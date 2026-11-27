Francesca Albanese recibió el título de Doctora Honoris Causa de la Universidad de Costa Rica mediante videoconferencia desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde las autoridades le impidieron ingresar al país. Crédito: Transmisión UCR

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Desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde permanece sin autorización para ingresar a Costa Rica, la jurista italiana Francesca Albanese recibió este viernes 27 de noviembre de 2026 el título de Doctora Honoris Causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), durante una ceremonia marcada por fuertes cuestionamientos al Gobierno.

La relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados participó mediante videoconferencia y aprovechó su intervención para rechazar los señalamientos que la relacionan con el terrorismo, cuestionar las decisiones migratorias de las autoridades costarricenses y advertir sobre las consecuencias de aprobar un tratado comercial con Israel.

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“Me indigna profundamente que el Gobierno costarricense haya difundido informaciones falsas que me vinculan con el terrorismo”, expresó Albanese ante las autoridades universitarias.

La funcionaria internacional también lanzó una advertencia: “Defender los derechos humanos no es terrorismo y el Gobierno responderá por estas insinuaciones, como debe ser en un Estado de derecho”.

Albanese cuestiona las razones de seguridad nacional

La controversia comenzó el jueves 26 de noviembre, cuando la Dirección General de Migración y Extranjería impidió el ingreso de Albanese tras su llegada a Costa Rica.

El director de Migración, Omer Badilla, atribuyó la medida a una presunta alerta internacional por vínculos con actos terroristas y alegó motivos de seguridad nacional.

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Durante su discurso, la relatora cuestionó esos argumentos y aseguró que su trabajo consiste en documentar posibles violaciones de los derechos humanos y responsabilidades internacionales.

“¿Cuál riesgo para la seguridad pública puede crear una relatora de las Naciones Unidas?”, preguntó.

Además, mencionó la posibilidad de que la restricción estuviera relacionada con las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, aunque aclaró que esa eventual relación debe investigarse.

El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, calificó como un “día oscuro” la decisión de impedir el ingreso de Albanese y ofreció disculpas a la jurista italiana. Crédito: Transmisión UCR

Pide a Costa Rica rechazar tratado de libre comercio con Israel

Uno de los momentos más relevantes de la intervención ocurrió cuando Albanese se refirió al tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel, firmado en diciembre de 2025 y pendiente de aprobación legislativa.

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La jurista sostuvo que el acuerdo podría contribuir al sostenimiento económico del Estado israelí y cuestionó su compatibilidad con las obligaciones internacionales de Costa Rica.

“Aprobar definitivamente el Tratado de Libre Comercio en la Asamblea Legislativa sería una vergüenza histórica”, manifestó.

Albanese también recordó que Costa Rica abolió su ejército en 1949 y reconoció al Estado de Palestina en 2008, antecedentes que utilizó para solicitar una política exterior coherente con su tradición de defensa de los derechos humanos.

Sus afirmaciones forman parte de una posición crítica hacia Israel, al que acusa de cometer genocidio contra la población palestina. Estas acusaciones y sus implicaciones jurídicas son objeto de controversia internacional.

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Rector de la UCR califica lo ocurrido como un día oscuro

Durante la ceremonia, el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, expresó su rechazo a la decisión migratoria y ofreció disculpas públicas a Albanese.

“Hoy es un día oscuro para la historia de nuestro país”, manifestó.

El jerarca universitario defendió la autonomía académica y aseguró que las autoridades gubernamentales no deben determinar cuáles personas pueden ser invitadas o reconocidas por la universidad.

Por su parte, Keylor Rojas Jiménez, director del Consejo Universitario, señaló que Albanese había pasado la noche en el aeropuerto y que la institución decidió mantener la ceremonia a solicitud de la propia jurista.

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En un gesto simbólico, la mesa principal incluyó una silla vacía, representando la ausencia de la homenajeada.

Público asistente aplaudió las palabras de la jurista italiana. Crédito: Transmisión UCR

La UCR entregó el reconocimiento pese a su ausencia

La ceremonia comenzó a las 9:15 a. m. y concluyó a las 10:45 a. m., durante la sesión extraordinaria número 7049 del Consejo Universitario.

El título fue recibido presencialmente por una asistente de Albanese, mientras ella seguía el acto mediante conexión virtual desde el aeropuerto.

El reconocimiento, impulsado por la Escuela de Psicología, destaca sus investigaciones sobre derecho internacional, desplazamiento forzado, trauma colectivo y las consecuencias psicológicas de los conflictos sobre poblaciones vulnerables.

Al concluir su intervención, Albanese agradeció el respaldo recibido y reiteró su llamado a Costa Rica para actuar en defensa de los derechos humanos.

La ceremonia terminó entre aplausos de los asistentes, mientras continúa la controversia diplomática y judicial por la decisión del Gobierno de impedir el ingreso de la relatora.

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