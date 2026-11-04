Bill Gates advierte sobre la inteligencia artificial: “Es la tecnología más peligrosa jamás inventada”

Bill Gates advirtió durante una entrevista con el podcast Decoder que “la inteligencia artificial (IA) es la tecnología más peligrosa jamás inventada y tendrá efectos generalizados en la economía y en cómo se libran las guerras”.
El empresario vaticinó una transición socioeconómica de 20 años, marcada por ganadores, perdedores y una fuerte disrupción antes de una eventual etapa de abundancia compartida. Alertó que las instituciones públicas no están respondiendo al ritmo que impone el avance tecnológico.
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El fundador de Microsoft rechazó los pronósticos apocalípticos, aunque defendió la necesidad de anticipar los riesgos. “No soy de los que auguran el fin del mundo. Odio ser el portador de noticias preocupantes sobre esto, pero es aún peor no decirle a la gente lo que viene y que tenemos decisiones como humanos que tomar sobre cómo le damos forma”.
Por qué preocupa el control de la IA
La preocupación más inmediata se concentra en el posible uso malintencionado de los modelos avanzados por parte de actores independientes o ciberdelincuentes. Gates mencionó la capacidad de provocar ciberataques masivos o impulsar acciones de bioterrorismo.
El filántropo planteó que las grandes compañías tecnológicas no pueden regularse por sí solas por la competencia del mercado. “La responsabilidad pasa a ser del gobierno, al igual que con cualquier otro producto peligroso”, dijo.
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Gates agregó que “a medida que la IA alcance una inteligencia sobrehumana, la escasez de habilidades de cuello blanco desaparece”. La automatización ya alcanza tareas intelectuales y de oficina, entre ellas la contabilidad y la atención telefónica. El proceso se extiende a trabajos físicos, como la construcción y la agricultura, mediante robots.
El empresario señaló que el empleo aporta propósito y relaciones sociales. Como alternativas ante la destrucción de puestos, propuso reducir la jornada laboral o facilitar la jubilación anticipada, mientras se preservan actividades humanas como el arte, los cuidados y el deporte.
Cuáles riesgos identificó Bill Gates en la IA
En una entrada de su blog, Gates identificó tres amenazas principales: la pérdida de empleos, el aumento de los ciberataques y el fraude, y el deterioro de los vínculos humanos y del desarrollo infantil. El cambio, sostuvo, puede modificar la organización del trabajo, los ingresos y la seguridad económica.
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El mayor quiebre llegaría cuando los sistemas ejecuten tareas con un margen de error casi nulo y funcionen sin supervisión humana. En ese escenario, las empresas tendrían incentivos económicos completos para reemplazar personas por software y máquinas.
Asimismo, uno de los riesgos que más preocupan es que la tecnología amplificará la capacidad de causar daño. Gates explicó que internet ya contenía información sobre bombas, armas biológicas y virus informáticos, pero que la IA podría facilitar el acceso a ese conocimiento y su aplicación práctica.
Esa reducción de barreras, dijo, permitirá que incluso ciberdelincuentes con habilidades muy limitadas lancen ataques contra individuos, empresas y gobiernos. Entre los problemas cotidianos enumeró el fraude, la desinformación, las falsificaciones profundas y la vigilancia asistida por inteligencia artificial.
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Qué empleos humanos serían los primeros reemplazados
Los empleos básicos e intermedios serían los más expuestos, mientras que muchos de los nuevos puestos requerirían capacidades que demandan años de formación. Los trabajos de oficina ya muestran un impacto visible, aunque todavía moderado.
Las ventas, la atención al cliente por internet y teléfono, la ingeniería de software y la asistencia jurídica figuran entre las primeras áreas afectadas. Después, la transformación alcanzaría tareas que aún requieren personal calificado, como evaluar solicitudes de crédito, analizar datos o clasificar pacientes.
El efecto puede acumularse cuando una empresa automatiza procesos, reduce costos y baja precios, lo que presiona a sus rivales a adoptar las mismas herramientas.
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Si las compañías consolidadas no lo hacen, podrían ser desplazadas por nuevos competidores, con menos empleos de calidad y beneficios concentrados en un grupo reducido si no existe intervención.
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