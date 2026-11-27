La Mezquita Al-Ahmad formará parte de La Noche de los Templos en la Ciudad de Buenos Aires

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Cinco veces al día, el almuédano sube al minarete de la Mezquita Al-Ahmad para convocar a los fieles a la oración. Lo hace a la mañana, al mediodía, a media tarde, al atardecer y a la noche. Esa torre se eleva sobre la fachada de mármol marrón del templo ubicado en Alberti 1541, en el barrio porteño de San Cristóbal, y está flanqueada por vitrales en forma de ojiva con inscripciones en árabe que refieren el nombre de Dios —Allah— y del Profeta Muhammad. Este sábado, esa joya abrirá sus puertas para La Noche de los Templos con visitas guiadas, charlas sobre el islam y degustaciones de té árabe y dulces típicos de Medio Oriente.

La Al-Ahmad tiene un lugar concreto en la historia del islam en Argentina: fue la primera mezquita del país en reunir los elementos arquitectónicos propios de la tradición islámica. Entre ellos, el mihrab, la hornacina empotrada en el muro que señala la dirección de La Meca y hacia la que apuntan los fieles al orar; la quiblah, el muro en el que ese nicho se encuentra; y el minbar, el púlpito desde el que el imam pronuncia el sermón del viernes. Ningún otro templo musulmán en territorio argentino había concentrado esos tres elementos antes de su inauguración.

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Puertas adentro, la austeridad organiza el espacio. La religión islámica prohíbe las representaciones de lo divino, por lo que el interior prescinde de imágenes y mantiene los ornamentos al mínimo. Lo que sí resalta es la alfombra, que lleva impreso un patrón de arcos para que cada feligrés encuentre su lugar al momento de la oración. De la cúpula desciende una araña circular que ilumina el recinto. Las pocas inscripciones presentes están en árabe.

La mezquita fue proyectada por los arquitectos Elías Ham e Ismael El Ahmed, junto al ingeniero Ahmed El Ahmed, y abrió sus puertas en septiembre de 1985. Desde entonces, cada viernes se reúnen allí alrededor de 400 fieles para la oración colectiva bajo la dirección del imam. La institución que la gestiona es el Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), cuya historia se remonta a 1931, cuando un grupo de inmigrantes de origen sirio-libanés —llegados a fines del siglo XIX y principios del XX con pasaportes del Imperio Otomano— fundó la Asociación Pan Islamismo. Esa entidad cambió de nombre en dos oportunidades hasta adoptar la denominación actual. El CIRA también le da nombre a la estación de la línea H del Subterráneo de Buenos Aires.

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La Al-Ahmad será uno de los más de 100 sitios religiosos que participarán de La Noche de los Templos, en su décima edición. La velada tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, de 20 a 24, e incluirá iglesias, parroquias, basílicas, sinagogas, monasterios, catedrales y otras mezquitas distribuidas por toda la ciudad.

La Mezquita Al-Ahmad fue la primera del país en reunir los elementos arquitectónicos propios de la tradición islámica

En ese marco, el templo de San Cristóbal ofrecerá charlas sobre el islam, té árabe, dátiles y dulces propios de la región de Medio Oriente y el norte de África, además de un espacio de diálogo abierto con expositores y miembros de la comunidad, y un recorrido guiado por sus instalaciones. También funcionará como la tercera y última parada de un circuito que incluye la Parroquia San Cristóbal y la Iglesia Cristiana Evangélica Eslava, fundada por la comunidad que llegó a Argentina huyendo de la Primera Guerra Mundial.

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La organización del evento dispuso otros cinco circuitos que recorren los barrios de Vélez Sarsfield, Palermo, Colegiales, el microcentro porteño y el Casco Histórico. Las actividades varían según el templo: presentaciones corales, música en vivo, talleres, exhibiciones y degustaciones de gastronomía típica.

El templo de San Cristóbal ofrecerá charlas sobre el islam, té árabe, dátiles y dulces propios de la región de Medio Oriente y el norte de África

Entre los sitios destacados, la Catedral Metropolitana expondrá los ornamentos litúrgicos utilizados por el papa León XIV en su reciente visita a Buenos Aires, y abrirá las puertas del Museo Cardenal Bergoglio–Papa Francisco. La Basílica San José de Flores, donde Jorge Bergoglio halló su vocación sacerdotal, presentará un espectáculo de luces y sonidos. La Iglesia Dinamarquesa ofrecerá tortas y cafetería danesa, mientras que la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna acercará clases de cocina vegetariana. Los templos ortodoxos Serbio San Sava y Ruso de la Santísima Trinidad también difundirán su cultura y gastronomía entre los visitantes.

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El mapa interactivo con los templos participantes, sus historias y el detalle de las actividades está disponible en www.lanochedelostemplos.com.