La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti interviene en un acto oficial junto a un grillete electrónico de vigilancia judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B de Guatemala aplazó por segunda vez la audiencia en la que la exvicepresidenta Roxana Baldetti busca aceptar cargos en el caso Cooptación del Estado.

De acuerdo con medios de comunicación en Guatemala, la diligencia prevista para este viernes a las 9:30 fue reprogramada para el 2 de diciembre, después de que su defensor justificara su ausencia por otra citación judicial en Jutiapa.

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La nueva convocatoria quedó fijada para las 9:00 del 2 de diciembre. En esa fecha, el tribunal deberá analizar la solicitud de la exfuncionaria para acogerse al procedimiento de aceptación de cargos y, si la admite, establecer la pena correspondiente.

El aplazamiento se produjo por una excusa presentada a último momento por el abogado Melkin Escobar. El defensor comunicó que tenía una audiencia previamente programada en el departamento de Jutiapa y que esa situación le impedía asistir a la citación de Baldetti.

Escobar adjuntó una certificación judicial para respaldar el planteamiento. El juzgado validó el documento antes de disponer el cambio de fecha para una diligencia que ya había sido modificada durante la misma semana.

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Roxana Baldetti permanece sobre una camilla en el interior de una ambulancia durante una asistencia médica. (Diario de Centroamérica)

La segunda suspensión de una audiencia pendiente

El juez Luis Eduardo Orozco, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, aceptó la petición de la defensa. La audiencia deberá definir si Baldetti admite responsabilidad por lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito y cohecho pasivo.

La exvicepresidenta pretende utilizar la Ley de Aceptación de Cargos dentro de uno de los procesos que la vinculan con la justicia guatemalteca desde 2016. El mecanismo permitiría discutir una eventual declaración de culpabilidad y la sanción aplicable por los delitos incluidos en la solicitud.

La primera reprogramación había ocurrido días antes. La audiencia estaba prevista para el miércoles y debía ser dirigida por la jueza Abelina Cruz, quien cubría una licencia del juez Orozco.

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El Ministerio Público solicitó que el acto fuera conducido por el juez natural del caso, es decir, por Orozco. Esa petición llevó a trasladar la diligencia al viernes, fecha que tampoco pudo concretarse por la inasistencia del abogado defensor.

La decisión dejó pendiente nuevamente el intento de Baldetti de someterse al procedimiento especial. La exfuncionaria deberá presentarse con su defensa en la nueva fecha establecida por el tribunal para que avance la discusión sobre los cargos.

Un intento que ya había quedado suspendido en 2023

Esta no es la primera ocasión en que Baldetti busca acogerse a la aceptación de cargos por el caso Cooptación del Estado. En 2023 ya había expresado su intención de hacerlo ante la entonces jueza Eva Recinos.

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Aquel trámite sufrió tres aplazamientos por excusas de la propia exvicepresidenta y de su defensa. Finalmente, la audiencia fue suspendida porque Baldetti no manifestó anuencia para continuar con el procedimiento.

La actual solicitud surgió después de que le fueran retirados los permisos especiales que le permitían permanecer en su residencia para recibir tratamiento médico. Esa medida había sido otorgada para evitar que permaneciera en prisión preventiva.

El caso de Baldetti guarda similitudes con el recorrido procesal del expresidente Otto Pérez Molina, también vinculado al expediente Cooptación del Estado. Pérez Molina optó por el mismo mecanismo judicial dentro de ese proceso.

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Al expresidente se le había fijado una multa de 4 millones de quetzales, pero no realizó ese pago. Su situación fue mencionada como antecedente del uso de la aceptación de cargos dentro del expediente que involucra a ambos exfuncionarios.

La audiencia del 2 de diciembre determinará si el Juzgado de Mayor Riesgo B admite la petición de Roxana Baldetti. El tribunal deberá resolver entonces si la exvicepresidenta puede declararse culpable de los delitos planteados y qué pena corresponde imponerle.