La Policía Turística de Costa Rica y Airbnb anunciaron nuevas iniciativas para fortalecer la seguridad de los visitantes que utilizan alojamientos turísticos en el país. Crédito: ICT

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La Policía Turística de Costa Rica y Airbnb anunciaron dos nuevas iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad de los visitantes nacionales e internacionales, mediante capacitaciones para anfitriones, protocolos de prevención y herramientas digitales que permitan responder ante situaciones de riesgo.

La primera propuesta, denominada Hospedaje Responsable, comenzó como un plan piloto en el que participaron 36 anfitriones de Airbnb procedentes de 15 municipios costarricenses, quienes recibieron orientación especializada de las autoridades policiales.

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El lanzamiento fue anunciado como parte de una colaboración entre el Ministerio de Seguridad Pública y la plataforma internacional de hospedaje, con el propósito de mejorar las condiciones de prevención para quienes utilizan alojamientos turísticos.

La iniciativa contempla asesoría sobre identificación de riesgos, medidas preventivas, protocolos de actuación y recomendaciones para responder adecuadamente ante emergencias.

¿Qué medidas de seguridad implementarán los anfitriones?

Durante la primera etapa, los participantes recibieron formación de la Policía Turística para reconocer situaciones que podrían comprometer la seguridad de sus huéspedes y brindar información preventiva durante su estadía.

Al concluir la capacitación, obtuvieron una constancia emitida por la Policía Turística, que acredita su participación en el programa, aunque no constituye una certificación de seguridad de los alojamientos.

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Blanca Segura Zúñiga, directora de la Policía Turística, explicó que el objetivo es promover una mayor cultura de prevención entre quienes reciben turistas.

“Nuestra visión es construir una cultura de prevención, con el fin de que tanto los visitantes como quienes brindan el servicio de hospedaje tengan las herramientas adecuadas en materia de seguridad”, manifestó la comisionada.

La iniciativa también cuenta con el respaldo de la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, quien llamó la atención sobre algunos riesgos asociados con las actividades turísticas.

Entre ellos mencionó ahogamientos, delitos menores y accidentes relacionados con el turismo de aventura, situaciones que podrían prevenirse en determinados casos mediante información oportuna.

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“Es fundamental que los viajeros conozcan los riesgos asociados a vacacionar en Costa Rica y cómo pueden disfrutar este hermoso país de manera segura”, señaló la diplomática.

Airbnb también lanza plataforma para prevenir emergencias

Como parte del proyecto, Airbnb anunció el lanzamiento de Casa Segura, un portal digital que reúne información sobre prevención, buenas prácticas y recomendaciones para actuar ante desastres naturales, accidentes y otras emergencias.

La plataforma busca que los anfitriones puedan compartir esta información con sus huéspedes, facilitando el acceso a orientaciones de seguridad durante su permanencia en territorio costarricense.

Además, Airbnb promoverá que los visitantes estadounidenses se inscriban en el Programa de Registro de Viajeros Inteligentes (STEP) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

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Este sistema permite recibir alertas de seguridad de la Embajada estadounidense y facilita que las autoridades consulares puedan comunicarse con sus ciudadanos en caso de emergencias.

Un total de 36 anfitriones de Airbnb, procedentes de 15 municipios, participaron en la primera etapa del programa de capacitación Hospedaje Responsable.

El programa se ampliará a más regiones de Costa Rica

Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, destacó que los anfitriones desempeñan un papel importante en la experiencia de quienes visitan el país.

“Los anfitriones son, muchas veces, el primer contacto de un visitante con Costa Rica, y queremos que cuenten con las mejores herramientas para ayudar a cuidar a sus huéspedes”, expresó.

El representante de la compañía confirmó que la intención es extender las capacitaciones a otras comunidades y regiones del territorio nacional.

“Con lo aprendido, queremos llevar el programa a más anfitriones en más regiones del país”, agregó.

Las instituciones prevén desarrollar una segunda fase de Hospedaje Responsable, que incorporará las experiencias obtenidas durante el plan piloto y permitirá ampliar su cobertura.

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Con estas iniciativas, la Policía Turística y Airbnb buscan fortalecer la colaboración entre el sector público y privado para mejorar la prevención de riesgos y brindar herramientas de seguridad a quienes visitan Costa Rica.