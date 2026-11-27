Un sismo en Guatemala podría provocar pérdidas de hasta Q100.000 millones en la infraestructura del departamento central.

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Un sismo de gran magnitud en Guatemala podría provocar pérdidas de hasta Q100.000 millones (USD 13.037 millones) sólo en infraestructura y construcciones expuestas en el departamento central del país.

Esta estimación, difundida por la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), advierte sobre la persistente fragilidad que enfrenta el territorio nacional a cinco décadas del devastador sismo de 1976, en una zona que concentra cerca del 43% de la actividad productiva.

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El modelo de peligro sísmico elaborado por la entidad gremial indica que el país registra en promedio un evento telúrico de magnitud 7 o superior cada 19 años.

De acuerdo con los cálculos técnicos presentados por Carme de González, asesora actuaria de AGIS, la probabilidad de que ocurra al menos un evento de esa escala se sitúa en 40% durante los próximos 10 años, y alcanza el 92% en un horizonte de 50 años.

En el departamento de Guatemala, donde se concentra el 60% o más de los bienes con cobertura de pólizas, el impacto material resultaría oneroso.

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El modelo de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros calcula un 40% de probabilidad de un evento telúrico de magnitud 7 en la próxima década. (Archivo/EFE)

Los análisis de la institución sitúan el costo de los daños probables entre Q56.481 millones (USD 7.364 millones) y Q96.471 millones (USD 12.578 millones).

De González remarcó que un período prolongado sin sismos no reduce la amenaza latente y que la preparación financiera anticipada es el método idóneo para resguardar los activos de las familias y las empresas.

El sector asegurador busca evitar retrocesos de 15 años en el desarrollo humano

Para mitigar los efectos socioeconómicos de una catástrofe, la organización gremial consideró indispensable consolidar un esquema de continuidad del negocio mediante la coordinación entre las autoridades de gobierno, el sector empresarial y las universidades.

El presidente de la asociación, Guillermo López, advirtió que una emergencia sin respaldo financiero puede traducirse en retrocesos de 10 a 15 años en el Índice de Desarrollo Humano.

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“En un país con alta exposición al riesgo sísmico, la diferencia entre una crisis y una recuperación ordenada está en el nivel de preparación financiera”, afirmó López, quien destacó que el respaldo de reaseguradoras internacionales garantiza capitales para solventar siniestros severos.

El Insivumeh contabilizó 780 sismos en Casillas, de los cuales seis eventos fueron reportados directamente como sensibles a la institución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al desempeño del mercado local, la entidad proyecta cerrar 2026 con primas por Q14.000 millones (USD 1.825 millones), lo que representa un alza de entre 8,7% y 9,7%, mientras que para 2027 prevé alcanzar Q15.331 millones (USD 1.999 millones).

El terremoto de 1976 dejó 23 mil fallecidos y colapsó los servicios esenciales

La advertencia actual surge con base en los antecedentes del 4 de febrero de 1976, fecha en que un terremoto de magnitud 7,5 sacudió a Guatemala a las 3:01 hora local.

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El movimiento, provocado por la ruptura de la falla de Motagua a lo largo de 240 kilómetros, causó la muerte de unas 23 mil personas y heridas a más de 76 mil pobladores.

Aquella catástrofe destruyó cerca de 258 mil viviendas, dejó sin techo a 1,2 millones de damnificados y provocó la destrucción del 40% de la infraestructura hospitalaria nacional, además de severos daños en carreteras y puentes sobre un área de 30 mil kilómetros cuadrados.

Las pérdidas materiales de entonces superaron los 1.100 millones de dólares, un precedente que evidencia la necesidad urgente de fortalecer las finanzas públicas y privadas ante futuras sacudidas.

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