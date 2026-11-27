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Franco Colapinto completó sin sobresaltos el primer día de actividad en pista del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1: terminó 12° en la FP1 y 15° en la FP2. El argentino, que ya había anticipado dificultades para Alpine en el trazado de Medio Oriente, expresó su disconformidad con el funcionamiento del monoplaza.

Una vez que finalizó el segundo ensayo, el piloto de 23 años habló en zona mixta y reflejó los problemas de irregularidad del vehículo. “FP1 fue un poco mejor. Para la FP2 hicimos unos cambios, pero fue mal. Tuvimos unos problemas de frenos, después... mucho quilombo con las banderas rojas. Di muy pocas vueltas. Low fuel (combustible bajo) no pudimos hacer mucho. En carrera hay mucha degradación. Mucho por entender en la noche”, analizó el argentino con ESPN.

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En esta línea, reflejó: “No estamos cómodos con el auto y no se siente bien. Hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto para mañana. Pero no fue particularmente un buen día. Hay que darlo vuelta para mañana”.

Colapinto dejó varias maniobras particulares en la FP2: completó un notable adelantamiento en la recta principal sobre el Williams de Carlos Sainz y se defendió durante dos vueltas del McLaren de Oscar Piastri. “En la defensa estamos bien. Pero hay que intentar ir un poco más rápido porque se va a complicar el domingo. Hay que intentar dar un salto. Creo que con las (gomas) medias fue un poco mejor; las blandas no las pude usar. Hay que intentar entender qué pasó y cuáles fueron los problemas para la qualy. Va a ser importante”, comentó el argentino.

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Colapinto computó el 12° mejor tiempo en la primera práctica del GP de Qatar: cerró una vuelta de 1:25.409 y quedó a 0.535 segundos de su compañero Pierre Gasly, que culminó 10° (1:24.874). Los segundos ensayos quedaron marcados por la brutal salida de pista del corredor francés de Alpine, que no pudo continuar porque su monoplaza se encalló en la leca.

Franco no registró una vuelta con gomas blandas —la tuvo que abortar por el incidente de su compañero— y terminó 15° con una marca de 1:25.733. Durante la sesión los mecánicos trabajaron en los frenos de su monoplaza, aunque solo perdió un puñado de minutos. Gasly terminó 12° con una vuelta rápida de 1:24.764, que fue 0.969 segundos mejor que la de su compañero. El pilarense acumuló un total de 56 giros.

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Tras los últimos entrenamientos pautados para las 11:30 (hora argentina) del sábado, la clasificación en Qatar se llevará a cabo a las 15:00. La carrera principal del domingo comenzará a las 13:00 y contará con un total de 57 vueltas.