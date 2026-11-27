La sensación térmica podría alcanzar los 42 grados Celsius en distintas regiones de la vertiente del Pacífico panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una sensación térmica de hasta 42 grados Celsius podría registrarse en distintas regiones de Panamá hasta el próximo lunes 30 de noviembre, mientras las autoridades meteorológicas emitieron nuevos avisos de vigilancia por fuertes vientos, lluvias y tormentas eléctricas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió este jueves 26 de noviembre que continuará el ambiente seco y cálido sobre la vertiente del Pacífico, donde se esperan temperaturas máximas entre 32 y 36 grados Celsius.

PUBLICIDAD

El nuevo aviso por temperaturas elevadas estará vigente hasta las 3:59 p. m. del lunes, ante el incremento del riesgo de insolación, calambres y otras complicaciones asociadas con los golpes de calor durante la exposición prolongada al sol.

Las zonas bajo vigilancia comprenden las tierras bajas de Chiriquí, el sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Panamá, así como Darién y sectores de la comarca Emberá.

Desde las primeras horas de la mañana, los registros térmicos podrían alcanzar los 30 grados Celsius y aumentar durante el mediodía, cuando se presentarían condiciones consideradas de peligro para quienes realicen actividades físicas intensas al aire libre.

PUBLICIDAD

El aviso de vigilancia por temperaturas elevadas permanecerá vigente hasta el lunes 30 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pronósticos meteorológicos de esta semana anticipaban temperaturas máximas de hasta 34 grados Celsius el miércoles 25 de noviembre y de 35 grados este jueves, mientras para los próximos días podrían alcanzar los 36 grados.

A las elevadas temperaturas se suman los índices de radiación ultravioleta, que durante esta semana han alcanzado niveles de riesgo muy alto y extremo, con valores pronosticados de hasta 11 puntos o superiores.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomendó consumir agua frecuentemente, incluso sin experimentar sed, y evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

PUBLICIDAD

Las autoridades también solicitaron prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables, utilizar ropa ligera de colores claros y evitar dejar personas o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el calor predominará en la vertiente del Pacífico, el IMHPA informó sobre el desplazamiento de sistemas frontales hacia el Caribe occidental, asociados con un incremento de los vientos y el inicio de la temporada de frentes fríos.

El aviso por condiciones ventosas permanecerá vigente hasta las 11:59 p. m. del domingo 29 de noviembre, con velocidades sostenidas de entre 20 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En sectores de la Cordillera Central, las ráfagas podrían superar esa velocidad, aumentando el riesgo de caídas de árboles y ramas, desprendimientos de materiales y afectaciones a estructuras ubicadas en zonas expuestas.

El Sinaproc recomendó asegurar techos, láminas y toldas, evitar permanecer cerca de estructuras inestables y extremar las precauciones durante las actividades en espacios abiertos o en lugares elevados.

La incursión del primer frente frío de la temporada 2026-2027 en Centroamérica también generará efectos indirectos sobre Panamá, con lluvias de intensidad variable, abundante nubosidad y tormentas eléctricas ocasionales hasta el domingo.

El desplazamiento de sistemas frontales hacia el Caribe occidental favorecerá el incremento de los vientos sobre territorio panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mayores acumulados de precipitaciones se esperan en provincias y comarcas de la vertiente del Caribe, las tierras altas de Chiriquí y algunos sectores de Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

PUBLICIDAD

Simultáneamente, las autoridades mantienen hasta el viernes 27 de noviembre los avisos por mareas máximas y fuertes oleajes en ambos litorales, asociados con las mareas vivas y las condiciones atmosféricas predominantes.

En el Pacífico, las mareas podrían alcanzar entre 5,06 y 5,33 metros, con olas de hasta dos metros, aumentando la posibilidad de inundaciones en sectores costeros y generando condiciones adversas para embarcaciones menores.

En el Caribe también se pronostican olas de hasta dos metros, principalmente en sectores de Colón, Guna Yala, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, donde se recomienda extremar las medidas de seguridad.

PUBLICIDAD

El Sinaproc mantendrá el monitoreo de las condiciones meteorológicas durante los próximos días e instó a la población a seguir los comunicados oficiales y reportar situaciones de emergencia mediante las líneas telefónicas 911 y 520-4426.