Las primas netas del mercado asegurador guatemalteco alcanzaron Q11.290 millones entre enero y octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS) informó que las primas netas directas del mercado asegurador guatemalteco alcanzaron Q11.290 millones (USD 1.476 millones) entre enero y octubre de 2026.

La cifra implica un crecimiento de 8,7% frente al mismo período de 2025 y supera el ritmo de expansión de la economía nacional, según la entidad.

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AGIS proyecta que el sector cierre 2026 con más de Q14.000 millones (USD 1.830 millones) en primas, lo que supondría un aumento cercano al 8,8% respecto de 2025. Para 2027, la previsión es llegar a Q15.331 millones (USD 2.004 millones), con un crecimiento de 8,9%.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera reveló que solo 11 de cada 100 adultos en el país poseen cobertura de seguros.

La asociación reúne a 17 aseguradoras que, de acuerdo con sus datos, representan el 94% del mercado. La asesora actuarial de AGIS, Carme de González, indicó que la actividad acumula una década con aumentos superiores a los de la economía guatemalteca.

Daños concentró el 46% de las primas del sector

El segmento de daños concentró Q5.220 millones (USD 682 millones) en primas y registró una expansión interanual de 12,5%. Representó el 46% del mercado a octubre.

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Los seguros de accidentes y enfermedades sumaron Q3.162 millones (USD 413 millones), con un alza de 8,1%, mientras que el ramo de vida alcanzó Q2.794 millones (USD 365 millones), un incremento de 3,1%.

Cuatro ramos crecieron a doble dígito: accidentes personales, con 15,3%; otros daños, con 14,2%; incendio y líneas aliadas, con 13,5%; y vehículos automotores, con 10,6%.

El sector asegurador reportó un incremento de seguros contra accidentes. (Archivo/Bomberos Municipales)

Por volumen de primas, salud y hospitalización y vida colectiva figuran entre los rubros de mayor peso. Ambos avanzaron 7,4% y 7,2%, respectivamente. En contraste, vida individual tuvo una caída de 4,2%.

El patrimonio superó en Q3.263 millones el capital mínimo legal

Los activos del sector totalizaron Q16.247 millones (USD 2.124 millones) y Q10.154 millones (USD 1.327 millones) correspondieron a inversiones en Guatemala, con un aumento de 10,3%.

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El patrimonio de las aseguradoras llegó a Q5.397 millones (USD 705 millones), tras crecer 12,9%. Ese monto supera en Q3.263 millones (USD 427 millones) el capital mínimo establecido por la Ley de la Actividad Aseguradora.

Con datos de la Superintendencia de Bancos a septiembre, AGIS afirmó que el patrimonio del sector equivale a tres veces el margen de solvencia requerido. La liquidez inmediata, además, representó el 232% de las obligaciones por siniestros.

“Estas cifras significan respaldo: cuando ocurre un evento, las aseguradoras tienen con qué responder a sus asegurados”, afirmó Melanie Leiva, tesorera de AGIS.

Solo 11 de cada 100 adultos tiene algún seguro

Pese al crecimiento, la cobertura mantiene niveles bajos. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de los Hogares 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, indicó que solo el 11% de los adultos cuenta con algún seguro. La proporción asciende a 14,3% entre los hombres y baja a 8% entre las mujeres.

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La falta o variabilidad de ingresos fue la razón principal para no contratar una póliza, con 40,9% de las respuestas. Le siguieron el desinterés, con 17,9%, y el desconocimiento, con 13%.

El patrimonio del sector asegurador superó en Q3.263 millones el capital mínimo que establece la legislación local.

Las primas representaron el 1,5% del producto interno bruto de Guatemala en 2025, por debajo del 3,1% de América Latina y del 7,2% mundial. Cada habitante destina en promedio USD 95 anuales a seguros.

AGIS estima, con base en cálculos de MAPFRE Economics, que existe una brecha de protección de Q59.253 millones (USD 7.745 millones), equivalente a 4,3 veces el mercado actual.

Para acercarse a ese potencial, el sector plantea ampliar la oferta mediante productos simples, canales digitales y ventas en supermercados, farmacias, cooperativas y hospitales.