Personas transportan recipientes con agua frente al Capitolio en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026.(AP Photo/Ramon Espinosa)

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Al menos 79 casos de hepatitis A detectados en Florida entre junio de 2024 y febrero de 2026 fueron vinculados epidemiológicamente con Cuba, según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El 72% de esos pacientes necesitó hospitalización, de acuerdo con el reporte difundido por CiberCuba, portal de noticias sobre la isla.

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La cifra confirma lo que médicos y vecinos vienen denunciando desde hace meses: la falta de agua potable disparó los contagios y alcanzó incluso al personal de salud.

Al menos 79 casos de hepatitis A detectados en Florida entre junio de 2024 y febrero de 2026 fueron vinculados epidemiológicamente con Cuba, según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. REUTERS/Tami Chappell/File Photo

Médicos contagiados en Granma y seis provincias bajo alerta

Un especialista en Medicina Interna e Intensiva reconoció esta semana, en el canal oficial de televisión de Granma, que “muchos médicos, personal de la salud” de un hospital de la provincia están afectados por hepatitis A, según recogió CiberCuba. El médico no precisó cuántos casos existen ni si hay brotes activos.

El agua de llovizna se destina a la higiene pero no al consumo humano. (Video cortesía Rachel Molina)

El episodio se suma a una alerta sanitaria previa que había identificado brotes en al menos seis provincias: Matanzas, Camagüey, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y La Habana, de acuerdo con el mismo portal.

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La enfermedad se transmite por vía fecal-oral, principalmente a través de agua y alimentos contaminados. La falta de combustible redujo la electricidad disponible para bombear agua potable, lo que obliga a millones de cubanos a recurrir a fuentes sin tratar, según el Ministerio de Salud Pública cubano.

El especialista de Granma recomendó hervir el agua y extremar la higiene, medidas que calificó de difíciles de cumplir en medio de la crisis energética.

Yuamilka Hechavarria, de 40 años, esposa del vendedor de agua Juan Laugart, lava los platos en su vivienda, ubicada en un edificio residencial conocido en Cuba como «solar», mientras la escasez de agua y electricidad dificulta la higiene doméstica en La Habana, Cuba, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

Testimonios desde La Habana documentan el colapso diario

Annet Quintero, panadera, vive en un barrio donde este año dejó de llegar el agua por tubería. “No tener agua es algo, es inexplicable, no poder lavar las cosas, no poder cocinar”, dijo Quintero al corresponsal de NPR en La Habana, Eyder Peralta, en un reporte retransmitido por el canal Local 10.

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Unas cuadras más allá, Yunarquis Rey encontró una salida junto a sus vecinos: cavar un pozo artesanal. “Todo el asunto de tener que cargar agua me impactó mucho, es una tarea increíblemente ardua, de esas que uno no le desearía a nadie”, relató ante la cadena.

Rey contó que ella y su vecina empezaban a acarrear agua a las dos de la tarde y no terminaban hasta la medianoche, con viajes constantes para llenar los tanques. “No hemos podido terminarlo completamente por falta de recursos, no se trata simplemente de cavar un hoyo; hay mucho más que eso”, agregó. “Aun así, al menos estamos logrando resolver las cosas”.

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Personas transportan recipientes con agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

El reporte de NPR y Local 10 vincula el agravamiento de la crisis con el bloqueo petrolero que la administración del presidente Donald Trump mantiene sobre Cuba.

La medida redujo de forma considerable el suministro eléctrico disponible en la isla y, con ello, la capacidad de bombear agua hacia los barrios. Especialistas en salud pública consultados por la cadena advirtieron que las condiciones actuales allanan el camino hacia una crisis sanitaria de mayor escala que la ya registrada.

Más de 2.6 millones de cubanos sin agua corriente

El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez, reconoció a comienzos de noviembre que 2,681,770 personas sufrían afectaciones en el suministro por redes en todo el país, según recogió CiberCuba. De ese total, 536.000 correspondían a La Habana.

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El funcionario atribuyó el 66% de los cortes a los apagones y el 25% a fallas en los equipos de bombeo. En Santiago de Cuba, una de las provincias más golpeadas, unas 200,000 personas carecen de servicio regular.

Varias comunidades llevan más de seis meses sin agua potable, lo que ya derivó en casos de diarreas y hepatitis, de acuerdo con el mismo portal.

Vecinos de los barrios El Espejo, Los Marañones, El Rodeo y El Aceite, en esa misma provincia, denunciaron públicamente a fines de noviembre la ausencia de suministro regular durante más de medio año.

Un hombre llena un recipiente de plástico con agua potable proveniente de un camión, en un contexto en el que la economía estatal cubana se ha sumido en una crisis profunda, después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump endureciera las sanciones y cortara el suministro de petróleo a la nación caribeña. La Habana, Cuba, 6 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Perez

Una pediatra citada por CiberCuba, vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Pediatría, advirtió sobre el aumento de hepatitis e infecciones diarreicas en niños vinculado al consumo de agua insegura.

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La ONU estima hasta 3.5 millones de afectados

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU calculó en septiembre que la cifra real de cubanos afectados por la crisis hídrica podría llegar a 3.5 millones en todo el territorio, según el relevamiento de CiberCuba.

Ese mismo mes, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, admitió un aumento de los casos de hepatitis y enfermedades diarreicas vinculado a las limitaciones en el tratamiento del agua, la recolección de residuos y el saneamiento ambiental.

Meses antes, en mayo, el viceministro Julio Guerra había negado que Cuba atravesara una epidemia de hepatitis A, pese a los brotes ya registrados en Matanzas, Pinar del Río y Camagüey.

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Cortes persistentes en La Habana pese a anuncios oficiales

El vicepresidente primero del INRH, Javier Toledo Tápanes, informó este mes que 255,000 habaneros continúan afectados por el déficit de agua, una cifra que según el funcionario bajó desde los 577,000 iniciales del programa de contingencia, de acuerdo con Diario de Cuba, diario digital.

Toledo Tápanes sostuvo que la protección de las fuentes de abasto permitió “estabilizar un poco la situación eléctrica” y anunció trabajos para sumar equipos de bombeo en tres cuencas.

El director de Acueductos de la capital, Abel Fernández Díaz, había reconocido antes que abastecer mediante camiones cisterna resultaba “muy complicado” por la falta de combustible, y que hospitales y centros de producción de alimentos y medicinas reciben prioridad en el reparto, según el diario.

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Una investigación del mismo medio documentó además que más del 40% del agua bombeada se pierde por fugas en las redes de distribución deterioradas, y que en algunos barrios el líquido llega sin cloro y con residuos cuando crece el caudal de los ríos que lo alimentan.

Un hombre llena garrafones de agua a partir de un camión cisterna en La Habana, el jueves 28 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

El caso de Sandro Castro y el alcance regional del brote

El viajero promedio también quedó expuesto. Según el estudio del CDC, el 41% de los pacientes encuestados en Florida había bebido agua del grifo durante su estancia en Cuba, mientras que el 69% consumió agua embotellada, lo que sugiere que algunas personas usaron varias fuentes de abastecimiento.

El 18 de noviembre, Sandro Castro, nieto del fallecido gobernante cubano Fidel Castro, aseguró públicamente que llevaba aproximadamente un mes padeciendo hepatitis A, según reportó el portal Asere.com.

Su declaración, sin confirmación médica independiente hasta el momento, coincidió con las advertencias sanitarias estadounidenses sobre infecciones vinculadas a viajeros procedentes de la isla.

Los CDC recomiendan la vacunación preventiva y, en determinados casos, la aplicación de inmunoglobulina para quienes viajen a Cuba. Las autoridades cubanas no han divulgado estadísticas nacionales detalladas sobre los contagios, lo que dificulta evaluar la verdadera magnitud del brote dentro de la isla.