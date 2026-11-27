El riesgo país llegó a superar los 1.100 puntos básicos en la semana para luego retroceder hasta las 984 unidades. (Foto: AFP)

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El riesgo país se disparó y el dólar oficial avanzó en medio de un escenario de mayor tensión financiera internacional. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a superar los 1.100 puntos básicos esta semana, mientras que la cotización oficial de la divisa estadounidense subió 2,27%, hasta los 1.625 pesos. Para Martín Castellano, Head of Latam Research del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), ambos movimientos responden, en gran medida, a un cambio en el comportamiento de los inversores frente a la incertidumbre global.

En diálogo con Infobae, el especialista explicó que en los últimos días se produjo un rebalanceo de las carteras internacionales, con una menor exposición a mercados emergentes. Se trata de un fenómeno que alcanza a buena parte de América Latina y no responde exclusivamente a las particularidades de la economía local: las turbulencias se replican también en Brasil, México, Chile, Perú y Colombia.

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Martín Castellano, Head of Latam Research del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF)

“Cuando sube la incertidumbre a nivel mundial, se tiende a buscar refugio en el dólar y en activos de menor riesgo y mayor liquidez”, resaltó Castellano.

El contexto también difiere del que predominó durante 2025 y buena parte de 2026. Hasta ahora, las tasas internacionales elevadas habían convivido con un dólar débil. En la actualidad, la moneda estadounidense recuperó fortaleza y los inversores adoptaron una postura más cautelosa.

“Este es un escenario más parecido a los episodios históricos de ‘vuelo a la calidad’ que vimos en el pasado”, describió.

Las debilidades que amplifican el impacto en Argentina

Aunque el movimiento se extiende a distintos países de la región, sus consecuencias dependen del estado de cada economía. Castellano indicó que las naciones con menor vulnerabilidad externa y fundamentos macroeconómicos más sólidos tienden a verse menos afectadas. De hecho, el IIF revisó levemente a la baja sus estimaciones de crecimiento para varios países latinoamericanos.

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“Si bien Argentina ha mejorado sustancialmente su posición macroeconómica en los últimos años, sigue estando más expuesta por el nivel de reservas internacionales, tasas de inflación aún altas y un sistema financiero local poco profundo”, sostuvo.

“Tampoco ayudan las dudas sobre la situación fiscal de Brasil. Si bien el contagio financiero de ese país ha disminuido, todavía tiene efectos sobre el tipo de cambio y el comercio de ciertos sectores”, puntualizó el economista.

El factor electoral y las dudas sobre el rumbo económico

A este panorama se agrega la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico después de las elecciones presidenciales de 2027. Para el especialista, el riesgo de que un eventual cambio político implique una modificación de las reglas actuales es otro elemento que incide en las decisiones de los inversores.

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Argentina atraviesa, según su diagnóstico, una etapa de transición. La estabilización consiguió avances importantes en materia de inflación y finanzas públicas, pero todavía convive con costos que repercuten sobre la actividad y el empleo. En ese proceso, dijo Castellano, los beneficios del nuevo esquema macroeconómico aún deben consolidarse.

Castellano: “Cuando sube la incertidumbre a nivel mundial, se tiende a buscar refugio en el dólar y en activos de menor riesgo y mayor liquidez” (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El riesgo electoral sigue siendo la principal preocupación del mercado, dado el historial de reversiones de políticas públicas en el país”, afirmó.

En línea con esa visión, en su último reporte a clientes, el banco JP Morgan mostró preocupación por la posibilidad de una orientación fiscal más laxa y señaló: “Nuestro escenario base es la continuidad de las políticas, pero es probable que la contienda sea reñida”. A su vez, aparecen dudas sobre los mecanismos para contener la volatilidad financiera asociada al proceso electoral.

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Como respuesta, Castellano planteó la necesidad de construir acuerdos políticos más amplios entre los sectores comprometidos con la continuidad de los principales lineamientos económicos. Según el analista, esos consensos son clave para fortalecer la confianza.

Pese a las dificultades del contexto actual, “está claro que, en un marco de continuidad de una política macroeconómica razonable, las perspectivas de Argentina a mediano plazo son muy favorables”, concluyó.