La Unión de Docentes Argentinos (UDA) es uno de los sindicatos que intensificará sus protestas en 2027 (Foto: NA)

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A cinco semanas de que comience 2027, los sindicatos ya prevén un nuevo año con más protestas contra el Gobierno e incluso profundizadas porque, imaginan, el combo de una economía que se recalentará y una campaña electoral decisiva para el nuevo mapa político provocará un aumento de la conflictividad laboral.

En principio, la CGT cerrará en la primera quincena de diciembre su plan de lucha actual con un cese de actividades de 4 horas con asambleas en los lugares de trabajo, pero sus líderes advirtieron que serán medidas progresivas: el año que viene, si Javier Milei no rectifica el rumbo, irá incrementándose la duración de esos paros hasta llegar a la quinta huelga nacional de 24 horas.

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Pese a que todavía se mantiene la expectativa de que el Gobierno reanude el diálogo, en la CGT no confían en la palabra oficial y descreen de que Milei haga un cambio drástico de la política socioeconómica que le brinde al menos un alivio a los bolsillos de los trabajadores o a los problemas del empleo en algunas actividades.

La CGT marchó por las obras sociales y hará en diciembre ceses de actividades de 4 horas

El clima está más caldeado aún en los sindicatos educativos. La persistente negativa oficial a aumentar el salario mínimo docente, que se mantiene en $500 mil, un valor por debajo de la línea de pobreza, está en sintonía con el rechazo de la Casa Rosada a cumplir la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso, donde se ordena actualizar los salarios del personal docente y no docente según el índice de inflación.

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Por eso los gremios del sector educativo en general y universitario en particular están en pie de guerra. Este jueves se movilizaron ante el Congreso mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto de Presupuesto 2027, donde los libertarios sufrieron un duro revés al momento de votar el capítulo del financiamiento universitario: la oposición logró que se incluyeran partidas por $11 billones para las universidades.

En este escenario, los sindicatos docentes están convencidos de que la restricción salarial seguirá el año que viene y ya están proyectando la realización de paros que complicarían el inicio de las clases en 2027. En esta perspectiva coinciden dirigentes de diversas extracciones político-sindicales: tanto el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, que lidera la Unión Docentes Argentinos (UDA), como Sonia Alesso y Roberto Baradel, la dupla que maneja la Confederación de Trabajadores de la Educación de la Argentina (CTERA).

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Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, con Jorge Sola y Carlos Acuña

Este año, los gremios adoptaron una estrategia con matices en reclamo de un aumento salarial significativo para los maestros. A mediados de marzo, en la paritaria docente nacional, el Gobierno hizo una propuesta de $650.000 como piso salarial, oferta que fue rechazada.

Por eso después de la tregua que impuso el Mundial de Fútbol comenzaron protestas diferenciadas en el sector educativo. Por un lado, la CTERA realizó un paro nacional el 3 de agosto mientras que los gremios educativos de la CGT, piloteados por UDA, comenzaron ese mismo día un plan de lucha sin huelgas que consistió en trabajo a reglamento, clases informativas a los alumnos sobre la crisis educativa y, como cierre, una movilización callejera.

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Las protestas, sin embargo, tampoco lograron ningún resultado concreto porque la Casa Rosada se aferró a la misma política salarial para los docentes. Para 2027, el cronograma de medidas de fuerza se intensificará desde marzo, a partir del comienzo de las clases, pero los sindicatos analizan de qué forma pueden lograr la adhesión de la sociedad en general a sus reclamos.

Trabajadores y empresarios del calzado marcharon juntos por la fuerte crisis de la actividad

Es lo mismo que evalúa la CGT y es lo que motoriza movilizaciones sectoriales de sindicatos cuya actividad está en caída, con cierres de empresa y despidos.

Es lo que sucedió el 19 de este mes con la marcha promovida de manera conjunta por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), la Federación Argentina de la Industria del Calzado y Afines (FAICA) y la agrupación Zapateros Unidos, donde más de 4.000 trabajadores, fabricantes, pymes, talleristas y proveedores fueron hasta la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, donde entregaron un petitorio.

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De la misma forma, cientos de trabajadores textiles se movilizaron este miércoles para exigir respuestas frente a la fuerte crisis que atraviesa el sector: según la Asociación Obrera Textil (AOT), liderada por Hugo Benítez, desde la asunción de Javier Milei cerraron más de 1000 empresas vinculadas a la actividad, mientras que la utilización de la capacidad instalada apenas alcanzó el 41% durante los primeros 9 meses del año.