donde deberá medirse con el ganador del cruce entre Paraguay y Brasil, previsto antes de los partidos del viernes 27 de noviembre.

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El inicio del encuentro resultó incómodo para el seleccionado argentino, ya que el conjunto egipcio tomó la ventaja en el marcador. La respuesta llegó a través del misionero Martín Antúnez, quien convirtió el empate y permitió que la Albiceleste volviera a competir en un desarrollo que hasta ese momento había quedado condicionado por la iniciativa rival.

El seleccionado argentino clasificó a semifinales del Mundial de Talla Baja (Instagram @tallabajaargentina)

El alivio duró poco. Egipto recuperó la diferencia antes del descanso y se retiró al entretiempo con un 2-1 favorable. El seleccionado sudamericano recibió un golpe en ese tramo del partido, aunque utilizó la pausa para reorganizarse y preparar una reacción frente a un rival que había logrado arrinconarlo en el marcador.

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La segunda parte mostró otra postura de Argentina, que insistió en la búsqueda de la victoria pese a las dificultades. El equipo no bajó los brazos después de haber quedado dos veces en desventaja y encontró la manera de modificar el desarrollo en una ráfaga: primero alcanzó la igualdad y después pasó al frente para establecer el 3-2 a pocos minutos del cierre.

El partido conservó la tensión hasta el final, cuando el reloj se detuvo durante varios segundos. Además, Egipto tuvo un penal que podía devolverle la igualdad, pero el arquero argentino Cristian Soto contuvo el remate y sostuvo la diferencia. La clasificación confirmó la continuidad de la Albiceleste en la pelea por repetir el título de 2023, mientras que Antúnez recibió el reconocimiento como Jugador Más Valioso del duelo de este jueves.

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El conjunto sudamericano se mantiene invicto en el certamen que se desarrolla en Marruecos (Instagram @tallabajaargentina)

El final derivó en protestas del plantel egipcio y en un cruce dentro de la cancha, con algunos empujones y un jugador africano que debió ser retirado en brazos por un colaborador debido a su actitud. Los argentinos no respondieron a los reclamos y celebraron con banderas, cantos y saltos abrazados. El recorrido hacia los cuartos de final había incluido un 5 a 0 ante Jordania, un 3 a 1 contra Irak con tres goles de Antúnez y un 5 a 1 frente a Brasil, resultados que aseguraron la clasificación antes de la última fecha del Grupo 3.

Ahora, el desafío de Argentina será sostener el nivel que mostró en sus presentaciones anteriores, corregir los aspectos necesarios y analizar las debilidades de su próximo rival. El seleccionado buscará repetir la consagración conseguida en la edición inaugural dentro de un torneo que reúne a 16 selecciones, distribuidas en cuatro grupos de cuatro equipos.

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