El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, verifica precios y garantías en un almacén de electrodomésticos durante el despliegue del Viernes Negro en El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

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La Defensoría del Consumidor detectó irregularidades en el 30% de los comercios inspeccionados durante los operativos previos al Viernes Negro, tras completar más de 400 verificaciones a escala nacional en El Salvador. La jornada comercial, caracterizada por una masiva concurrencia en tiendas físicas y plataformas digitales, activó una estricta vigilancia sobre el respeto a las rebajas, las garantías de fábrica y la atención a los reclamos de los compradores.

El titular de la institución, Ricardo Salazar, expuso el balance de las fiscalizaciones en el espacio informativo La Entrevista AM, transmitido por Canal 10, donde detalló las infracciones más recurrentes y recordó el marco jurídico que protege a la ciudadanía frente a posibles abusos en tiendas departamentales, zapaterías, supermercados y almacenes de electrodomésticos.

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El principal fallo detectado por las cuadrillas de inspectores se relaciona con la falta de mecanismos claros para recibir las quejas de los usuarios, una anomalía registrada en 49 establecimientos. Según la autoridad reguladora, la ausencia de canales accesibles deja al cliente desprotegido ante cualquier inconformidad técnica o cobro indebido posterior al pago.

Otro de los problemas identificados corresponde a la publicidad engañosa y la omisión de datos indispensables sobre las ofertas. Los comercios tienen la obligación de especificar la vigencia temporal de los precios especiales y la cantidad exacta de productos disponibles en bodega.

Una infografía detalla las preferencias de compra y financiamiento durante el Viernes Negro en El Salvador, a partir de datos de la Defensoría del Consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los comercios, al momento de declarar algún tipo de oferta, esta oferta tiene que ser obviamente de darle el cumplimiento debido”, advirtió el funcionario en Canal 10.

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La normativa sanciona con dureza el uso de bienes inexistentes o agotados como gancho publicitario para atraer público a los locales y ofrecer después artículos a costo regular.

Los artículos rebajados conservan la garantía de fábrica y no exigen factura física

La Defensoría del Consumidor remarcó que las liquidaciones y descuentos de temporada no anulan las coberturas legales establecidas en la legislación salvadoreña. Las empresas no pueden excusarse en la rebaja del precio para negar el cambio o la reparación de una mercancía nueva que presente averías. Si el producto posee un desperfecto previo a la venta, el negocio debe comunicarlo por escrito al consumidor antes de procesar la transacción.

“Todo producto nuevo que se compra en un establecimiento está sujeto a condiciones en las cuales los consumidores deben conocer previamente”, explicó Ricardo Salazar.

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El funcionario explicó además que los establecimientos están obligados por ley a mantener un registro digital o interno de las ventas vinculadas a garantías. Esta disposición legal exime a la persona afectada de presentar el tique en papel o la factura física para hacer efectivo el reclamo en caso de desperfecto dentro del plazo de cobertura.

🔎 Realizamos inspecciones sanitarias previas al Black Friday para que compres con tranquilidad. 🛍️🛒 👉 Conoce los resultados de nuestras inspecciones. https://t.co/ejR9c5HQzS — Defensoría del Consumidor (DC) 🇸🇻 (@Defensoria_910) November 26, 2026

Para evitar descuentos simulados mediante precios base alterados antes de la jornada, la entidad estatal mantiene disponible el portal Compara. Esta plataforma permite revisar el historial de precios desde julio hasta noviembre en más de mil 600 categorías, lo que facilita constatar si una rebaja es auténtica antes de pagar.

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La autoridad recomienda cuidar el presupuesto familiar y verificar los productos antes de salir de la tienda

Ante el dinamismo comercial del Viernes Negro, la institución exhortó a la población a planificar sus adquisiciones con anticipación para no desestabilizar el presupuesto doméstico. Salazar enfatizó la conveniencia de evaluar las necesidades prioritarias del hogar y no arriesgar los recursos básicos destinados a la alimentación y los gastos corrientes de fin de mes.

“Importante poder identificar la necesidad al interior del hogar o de la persona y definir un presupuesto que se acomode precisamente a la planeación”, enfatizó Ricardo Salazar.

Entre las recomendaciones prácticas, el titular sugirió limitar el uso de tarjetas de crédito para no comprometer los ingresos venideros. En las compras digitales, aconsejó leer detenidamente las especificaciones técnicas, estilos y tallas. Para las transacciones presenciales, instó a revisar las prendas de vestir y pedir a los empleados que abran las cajas de aparatos eléctricos dentro del local para cerciorarse de que no presenten golpes antes de retirarse.

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