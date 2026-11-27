La Cruz Roja Costarricense fue designada Mariscal de la Luz 2026, como reconocimiento a sus 141 años de servicio humanitario y su labor en la atención de emergencias. Crédito: MSJ

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La Cruz Roja Costarricense fue elegida como Mariscal de la Luz 2026, una distinción que le permitirá ocupar un lugar protagónico en el tradicional Festival de la Luz de San José, que este año conmemorará tres décadas de historia.

El anuncio fue realizado este viernes 27 de noviembre por la Municipalidad de San José, que decidió reconocer los 141 años de trayectoria de la institución humanitaria y su aporte a la atención de emergencias, el rescate y la protección de la vida en Costa Rica.

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La celebración se realizará el sábado 12 de diciembre de 2026, a partir de las 6:00 p. m., cuando las calles de la capital se convertirán nuevamente en escenario de uno de los espectáculos navideños más esperados por las familias costarricenses.

Sin embargo, esta edición tendrá características especiales, pues las autoridades municipales anunciaron una propuesta que incluirá globos luminosos, bandas musicales, presentaciones artísticas y espectáculos de piso.

El Festival de la Luz de San José se celebrará el sábado 12 de diciembre, a partir de las 6:00 p. m., con globos luminosos, bandas y espectáculos artísticos.

Un reconocimiento a 141 años de servicio humanitario

La elección de la Cruz Roja como Mariscal de la Luz busca destacar la labor de una organización que ha acompañado a generaciones de costarricenses durante situaciones de emergencia, desastres naturales y accidentes.

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Fundada el 4 de abril de 1885 y declarada Benemérita de la Patria, la institución cuenta actualmente con 133 comités auxiliares distribuidos por el territorio nacional.

Además, dispone de más de 5,000 voluntarios, quienes ofrecen sus servicios de manera gratuita y contribuyen a mantener la atención humanitaria durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Las cifras reflejan la magnitud de sus operaciones: solamente durante 2025, la Cruz Roja atendió a más de 500,000 personas en diferentes situaciones que requirieron asistencia prehospitalaria, rescate y respuesta ante emergencias.

El alcalde de San José, Luis Diego Miranda Méndez, destacó el simbolismo de la designación.

“Estamos homenajeando a una institución que representa la solidaridad, la entrega y el compromiso con la vida”, expresó el jerarca municipal.

El alcalde capitalino, Luis Diego Miranda Méndez, anunció que el Festival de la Luz celebrará sus 30 años con una propuesta renovada para las familias costarricenses.

Festival de la Luz celebrará 30 años con novedades

La edición de 2026 marcará el trigésimo aniversario del Festival de la Luz, una actividad que se ha consolidado como una de las principales tradiciones navideñas de la capital costarricense.

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Para esta ocasión, la Municipalidad de San José anunció que buscará ofrecer una experiencia diferente, combinando las tradicionales presentaciones musicales con espectáculos artísticos y nuevas propuestas visuales.

Los globos luminosos serán uno de los elementos distintivos de la celebración, junto con la participación de bandas y actividades diseñadas para el entretenimiento familiar.

Según la organización, el objetivo es renovar la experiencia del público sin perder la esencia que ha convertido al festival en una tradición de fin de año.

De atender emergencias a protagonizar el desfile

La Cruz Roja mantiene una estrecha relación con el Festival de la Luz, debido a su participación habitual en los dispositivos de atención y prevención organizados durante el recorrido.

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En 2024, sus equipos brindaron asistencia a 81 personas que requirieron atención durante la actividad.

Un año después, en 2025, la institución desplegó 12 puestos de atención y un equipo integrado por 100 cruzrojistas para atender eventuales emergencias entre los asistentes.

Ahora, la organización pasará de acompañar al público desde los operativos de seguridad a convertirse en una de las protagonistas de la celebración.

¿Quiénes han sido mariscales del Festival de la Luz?

La figura del Mariscal de la Luz fue creada en 1999 para rendir homenaje a personas e instituciones que han realizado contribuciones significativas a la sociedad costarricense.

Entre los reconocimientos anteriores destacan el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en 2014, y el Instituto Nacional de Seguros (INS), en 2024.

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En 2025, la distinción correspondió a la Junta de Protección Social, junto con el niño Bradley.

Con su designación para 2026, la Cruz Roja se suma a esta lista de homenajeados, en una celebración que buscará reconocer la solidaridad y el compromiso de quienes trabajan diariamente en la protección de la población.