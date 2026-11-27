OpenAI presentó una contrademanda contra Apple ante una corte federal de California por presunto robo de secretos comerciales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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OpenAI presentó una contrademanda contra Apple ante una corte federal de Estados Unidos. La empresa creadora de ChatGPT acusa a la compañía liderada por John Ternus de presunto robo de secretos comerciales y de bloquear su acceso a proveedores de equipos.

La acción judicial fue presentada ante la Corte del Distrito Norte de California, en San José. OpenAI respondió así a una demanda que Apple había iniciado el 10 de julio de 2026, en la que acusó a la compañía de inteligencia artificial de sustraer información confidencial vinculada al iPhone.

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Según documentos judiciales, OpenAI sostiene que Apple aplicó un esquema de “trampas” y “bullying” contra empleados que intentaron dejar la empresa para trabajar en la firma dirigida por Sam Altman.

Apple inició en julio una demanda judicial contra OpenAI por la supuesta sustracción de información confidencial del iPhone. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué acusa OpenAI en su contrademanda

OpenAI afirma que un trabajador de Apple, identificado en la presentación como Empleado X, comenzó a trabajar en 2025 en OpenAI. Tras algunos meses, regresó a Apple con “docenas de documentos que contienen información altamente confidencial y secretos comerciales”, según la contrademanda.

OpenAI señaló que el recurso busca “recuperar su información de secretos comerciales altamente confidencial y de su exclusiva propiedad, que Apple rinda cuentas por robar esa información (mediante el Empleado X) y poner fin a las prácticas comerciales ilícitas, extracontractuales y desleales de Apple”.

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La compañía también rechazó los argumentos de Apple sobre una supuesta apropiación indebida de secretos comerciales.

OpenAI acusó a Apple de presionar a proveedores clave para frenar el desarrollo y la manufactura de nuevos dispositivos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Apple había sostenido en julio que OpenAI, desde personal técnico hasta su director de hardware y en coordinación con socios comerciales, había robado información confidencial.

Apple, dirigida ahora por John Ternus, había acusado además a dos de sus exempleados que luego trabajaron en OpenAI de tener un papel central en el presunto robo de secretos. La firma dijo que detectó posibles violaciones a acuerdos de confidencialidad.

Por qué OpenAI denuncia un bloqueo de recursos

En un segundo apartado de la contrademanda, OpenAI acusó a Apple de presionar a proveedores para restringir el acceso de la creadora de ChatGPT a recursos manufactureros necesarios para desarrollar y fabricar dispositivos.

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La contrademanda sostiene que un trabajador identificado como Empleado X sustrajo documentos reservados al volver a Apple. (REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

El documento menciona “intentos de impedir que OpenAI acceda a proveedores clave para el desarrollo y la fabricación de dispositivos, lo que incluye coaccionar y amenazar a dichos proveedores, así como esfuerzos por evitar que talento esencial de ingeniería y operaciones opte por trabajar en OpenAI”.

OpenAI asegura que Apple castiga a los empleados que buscan abandonar la compañía con políticas diseñadas para acusarlos de robo de secretos comerciales.

La empresa de inteligencia artificial describe esas prácticas como parte de una estrategia para limitar su expansión en el sector del hardware.

La firma de Sam Altman denunció tácticas de intimidación de Apple para evitar la migración de talento hacia sus equipos. (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

La disputa inicia un nuevo capítulo en la relación entre las dos empresas tecnológicas. En 2024, Apple y OpenAI habían establecido una alianza para integrar ChatGPT en el sistema operativo del iPhone.

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Los vínculos se detuvieron después de que OpenAI comprara IO Products, la empresa emergente fundada por el exdiseñador de Apple Jony Ive.

La competencia entre ambas compañías se intensificó mientras buscan talento, tecnología propia y recursos para desarrollar productos de inteligencia artificial.

OpenAI ratificó los despidos tras comprobar violaciones a sus políticas internas y una ruptura grave de confianza. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Empleados de OpenAI despedidos por filtración de datos

Jasmine Wang, Tomek Korbak y Mikita Balesni denunciaron que OpenAI los despidió tras acusarlos de manejar indebidamente información confidencial y advirtieron que la decisión puede generar temor entre sus antiguos compañeros para expresar alertas de seguridad.

En una carta abierta, sostuvieron que la empresa cambió una cultura que antes promovía el disenso y la colaboración con especialistas externos. Según los exempleados, la falta de reglas claras sobre contactos y acceso a datos dificulta detectar riesgos en sistemas de inteligencia artificial antes de su lanzamiento.

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Wang afirmó que abrió accidentalmente un correo sensible al que conservaba acceso por tareas de reclutamiento y que informó el hecho de inmediato.

OpenAI rechazó que los despidos estuvieran ligados a críticas internas: aseguró que una investigación comprobó violaciones de sus políticas y una grave ruptura de confianza, aunque reivindicó el debate sobre seguridad.