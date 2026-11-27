El Ejército de Guatemala incautó más de 8.765 kilos de cocaína valuados en 156 millones de dólares durante 2026. (Ejército de Guatemala)

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El Ejército de Guatemala incautó 8,765.42 kilos de cocaína en lo que va de 2026, un volumen con un valor estimado superior en más de 1,191 millones de quetzales, unos USD 156 millones, durante operativos terrestres, aéreos y marítimos contra estructuras del narcotráfico. El balance fue divulgado por el Ministerio de la Defensa Nacional.

Las fuerzas armadas también destruyeron cinco narcolaboratorios, erradicaron 5,616,979 arbustos de hoja de coca y eliminaron 2,207,120 matas de marihuana. Una pista clandestina empleada en actividades vinculadas al tráfico de drogas quedó inhabilitada.

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El volumen decomisado este año se aproxima al registrado en 2025, cuando se incautaron 8,831.20 kilos. En 2024, las autoridades reportaron 14,772 kilos de cocaína, además de la erradicación de 1.490.240 matas de amapola y 555,428 plantas de marihuana.

Desde enero de 2024, cuando asumió el Gobierno el presidente Bernardo Arévalo, el Ejército contabilizó 32,368.62 kilos de cocaína decomisados y 13,199,374 arbustos de coca erradicados.

El registro de ese período incluye siete narcolaboratorios destruidos y 15 pistas de aterrizaje clandestinas inhabilitadas.

El Ejército de Guatemala incautó más de 8.765 kilos de cocaína valuados en 156 millones de dólares durante 2026. (Ejército de Guatemala)

Las cifras militares y el control del espacio aéreo

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, había presentado en julio otro corte de los primeros dos años y medio de gestión: 34.000 kilos de cocaína decomisados y más de 14 millones de matas de coca erradicadas. El funcionario atribuyó los resultados a una estrategia de seguridad democrática.

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Sáenz sostuvo que durante ese lapso se detectó una sola traza aérea irregular en el territorio nacional. Para el ministro, ese registro reflejaba el control efectivo del espacio aéreo guatemalteco.

Las operaciones militares se desarrollan junto con una ofensiva de seguridad que el Gobierno intensificó en noviembre en el oriente del país. El 15 de ese mes, Arévalo decretó el estado de sitio por 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal, fronterizos con Honduras, tras ataques armados que las autoridades vincularon con organizaciones narcotraficantes.

La medida fue dictada pocos días después de que Estados Unidos designara a Los Lorenzana como organización terrorista extranjera. El grupo tiene una zona de influencia histórica en esa región del país.

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El 19 de noviembre, agentes del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Ejército realizaron allanamientos en propiedades relacionadas con Los Lorenzana. Durante esos procedimientos detuvieron a Francisco Javier Hincapié Lorenzana, de 22 años.

En los inmuebles se decomisaron fusiles, una carabina, escopetas, pistolas, radios portátiles, vehículos, motocicletas y dinero en efectivo. La operación formó parte de las acciones habilitadas bajo el estado de sitio.

El Ejército de Guatemala incautó más de 8.765 kilos de cocaína valuados en 156 millones de dólares durante 2026. (Ejército de Guatemala)

Detenciones requeridas por cortes de Estados Unidos

Ese mismo día, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica capturó en el Aeropuerto Internacional La Aurora a Manuel Alejandro Marín Contreras, alias “El Gordo”. El guatemalteco, de 33 años, era requerido por una corte del Distrito Este de Texas por fabricación y distribución de cocaína.

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En la capital también fueron detenidos el mexicano Esteban García Chacón y el guatemalteco Eduardo Antonio Maaz Cruz, alias “Tono”. Ambos eran solicitados por una corte del Distrito Sur de Texas por conspiración para distribuir sustancias con fentanilo.

La cooperación con Estados Unidos incluyó una jornada de coordinación militar realizada en Petén a finales de noviembre. El Comando Sur estadounidense afirmó que el trabajo conjunto con Guatemala permite interrumpir las operaciones de los carteles del narcotráfico.

Entre 2024 y 2026, Guatemala acumuló 113 detenciones con fines de extradición, según registros de la Policía Nacional Civil. El último año concentró 49 capturas, de las cuales 29 correspondieron a personas requeridas por delitos de narcotráfico.

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En 2024 se registraron 31 detenciones con fines de extradición y en 2025 fueron 33. En ambos años, 19 de las solicitudes estaban relacionadas con delitos de narcotráfico y provenían, en su mayoría, de cortes distritales de Estados Unidos.