Un ponente interviene en el atril durante el Simposio Nacional de Investigación sobre Diversidad Biológica y Áreas Protegidas celebrado en Guatemala. (Conap)

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El Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Universidad del Valle de Guatemala concluyeron el 26 de noviembre el Primer Simposio Nacional de Investigación sobre Diversidad Biológica y Áreas Protegidas, dos jornadas de debate sobre la falta de inversión pública que afecta al sistema de conservación de Guatemala. La brecha financiera acumulada entre 2016 y 2022 llegó a USD 52,6 millones y equivalió al 76% de los recursos requeridos por la estrategia nacional anterior.

El encuentro reunió a científicos, docentes y autoridades en el Campus Central de la Universidad del Valle de Guatemala. La convocatoria buscó vincular a la academia, el Estado y las organizaciones que generan conocimiento sobre los ecosistemas de un país considerado megadiverso por la variedad de especies y ambientes naturales presentes en su territorio.

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Autoridades del CONAP señalaron que el presupuesto disponible no cubre las necesidades de gestión del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). Los participantes coincidieron en que la conservación requiere una estrategia financiera de largo plazo, en vez de asignaciones puntuales o discrecionales.

Un ponente interviene en el atril durante el Simposio Nacional de Investigación sobre Diversidad Biológica y Áreas Protegidas celebrado en Guatemala. (Conap)

Un presupuesto por debajo de las necesidades del sistema

El anteproyecto presupuestario para 2026 previó 192,9 millones de quetzales para el programa de protección, conservación y restauración de las áreas protegidas del SIGAP. Quienes participaron del simposio consideraron que esos fondos siguen por debajo de los recursos necesarios para garantizar una administración efectiva del sistema.

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 2026-2050 reconoció esa insuficiencia y planteó diversificar las fuentes de financiamiento. La meta establece que, hacia 2050, ninguna fuente deberá concentrar más del 40% del presupuesto total destinado a la conservación.

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El instrumento fue elaborado con apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mediante la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad, conocida como Biofin. También contó con financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

La discusión sobre mecanismos de financiamiento reunió a Ramiro Batzín, de la Coalición Juyú; Sergio Vega, de PNUD Biofin; María José González, de MAR Fund; Jorge Guillermo Escobar, de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Finanzas Públicas; y Pablo Valdéz, de la Dirección Regional Verapaces del CONAP. El subsecretario ejecutivo del CONAP, Carlos Rodríguez, moderó el panel.

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Los especialistas propusieron crear un plan presupuestario nacional alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y las políticas públicas vigentes. También plantearon reconvertir las líneas orientadoras de gestión con base en la información de la investigación científica y evaluar de manera continua los indicadores de desempeño institucional.

La propuesta incluyó un portafolio nacional de inversión que identifique el destino de cada rubro y detalle su función dentro de la política de conservación. Ese instrumento permitiría ordenar las necesidades financieras entre proyectos, territorios y mecanismos de protección.

Un ponente interviene en el atril durante el Simposio Nacional de Investigación sobre Diversidad Biológica y Áreas Protegidas celebrado en Guatemala. (Conap)

Bonos verdes y fondos para ampliar las fuentes de recursos

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá establecer marcos regulatorios para nuevos instrumentos, entre ellos bonos verdes, fondos fiduciarios de conservación y mecanismos de pago por servicios ecosistémicos. Estos últimos incluyen los vinculados con la disponibilidad de agua, la seguridad alimentaria y la salud de los bosques y ecosistemas marinos.

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La actualización de la estrategia cubre el período 2026-2050 e incorpora un primer plan de acción para 2026-2033. Su elaboración atravesó varias etapas de socialización entre 2023 y 2025, con asistencia técnica de las oficinas regionales del PNUD.

Durante el encuentro, el nuevo marco fue presentado como una oportunidad para ampliar la formación de jóvenes investigadores en mecanismos financieros relacionados con la investigación científica. El simposio organizó sus actividades en cinco ejes: investigación e innovación para conservar la biodiversidad; gestión y monitoreo de áreas protegidas; restauración de ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza; cambio climático y resiliencia; y divulgación del conocimiento sobre el patrimonio natural.

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Profesionales, estudiantes, instituciones académicas y organizaciones dedicadas a la conservación exhibieron pósteres científicos sobre ecosistemas y especies de Guatemala. Los trabajos mostraron la función de la investigación para comprender la dinámica de los sistemas naturales y orientar medidas de protección.

El secretario ejecutivo del CONAP, Jorge Ruiz, sostuvo al cierre que “la investigación científica es fundamental para fortalecer la conservación de nuestra biodiversidad y mejorar la gestión de las áreas protegidas”. El funcionario afirmó que la institución busca alianzas entre la academia, las entidades públicas y los investigadores para que el conocimiento se traduzca en decisiones y acciones concretas.

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