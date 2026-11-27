La selección costarricense alcanzó esta fase tras liderar el Grupo C de la fase clasificatoria de la Concacaf./ (El Delfino)

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La selección de Costa Rica enfrentará este viernes 27 de noviembre a Jamaica en los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf, con un lugar directo en el Mundial Femenino de Brasil 2027 en juego. El partido se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas, Estados Unidos, según informó la agencia EFE.

El equipo costarricense, dirigido por la brasileña Lindsay Camila, buscará avanzar a las semifinales del certamen regional y asegurar su tercera participación en una Copa del Mundo femenina absoluta. Las ticas estuvieron en Canadá 2015 y en Australia y Nueva Zelanda 2023, aunque quedaron eliminadas en la primera fase en ambas ediciones.

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“Soy soñadora y lo que intento trasmitir a ellas es que tenemos que soñar y hacerlo. Si logramos hacer lo que hemos venido trabajando ante un equipo tan fuerte como Jamaica vamos a lograr la clasificación”, afirmó Camila a medios locales, de acuerdo con EFE.

El duelo entre Costa Rica y Jamaica abre la fase de cuartos de final del torneo, que se juega entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre. Los cuatro equipos que alcancen las semifinales conseguirán de forma automática su clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027.

Costa Rica y Jamaica disputan en Texas los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf por un cupo directo al Mundial de Brasil 2027./ (Concacaf)

La derrota no eliminará de inmediato a ninguna de las dos selecciones de la carrera mundialista. Los cuatro equipos que pierdan en cuartos pasarán a una instancia de repechaje de la Concacaf, que definirá las dos plazas regionales para el torneo de repesca intercontinental de la FIFA.

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El encuentro también tiene incidencia en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La selección que se imponga avanzará a las semifinales y podría acceder a una de las plazas olímpicas, dado que la Confederación dispone de tres cupos, además del lugar que corresponde a Estados Unidos como anfitrión.

Costa Rica nunca participó en el torneo femenino de los Juegos Olímpicos. EFE indicó que la Federación Costarricense de Fútbol preparó al plantel con análisis de videos de Jamaica durante los días previos al partido.

Jamaica ganó el último antecedente entre ambas selecciones

El cruce de este viernes será el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos desde el Campeonato W de la Concacaf de 2022. En aquella ocasión, Jamaica se impuso 1-0 en el partido por el tercer puesto, que se disputó el 18 de julio de 2022 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

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ARCHIVO: La selección ganadora podría avanzar a una plaza para los Juegos Olímpicos de 2028./ (Esa Alexander, REUTERS)

Aquel resultado dejó a las jamaiquinas en el tercer escalón del torneo y confirmó su clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Costa Rica, por su parte, ya tenía asegurada su presencia en esa cita tras alcanzar las semifinales del campeonato.

Las ticas llegan a esta instancia luego de liderar el Grupo C de las eliminatorias 2025-2026 de la Concacaf. Ese desempeño les permitió acceder a su octava participación en el Campeonato W, cuya mejor campaña costarricense ocurrió en 2014, cuando terminó como subcampeona regional.

La nómina de Costa Rica combina futbolistas de la liga local con jugadoras que actúan en el exterior. Entre ellas figuran la guardameta Daniela Solera, del Atlético de Madrid; la mediocampista Raquel Rodríguez, del Kansas City Current; la atacante Sheika Scott, del París FC, y las delanteras Melissa Herrera y Priscila Chinchilla.

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El torneo concluirá el 5 de diciembre con el partido por el tercer puesto y la final. Para Costa Rica, el duelo ante Jamaica representa la posibilidad de volver a un Mundial y de mantenerse en la disputa por una clasificación olímpica inédita.