La Policía Nacional capturó en Comayagüela, Tegucigalpa, a Cristian Rodríguez Díaz, señalado como supuesto administrador de las redes sociales del denominado Cártel del Diablo. (Foto: Policía Nacional)

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La Policía Nacional de Honduras capturó este viernes en Comayagüela, Tegucigalpa, a Cristian Rodríguez Díaz, señalado como supuesto administrador de las redes sociales del denominado Cártel del Diablo, una estructura criminal a la que las autoridades atribuyen una serie de amenazas contra funcionarios públicos y fuerzas de seguridad.

El detenido habría utilizado herramientas tecnológicas y distintos números telefónicos para enviar mensajes intimidatorios en los que se identificaba como integrante de esa organización criminal y advertía sobre posibles ataques contra las autoridades.

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La captura se produjo después de que equipos de inteligencia policial rastrearan las comunicaciones, identificaran al sospechoso y le dieran seguimiento por diferentes sectores de la capital hondureña.

El director de la Policía Nacional informó que las investigaciones comenzaron luego de que se detectaran amenazas enviadas mediante los mismos números telefónicos que la institución había habilitado para recibir denuncias ciudadanas sobre estructuras criminales.

Según la versión policial, el individuo utilizaba esos canales para enviar información acompañada de imágenes de armas y mensajes amenazantes, con los que advertía que integrantes del supuesto cartel estaban preparados para atacar a las autoridades.

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Entre las comunicaciones investigadas figura un mensaje de WhatsApp en el que el remitente aseguraba que los integrantes de la organización los esperaban «con confites», una expresión que las autoridades interpretaron como parte de las intimidaciones dirigidas contra funcionarios.

Rodríguez Díaz fue trasladado a las oficinas de la Dirección de Asuntos Especiales, donde continuará el proceso investigativo antes de ser presentado ante las autoridades judiciales. (Foto: Cortesía)

La Policía también investiga amenazas contra el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, otros diputados y diferentes autoridades del país. Además, busca establecer si Rodríguez Díaz tuvo participación en la difusión de audios que circularon entre la población y que provocaron temor ante posibles acciones violentas.

El jefe policial explicó que el trabajo de inteligencia permitió establecer la identidad del sospechoso y reconstruir parte de sus movimientos antes de ejecutar el operativo que terminó con su detención en Comayagüela.

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Tras su captura, Rodríguez Díaz fue trasladado a las oficinas de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE), donde continuará el proceso investigativo. La institución confirmó que el detenido sería presentado ante el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de terrorismo.

Durante su presentación ante los medios de comunicación, Cristian Rodríguez Díaz rechazó los señalamientos y aseguró que no tiene vínculos con la organización criminal.

«Yo no tengo nada que ver, que hagan un vaciado telefónico, soy inocente, un hombre trabajador y honesto», manifestó ante las cámaras mientras permanecía bajo custodia policial.

El hombre también afirmó que es originario del departamento de El Paraíso, aunque actualmente reside en Tegucigalpa, la capital hondureña.

Su petición de que las autoridades realicen un vaciado telefónico se produce precisamente en medio de las investigaciones sobre los mensajes que habrían sido enviados desde dispositivos y números vinculados al caso.

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El detenido fue identificado por las autoridades policiales después de una investigación de inteligencia relacionada con amenazas enviadas mediante aplicaciones de mensajería. (Foto: Policía Nacional)

La Policía Nacional indicó que el proceso de investigación también contempla entrevistas al detenido para determinar su entorno, sus posibles conexiones y el alcance de su participación en las actividades atribuidas al denominado Cártel del Diablo.

El director policial aclaró que todavía se busca establecer si el sospechoso realmente pertenece a esta estructura criminal o si existen otras personas involucradas en la administración de sus canales de comunicación.

Las pesquisas no se limitan a Tegucigalpa, ya que las autoridades buscan determinar si la organización cuenta con integrantes que operan en otros departamentos del país y si existe una red encargada de coordinar las amenazasmediante plataformas digitales.

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El detenido será puesto a disposición de los juzgados competentes para que se determine su situación jurídica. Hasta el momento, los señalamientos en su contra forman parte de una investigación en curso y no constituyen una declaración de culpabilidad.

La captura de Rodríguez Díaz ocurre en medio de las operaciones policiales desplegadas contra el denominado Cártel del Diablo, una estructura que ha ganado notoriedad en Honduras por las amenazas difundidas contra funcionarios, autoridades de seguridad y representantes políticos.

Las autoridades policiales confirmaron que hasta la fecha se contabilizan casi medio centenar de personas detenidas por su presunta vinculación con esta organización criminal.

Uno de los episodios que elevó las alertas fue la denuncia del diputado liberal Jorge Cálix, quien aseguró haber recibido amenazas atribuidas a supuestos integrantes del Cártel del Diablo. El legislador informó que cuatro hombres armados llegaron a las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal para buscarlo.

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