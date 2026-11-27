El Gobierno salvadoreño y la Unión Portuaria del Pacífico impulsan el proyecto tecnológico, que ya fue presentado ante diferentes instituciones en el país./ (Cortesía Infoport)

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El Salvador pondrá en marcha una Ventanilla Marítima Única para modernizar y digitalizar la gestión de sus puertos, con una plataforma que permitirá el intercambio electrónico de información entre organismos públicos, autoridades portuarias y operadores privados.

La implementación de esta ventanilla está impulsada por el Gobierno de El Salvador y la Unión Portuaria del Pacífico (UPdP), misma que le ha adjudicado el proyecto a Infoport. Las primeras sesiones de presentación e inicio se han realizado en el país con la participación de diferentes carteras de Estado vinculadas al comercio exterior, la navegación y el control de mercancías.

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La iniciativa busca simplificar los trámites asociados con las escalas marítimas, reducir duplicidades administrativas y mejorar la coordinación entre los organismos que intervienen en la llegada, permanencia y salida de los buques. También apunta a fortalecer la competitividad del sistema portuario salvadoreño ante el aumento de los tráficos registrado en los últimos años.

La futura Ventanilla Marítima Única funcionará sobre la plataforma base PCS ONE de Infoport, una solución que permitirá atender los requerimientos de la Organización Marítima Internacional (OMI) en materia de intercambio digital de datos para los procesos de arribo, estadía y zarpe de embarcaciones.

Diferentes carteras de Estado se encuentran involucradas en la implementación del proyecto en el país./ (Cortesía Infoport)

De acuerdo con Infoport, la herramienta facilitará la transmisión electrónica de información entre autoridades y operadores. Además, prevé la incorporación posterior de servicios digitales de Port Community System, una plataforma destinada a integrar a los distintos actores de la comunidad portuaria.

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El sistema adoptará el principio de envío único, conocido como single submission, previsto en el Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional de la OMI. Bajo este criterio, la información deberá presentarse una sola vez y luego podrá ser compartida por las entidades habilitadas, con mecanismos transparentes para los usuarios.

José Oliver, director gerente de Infoport, señaló que el objetivo excede las exigencias regulatorias. “Más allá del cumplimiento regulatorio, el objetivo es crear una plataforma de servicios digitales para optimizar los procesos logístico-portuarios, conectar a la comunidad portuaria de El Salvador y servir de base para el lanzamiento de nuevos servicios en el futuro”, afirmó.

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El Ministerio de Economía coordina el trabajo con organismos públicos y privados

Las sesiones de trabajo han reunido a representantes de organismos estatales, entidades portuarias, operadores privados y un equipo técnico multidisciplinario. El Ministerio de Economía coordina el proyecto a nivel institucional y participa en la definición de los procesos, los flujos de datos y la hoja de ruta de implementación.

La iniciativa simplificará los trámites de arribo, permanencia y salida de buques para reducir duplicidades administrativas. /(Foto cortesía Noticiero El salvador).

Entre las instituciones involucradas se encuentran Casa Presidencial, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la Marina Nacional, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Salud (Minsal), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Banco Central de Reserva (BCR).

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También participan la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, junto con otras áreas vinculadas a la gestión de las escalas marítimas y la facilitación del comercio. El trabajo conjunto busca identificar las necesidades específicas de cada entidad para integrarlas en una solución común.

Luis Canto, CEO de la Unión Portuaria del Pacífico, sostuvo que el proyecto refleja la apuesta de la entidad y de las autoridades salvadoreñas por actualizar la gestión portuaria. “Desde el primer momento hemos encontrado una gran implicación por parte de todas las instituciones participantes”, indicó.

Canto añadió que la iniciativa permitirá mejorar la coordinación institucional y la posición competitiva del país dentro del comercio marítimo internacional. El Salvador iniciará así el desarrollo de una infraestructura digital para sus procesos marítimos y portuarios, alineada con los estándares internacionales de facilitación comercial e intercambio seguro de información.

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