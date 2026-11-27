El argentino habló sobre su personalidad como técnico tras asumir en los Diablos Rojos

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Manchester United afrontará un partido clave en la lucha por escaparse del descenso este sábado desde las 12:00 (hora argentina) contra Brentford por la fecha 12 de la Premier League, y su entrenador Mauricio Pochettino exhibió un enojo apuntado a su capacidad de liderazgo en el seno de un plantel herido, que inició la temporada con Michael Carrick como técnico y el argentino lo reemplazó desde la jornada pasada en la derrota 0-4 ante Liverpool en el derbi inglés.

El eje de debate se centró en los dos encuentros que lideró Pochettino en los Diablos Rojos, en los cuales terminó con 10 jugadores por las expulsiones de Lenny Yoro al inicio del juego ante los Reds (la Federación Inglesa se la retiró por considerar que la sanción no fue correcta) y de Youri Tielemans en el epílogo del empate 2-2 contra Sporting Lisboa por la quinta fecha de la Fase Liga de la Champions League, en el que le cobraron dos penales en contra (uno convertido y uno errado) y uno a favor (anotado), sumado a un blooper del arquero Senne Lammens para sellar la igualdad definitiva del cuadro de Portugal. “Ha habido goles, rojas, penales... mucha polémica. ¿No han sido unos primeros ocho o nueve días bastante locos?“, fue la pregunta que dio inicio al intercambio.

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Y así fue la respuesta del ex técnico de la selección de Estados Unidos en el último Mundial: “Siempre pasan estas cosas. Ante este tipo de situaciones, da la sensación de que todo juega en nuestra contra, pero no es así. No es cierto. Es un poco esa retórica de ‘siempre nos pasa a nosotros‘... pero no. Estas cosas ocurren; por ejemplo, hubo un error grave del árbitro contra el Liverpool (la expulsión de Yoro). No es algo que nos pase solo a nosotros ahora; puede volver a ocurrir en el futuro, y ya ha pasado en el pasado. El error del miércoles fue del mismo tipo (le anularon dos goles, uno de ellos por una dudosa falta previa). Pero hay que aceptarlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ponernos a llorar? No. Hay que ser fuertes, tener fe y seguir adelante”.

Pochettino liderará a los Diablos Rojos por tercera vez desde su llegada al cargo (Créditos: Reuters/Peter Cziborra)

“Creo que hubo muchas cosas positivas en estos dos partidos. Quizás no ganamos, pero sin duda estamos construyendo nuestro camino. Si nos centramos en lo que ha ocurrido en estos últimos siete u ocho días, nos hemos encontrado con un grupo de jugadores y un cuerpo técnico que tienen muchas ganas de ayudar, de estar ahí y de contribuir a que el equipo rinda y gane partidos”, manifestó Poch.

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En este sentido, el hombre de 54 años señaló: “Por eso no puedo cambiar mi visión. No puedo decir algo que no sea verdad. No puedo juzgar el pasado; ¿quién soy yo para juzgar el pasado? Debo mantener la boca cerrada, no decir nada y empezar desde este momento —desde que acepté la invitación para venir al Manchester United y comencé a trabajar en estas circunstancias—, trabajar doce horas al día, intentar recuperar los sentimientos y las emociones, reconstruir nuestra mentalidad y creer de verdad en lo que vamos a hacer. Este grupo de jugadores se lo merece, y por eso estoy presionando".

Acto seguido, Mauricio Pochettino se frenó sobre sus palabras y aclaró la diferencia entre dos términos con diferente significado bajo su óptica: “No malinterpreten mis palabras; a veces se confunden términos que parecen similares, pero no lo son. ‘Ser agradable’ y ‘ser bueno’ son cosas distintas. Yo no busco ser ‘agradable‘; busco ser ‘bueno‘. Es algo diferente. Hay que tener cuidado, porque sabemos cuándo debemos presionar, cuándo debemos ser fuertes y cuándo debemos construir algo para mejorar el ambiente, las relaciones y todo lo demás. Son dos conceptos totalmente distintos”.

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El entrenador argentino comenzó su cuarto paso en Inglaterra después de ser técnico de Southampton, Tottenham y Chelsea (Créditos: Reuters/Peter Cziborra)

Esto se produce después de que Jamie Redknapp (ex jugador de la selección de Inglaterra) haya puesto en duda si el conductor conservaba “esa garra argentina” que demostró en los Spurs y en el Soton. “Ahora lo veo chocando las manos con todo el mundo, con las pulseras puestas y el peinado. Creo que se ha vuelto demasiado amable, la verdad”, objetó Redknapp en una entrevista con Tim Sherwood en The Overlap, que también fue citada por el diario británico The Telegraph.

Pochettino asumió su séptimo cargo de entrenador en lo que va de su carrera, luego de que haya desandado su camino en el Espanyol de Barcelona. Allí, dirigió 161 encuentros, una cifra solo superada por su etapa en el Tottenham de Inglaterra (293). Se trata de su cuarto paso por suelo inglés, ya que también manejó las riendas de Southampton y Chelsea, más allá de sus pasos por PSG y la selección de Estados Unidos.

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La realidad asumida en los Red Devils lo obliga a mantener el horizonte en el corto plazo. La crítica situación del club en este arranque de temporada lo llevó a permanecer anteúltimo con ocho puntos sobre 33 posibles y a 20 unidades del líder Arsenal (28). La participación en la Champions League se entremezcla con la eliminación en tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa (2-3 vs. Brighton), sumado a la caída en el clásico contra el City (1-0), la goleada 1-4 con el debutante Como en la Liga de Campeones y el registro de una sola victoria de los últimos 13 partidos.