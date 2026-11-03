El secreto para liberar gigas en WhatsApp manteniendo todos los chats intactos

La herramienta de administración de almacenamiento identifica los archivos multimedia más pesados y permite borrarlos de forma selectiva. REUTERS/Dado Ruvic

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El almacenamiento interno de un teléfono puede saturarse en cuestión de meses debido al uso constante de WhatsApp, ya que fotos, videos, audios y documentos se acumulan en chats y grupos hasta consumir varios gigabytes sin que el usuario lo note.

Ante esta situación, muchos recurren a apps externas o directamente a borrar conversaciones completas, con el riesgo de perder mensajes importantes en el proceso.

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Sin embargo, existe una alternativa dentro de la propia aplicación que permite recuperar espacio sin eliminar el historial de texto: la herramienta de administración de almacenamiento, que identifica los archivos multimedia más pesados y permite borrarlos de forma selectiva, ya sea en toda la app o dentro de conversaciones puntuales, dejando los mensajes de cada chat completamente intactos.

El almacenamiento interno de un teléfono puede saturarse en cuestión de meses debido al uso constante de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la administración de almacenamiento y cómo funciona

Esta herramienta nativa muestra una barra gráfica que detalla con precisión cuánto espacio ocupan los archivos de WhatsApp en el teléfono, lo que permite tener una visión general del problema antes de actuar sobre él.

A partir de ese panorama, la aplicación ofrece la posibilidad de filtrar los contenidos por tamaño o por conversación específica, evitando así tener que revisar manualmente cada chat en busca de archivos pesados.

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La opción “De más de 5 MB” agrupa automáticamente los videos y archivos más grandes de toda la aplicación, lo que facilita identificar en pocos segundos qué está consumiendo más memoria. También es posible ingresar a una conversación puntual y revisar únicamente los archivos multimedia que esa persona o grupo ha compartido a lo largo del tiempo, sin afectar el resto de las conversaciones.

La opción “De más de 5 MB” agrupa automáticamente los videos y archivos más grandes de toda la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic

Una vez seleccionados los archivos a eliminar, ya sea de forma individual manteniendo presionado cada uno o mediante la opción “Seleccionar todos”, el espacio liberado se refleja de inmediato en la barra de almacenamiento superior, lo que permite comprobar en tiempo real cuántos megas o gigas se recuperaron tras el borrado.

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Pasos para liberar espacio en WhatsApp desde un celular Android

En dispositivos Android, el proceso comienza dentro de los Ajustes de la aplicación, a los que se accede tocando el ícono de tres puntos verticales ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla principal.

Desde ese menú hay que ingresar a “Almacenamiento y datos” y luego pulsar en “Administrar almacenamiento”, apartado donde aparece el gráfico con el consumo total de espacio que generan los archivos de la aplicación en el dispositivo.

WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje tradicional o nativa como la de otros sistemas operativos o aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente paso consiste en tocar la sección “De más de 5 MB” para revisar los archivos más pesados de toda la aplicación, o bien desplazarse hacia abajo para elegir un chat puntual de la lista que aparece debajo del gráfico.

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Manteniendo presionado un archivo se activa el modo de selección múltiple, aunque también existe la opción de marcar la casilla “Seleccionar todos” ubicada en la parte superior derecha de la pantalla para un borrado más rápido.

Al tocar el ícono de la papelera, los archivos seleccionados se eliminan del dispositivo y la barra de almacenamiento se actualiza al instante, mostrando con claridad los megas o gigas que acaban de recuperarse en el teléfono.

Pasos para liberar espacio en WhatsApp desde un iPhone

En iOS, el recorrido es similar aunque con una interfaz distinta a la de Android. El primer paso consiste en tocar el ícono de “Configuración”, representado por un engranaje, ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla principal de la aplicación.

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Sí existe la herramienta oficial "Administración de almacenamiento" para liberar espacio, pero no funciona como una papelera. REUTERS/Dado Ruvic/

Luego se selecciona la opción “Almacenamiento y datos” y se pulsa en “Libera espacio”, función que despliega un gráfico detallado con el consumo que genera WhatsApp dentro del iPhone.

Dentro de esa misma pantalla se puede ingresar a la sección “De más de 5 MB” para revisar los archivos más pesados de toda la aplicación, o elegir directamente uno de los chats que aparecen listados más abajo.

El botón “Seleccionar”, ubicado en la esquina superior derecha, habilita la elección individual de fotos, videos o audios dentro de esa conversación, mientras que la opción “Seleccionar todo” permite un borrado masivo en un solo movimiento.

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Al presionar el ícono de la papelera ubicado en la parte inferior de la pantalla, el gráfico principal de almacenamiento refleja de inmediato el nuevo espacio disponible en el iPhone, sin necesidad de reiniciar la aplicación ni el dispositivo.

Muchos recurren a apps externas o directamente a borrar conversaciones completas, con el riesgo de perder mensajes importantes en el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo configurar la descarga automática para evitar que el espacio vuelva a llenarse

Liberar espacio una sola vez no resuelve el problema de fondo si la descarga automática de archivos permanece activada en la aplicación, ya que los nuevos contenidos compartidos en chats y grupos volverán a ocupar memoria con el paso de los días.

Dentro de la misma sección de Almacenamiento y datos existe un apartado dedicado específicamente a la Descarga automática, donde se configuran por separado las categorías de fotos, audios, videos y documentos.

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Cambiar cada una de estas opciones a “Nunca” en el caso de iOS, o desmarcar las casillas correspondientes en Android, evita que los archivos compartidos en conversaciones y grupos se guarden de manera automática en la memoria del teléfono apenas llegan.

La aplicación ofrece la posibilidad de filtrar los contenidos por tamaño o por conversación específica. (Imagen ilustrativa Infobae)

De esta forma, cada archivo multimedia solo se descarga cuando el usuario lo toca de manera manual dentro del chat correspondiente.

Esta configuración reduce la acumulación de contenido no solicitado, como memes o videos reenviados en grupos numerosos, y mantiene el almacenamiento del teléfono bajo control a largo plazo sin necesidad de repetir el proceso de limpieza cada pocas semanas.

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