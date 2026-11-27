Yosdani Armando Villaurrutia Álvarez fue hallado muerto el 26 de noviembre en la costa de Cojímar tras permanecer tres días desaparecido. (Imagen retomada de periódico cubano)

Guardar

Yosdani Armando Villaurrutia Álvarez, un joven de 24 años conocido como “Nenuco”, fue hallado muerto el 26 de noviembre en la costa de Cojímar, La Habana, después de permanecer unos tres días desaparecido junto con su motocicleta roja.

Los presuntos signos de violencia en el cadáver y la ausencia del vehículo alimentaron sospechas de homicidio y robo, aunque no existe confirmación oficial sobre esas hipótesis.

PUBLICIDAD

El cuerpo apareció en una zona rocosa del litoral de Habana del Este, mientras familiares y amigos buscaban al joven mediante publicaciones en redes sociales.

Periódico Cubano informó que la plataforma independiente NiO Reportando Un Crimen confirmó la identidad tras comunicarse con Aiza, madre de la víctima.

Las autoridades cubanas no han divulgado las causas exactas de la muerte, el paradero de la motocicleta ni la existencia de detenidos. Tampoco hicieron públicos detalles de las pesquisas sobre el caso.

La búsqueda en redes y el último trayecto conocido

Villaurrutia Álvarez vivía en el barrio del Canal, en el municipio del Cerro. Su familia perdió contacto con él cuando regresaba desde el municipio de Playa hacia su vivienda, por la calle 3ra en dirección a 51.

PUBLICIDAD

El cuerpo apareció en una zona rocosa de Habana del Este sin rastros de la motocicleta roja en la que viajaba la víctima. (Imagen retomada de Periódico)

Aiza pidió ayuda en Facebook luego de pasar dos días sin noticias de su hijo. En su llamado difundió datos sobre su apariencia, la ropa que llevaba y su último recorrido conocido.

El joven vestía un pulóver morado, un short de mezclilla azul oscuro y tenis rosados fluorescentes. Llevaba el cabello trenzado y tenía en un brazo un tatuaje con el nombre de su madre y la fecha “11/8/72”.

El primer reporte sobre un cuerpo encontrado junto al mar no identificaba a la víctima. Una usuaria de redes sociales describió entonces a un joven con tatuajes, barba corta y cabello largo, y Aiza confirmó después que se trataba de su hijo.

PUBLICIDAD

Los familiares y amigos realizaron el sepelio entre reclamos de justicia. NiO Reportando Un Crimen pidió que quienes tengan información se comuniquen con los allegados, las autoridades o los administradores de la plataforma, que ofrecieron anonimato para los testimonios.

Homicidios y muertes violentas entre jóvenes cubanos

La desaparición de la motocicleta reavivó las dudas sobre un posible robo como móvil del crimen. En agosto de 2026, Abelardo Díaz fue encontrado muerto en Quivicán, Mayabeque, en otro caso en el que también permanecía desaparecida la moto de la víctima.

El cuerpo apareció en una zona rocosa de Habana del Este sin rastros de la motocicleta roja en la que viajaba la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuba no cuenta con estadísticas oficiales completas y públicas sobre homicidios desagregados por edad. Sin embargo, reportes de medios, observatorios independientes y estudios locales registraron un aumento de la violencia y de los asesinatos que afectan a jóvenes en los últimos años.

PUBLICIDAD

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana reportó una suba de casi 43 % en los asesinatos documentados durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025. Entre los casos registrados figuraron jóvenes atacados con armas blancas en provincias como Santiago de Cuba.

Los observatorios de género independientes, entre ellos Alas Tensas, contabilizaron 51 feminicidios y 21 intentos hasta septiembre de 2026. Ese registro incluyó el asesinato de una adolescente de 17 años en La Habana.

Datos atribuidos a la Oficina Nacional de Estadística e Información señalaron 848 muertes violentas de personas de entre 10 y 19 años entre 2019 y 2024. En ese grupo etario, el suicidio pasó a ser la segunda causa de muerte violenta después de los accidentes de tránsito.

PUBLICIDAD