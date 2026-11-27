Patricia Bullrich encabeza el relevamiento de imagen de Management & Fit, aunque todos los dirigentes registran más opiniones negativas que positivas

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Patricia Bullrich encabeza el ranking de imagen de los dirigentes políticos elaborado por Management & Fit, en un escenario en el que todos los referentes medidos registran más opiniones negativas que positivas. Victoria Villarruel ocupa el tercer puesto, mientras que la valoración de la dirigencia muestra un deterioro generalizado.

Los resultados fueron analizados por Mariel Fornoni, directora de la consultora, durante una entrevista en Infobae al Regreso. La especialista también evaluó la aprobación de la gestión de Javier Milei, las posibilidades electorales de los principales espacios políticos y el impacto que podría tener la eliminación de las PASO en los comicios de 2027.

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Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en el ranking de imagen

Al referirse a las mediciones, Fornoni explicó que la valoración de los dirigentes está condicionada por distintos atributos, como la honestidad, la gestión y la trayectoria política. Por eso, advirtió que los resultados deben interpretarse con cautela.

“La imagen es un constructo en el que cada uno pone lo que quiere. Algunos califican la honestidad, otros la gestión, otros la trayectoria”, explicó.

La directora de Management & Fit señaló que actualmente todos los dirigentes relevados tienen más opiniones negativas que positivas. “Hoy todos tienen más imagen negativa que positiva”, afirmó. Y ejemplificó: “Estamos diciendo: ‘Guau, encabeza el ranking de imagen’, y tiene 11 puntos más de imagen negativa que positiva”.

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La consultora señala que la eliminación de las PASO eleva la posibilidad de una dispersión de votos entre distintas candidaturas (Infobae en Vivo)

Para la consultora, el rechazo a la dirigencia atraviesa a distintos espacios políticos y no responde exclusivamente a una fuerza. “Yo creo que es global, quizás acá está un poco más acentuado”, sostuvo. También mencionó que varios de los referentes que aparecen en las mediciones llevan años en la escena pública, entre ellos Cristina Kirchner y Sergio Massa.

En el caso de Bullrich, el relevamiento indicó que un 22% de los encuestados manifestó que podría votarla en un eventual escenario electoral. Sin embargo, Fornoni relativizó el alcance de ese dato por la distancia que todavía existe respecto de los comicios.

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“Faltan 48 domingos para la elección, sin saber quiénes son los candidatos y sin saber en qué condiciones”, advirtió.

La especialista señaló que la evolución de la economía y los acuerdos políticos que se construyan durante los próximos meses pueden modificar las perspectivas electorales. “No es lo mismo este contexto que que la economía mejore o que la economía empeore. No es lo mismo que el peronismo se ponga todo de acuerdo o que La Libertad Avanza vaya dividida”, enumeró.

Al analizar las diferencias entre los dirigentes, Fornoni explicó que quienes sostienen posiciones políticas más definidas suelen generar mayores niveles de adhesión, pero también de rechazo.

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“Cuando sos un dirigente que tenés una posición muy firme, muy clara, la gente o te quiere o no te quiere”, describió. Sin embargo, aclaró que una valoración favorable no necesariamente se traduce en intención de voto: “Eso no quiere decir que después te voten”.

El estudio indica que el 22% de los consultados manifiesta disposición a votar por Patricia Bullrich en una contienda electoral (SENADO)

Durante la entrevista también se abordó el posicionamiento de Bullrich dentro del oficialismo. Fornoni observó que la exministra de Seguridad suele referirse al “proyecto” cuando habla de su pertenencia política, sin mencionar directamente a Javier Milei.

“En el coloquio de IDEA estuvo Patricia Bullrich y habló largo y tendido de economía. No tuvo una mención en la que dijera Milei. Siempre era el proyecto”, señaló.

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La directora de Management & Fit consideró que esa estrategia también podría responder a una negociación política de cara a 2027. “Bullrich puede ser que esté haciendo lo mismo para que no sea candidata a presidente”, evaluó.

En ese contexto, sostuvo que los dirigentes buscan exhibir sus recursos políticos para mejorar su posición en las negociaciones por las candidaturas y las listas. “Vos mostrás lo que tenés: o tenés territorio, o tenés imagen, o hacés daño. Este es el momento”, resumió.

La eliminación de las PASO y el riesgo de fragmentación electoral

Otro de los temas centrales de la conversación fue la posible eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Fornoni advirtió que la reforma puede generar dificultades incluso para quienes la impulsan, debido a la posibilidad de que se multipliquen las candidaturas sin una instancia previa de ordenamiento.

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“Hay muchos riesgos con este tema de las PASO”, planteó.

El desempleo ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de la sociedad, seguido por la corrupción y el endeudamiento de los hogares (Infobae en Vivo)

Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que Victoria Villarruel y otros referentes compitan con estructuras políticas diferentes y obtengan porcentajes individuales relativamente bajos, pero suficientes para modificar la distribución de los votos.

“Tenés una Villarruel que te saca tres puntos porque hace una alianza con un partido que le prestó no sé quién, y el otro que saca otros puntos. Entonces vas a una elección totalmente atomizada que te complica el tema de los 40 con la diferencia de 10 o de los 45 de la primera vuelta”, explicó.

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La consultora remarcó que las consecuencias no se limitarían a la disputa por la Presidencia. Sin primarias, la primera vuelta también sería determinante para definir la composición del Congreso, con el riesgo de que la fragmentación electoral se traslade al Poder Legislativo.

“Al no haber PASO y al jugarse la primera vuelta, en la primera vuelta se juega el Congreso también”, señaló. En ese contexto, anticipó una representación parlamentaria más dispersa: “Te queda un Congreso variopinto”.

La aprobación de Milei y las principales preocupaciones de los argentinos

Más allá de las imágenes individuales, Fornoni sostuvo que la evaluación de la gestión nacional será uno de los factores centrales de la próxima elección presidencial.

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“Una elección es un plebiscito de gestión. Si vos te presentás, es para que revaliden lo que estás haciendo o no”, afirmó.

De acuerdo con los datos que presentó, la aprobación de la administración de Javier Milei rondaba los 38 puntos, mientras que un 42% de los consultados manifestó que podría respaldar la continuidad del actual rumbo político.

El respaldo hacia Javier Milei registra niveles menores en la franja de 18 a 25 años en comparación con el segmento de 25 a 35 años

La encuesta también mostró que cerca del 60% de los argentinos quiere un cambio, mientras que el techo electoral del peronismo se ubicaría en torno al 43%. Para Fornoni, esa diferencia deja espacio para la aparición de otras alternativas políticas.

“Hay un lugar para que aparezca un outsider y hay que ver qué le llamamos outsider”, sostuvo.

La consultora aclaró que ese eventual candidato no necesariamente tendría que provenir de fuera de la política. También podría tratarse de un gobernador con respaldo territorial y capacidad para construir una propuesta nacional.

“Puede ser un gobernador o puede ser alguien que no lo estamos viendo”, señaló. En ese sentido, mencionó como ejemplo al mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa: “¿Por qué Figueroa no podría presentarse a la elección si saca 60 puntos?”.

Otro de los aspectos abordados fue el comportamiento del electorado joven. Según Fornoni, Milei conserva sus mayores niveles de respaldo entre los votantes de 25 a 35 años, aunque su adhesión es menor en la franja de 18 a 25.

La directora de Management & Fit explicó que este último segmento está especialmente atravesado por dificultades económicas y sociales. “Es el segmento más vulnerable, el que más preocupación tiene por acceso a la vivienda, por acceso a la salud y por trabajo precarizado”, indicó.

En cuanto a los problemas que más preocupan a la población, la falta de empleo se ubicó en el primer lugar del relevamiento, seguida por la corrupción. También crecieron las inquietudes por las dificultades para llegar a fin de mes y el endeudamiento familiar.

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