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Pierre Gasly protagonizó un enorme despiste que lo obligó a abandonar en las segundas prácticas libres del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El francés explicó los factores que provocaron que perdiera el control de su monoplaza, que se quedó estancado en la cama de grava. Steve Nielsen, director de Alpine, confirmó los serios daños que sufrió el vehículo y las piezas que deberán cambiar para la jornada del sábado.

El despiste ocurrió a falta de 22 minutos para el final de la FP2, durante el primer intento del francés con gomas blandas en un simulacro de clasificación. Gasly excedió los límites de pista a la salida de la curva 14, pisó la grava y perdió por completo el control del vehículo. Más allá de que no chocó contra ninguna contención, el monoplaza impactó contra el suelo con fiereza en múltiples oportunidades, algo que pasó factura.

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“Una mezcla de cosas, pero sí... ¿por dónde empezar? Neumáticos fríos, después de la bandera roja, probablemente no debería haber intentado atacar al inicio de la vuelta. Llegábamos allí con 10 grados menos de temperatura porque tenía una temperatura fría, un poco menos de presión, más contacto. Íbamos a hacer vueltas de ataque con más potencia, por primera vez, y tocando más el fondo. Al final, simplemente me fui largo sobre el piano. Y una vez que estaba sobre el bordillo, simplemente toqué fondo y lo perdí. Así que, sí. Un final un poco temprano, pero es lo que hay", argumentó en diálogo con la transmisión oficial de la F1.

El monoplaza de Gasly sufrió graves daños en la zona del suelo y tuvieron que cambiar varias piezas (REUTERS/Rula Rouhana)

En el comunicado oficial de Alpine, profundizó: “Nunca es agradable encontrarse mirando en la dirección contraria a esas velocidades, pero no es algo que ocurra muy a menudo. Con la bandera roja justo antes de mi primera vuelta rápida, teníamos muchas ganas de hacer una vuelta con poco combustible nada más empezar. Teníamos un poco más de potencia del motor para esa vuelta y los neumáticos estaban bastante fríos al inicio de la misma. Entré en la curva 14 bastante rápido, el coche tocó el suelo un poco más de lo habitual, me salí hacia el bordillo y perdí el control sin posibilidad de recuperar el coche y volver a la pista”.

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Gasly confirmó que “tenemos algunos daños en el suelo del monoplaza”, aunque destacó el trabajo de los mecánicos: “Estoy seguro de que lo arreglaremos todo y estaremos listos para mañana”. Sin embargo, Steve Nielsen se refirió a la pieza que quedó destruida del monoplaza. “Tendremos que sustituir el suelo, ya que tiene un agujero bastante grande, pero, dada la velocidad, podría haber sido mucho peor”, confirmó el director de Alpine en el comunicado oficial.

Respecto al accidente, comentó: “Ninguno de los dos pilotos ha quedado del todo satisfecho con el equilibrio del coche, y este aún no está exactamente donde querríamos que estuviera en esta fase. La alta velocidad suele ser un punto débil de nuestro coche y, aunque hemos mejorado a lo largo de la temporada, sigue planteando dificultades a los pilotos, como hemos visto con Pierre en la curva 14, donde se salió de la pista de forma bastante espectacular”.

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*La reacción de Briatore al abandono de Gasly

La alarma que se encendió se centra en la cantidad de piezas nuevas con las que cuenta Alpine. El propio Gasly confirmó a finales de octubre, en el GP de Estados Unidos, que la escudería cerró el desarrollo del A526 y que “este es el auto que tendremos hasta el final del año, no tenemos nada en preparación”. La decisión se enfocó en el límite de gastos que habría alcanzado el equipo, una norma que obliga a las escuderías a distribuir sus recursos entre el desarrollo del auto de la temporada en curso y la preparación del siguiente proyecto.

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La cercanía al techo presupuestario impacta en la creación de nuevas piezas. Para reflejar la situación, Colapinto tuvo que usar una versión vieja del chasis en las últimas carreras de la temporada 2025 luego de sufrir daños en la pieza actualizada. Al mismo tiempo, en los últimos días, se reveló que Alpine infringió las normas en el último curso, aunque ocurrió por una serie de imprecisiones dentro de sus informes financieros.

“FP1 fue un poco mejor. Para la FP2 hicimos unos cambios, pero fue mal. Tuvimos unos problemas de frenos, después... mucho quilombo con las banderas rojas. Di muy pocas vueltas. Low fuel (combustible bajo) no pudimos hacer mucho. En carrera hay mucha degradación. Mucho por entender en la noche. No estamos cómodos con el auto y no se siente bien. Hay que trabajar para intentar mejorar y dar un salto para mañana. Pero no fue particularmente un buen día. Hay que darlo vuelta para mañana”, analizó Franco Colapinto sobre el primer día de actividad, con ESPN.

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Los últimos entrenamientos libres en Qatar están programados para las 11:30, hora argentina, del sábado; la clasificación comenzará a las 15:00. La carrera del domingo se largará a las 13:00 y tendrá 57 vueltas.