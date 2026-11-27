La curva epidemiológica ubica al país en una fase de alerta, con cerca de siete mil casos sospechosos acumulados de dengue y el serotipo tres como el predominante en la temporada actual./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El médico infectólogo Ernesto Navarro Marín afirmó que el dengue tipo tres es el serotipo que circula en El Salvador y advirtió que puede causar cuadros más graves, sobre todo en personas que ya tuvieron una infección previa por otro tipo del virus. Durante la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña, el especialista señaló que existen cuatro serotipos de la enfermedad y que el tres “es un poquito más agresivo”.

“Recordemos que hay cuatro tipos diferentes. El que es un poquito más agresivo es el tipo tres, que es el que está, según el Ministerio de Salud, circulando en estos días”, dijo. El galeno afirmó que “por el hecho de ser un poquito más agresivo” las personas pueden presentar “un cuadro clínico más grave que cualquier otro”.

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“No es de todos los años. Esto como que es cíclico”, indicó Navarro Marín. El médico explicó que la circulación predominante de un serotipo puede variar con el tiempo y que una persona que tuvo dengue conserva defensas frente a esa variante, aunque sigue expuesta a los otros tipos.

Navarro Marín sostuvo que una nueva infección por un serotipo distinto puede elevar el riesgo de dengue grave. “Si yo he tenido un dengue previo, o un segundo, o un tercero, me queda un cuarto todavía”, aclaró.

El infectólogo Ernesto Navarro Marín confirmó que el dengue tipo tres circula en El Salvador y advirtió sobre su agresividad./ (Frente a Frente)

El infectólogo explicó que los cuadros graves pueden manifestarse como shock por dengue o dengue grave. Entre los signos de alarma mencionó la caída de la presión arterial, taquicardia, sudoración, deshidratación, dolor de cabeza persistente y reducción marcada de plaquetas.

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También citó síntomas como cansancio, falta de apetito, dolor corporal y aparición de moretones o sangrado por nariz y encías. “Un dengue, por manifestaciones leves que pueda tener al principio, puede terminar grave”, advirtió.

El especialista relató que atendió recientemente a un paciente con 25 mil plaquetas, una cifra muy por debajo del rango habitual de 150 mil o más. Señaló que la administración de plaquetas no se indica en todos los casos y que la decisión debe depender de la evolución clínica y los parámetros de laboratorio.

El Salvador registró 87 casos confirmados y cinco muertes

Durante la entrevista se citaron cifras del Ministerio de Salud que señalan que El Salvador acumulaba 87 casos confirmados de dengue, 80 egresos hospitalarios y cinco fallecidos por la enfermedad.

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El boletín epidemiológico mencionado en el programa registraba un aumento de los casos sospechosos desde las semanas 22 y 25. En la semana 44 se notificaron 368 casos sospechosos, el nivel más alto de la curva expuesta durante la transmisión.

Las lluvias y el agua estancada aceleran el ciclo reproductivo del mosquito transmisor del virus en las comunidades. / (Agencia Andina).

Navarro Marín indicó que el acumulado se acercaba a siete mil casos sospechosos y recordó que esos registros requieren confirmación mediante pruebas. “Usualmente, esos son sospechosos. Tiene que haber un tamizaje”, explicó.

El médico consideró que el comportamiento de la curva epidemiológica ubicaba al país en una fase de alerta. “Estamos entrando a una zona que podría ser un brote, es decir, una epidemia”, dijo al analizar el corredor epidemiológico mostrado durante la entrevista.

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El infectólogo vinculó el incremento de casos con las lluvias previas, el agua acumulada y las condiciones climáticas. Explicó que la hembra del mosquito puede depositar entre 200 y 300 huevos por puesta y tener varias camadas.

“Una mosquito hembra puede entonces desencadenar un brote en una determinada comunidad”, sostuvo. Añadió que los huevos pueden permanecer durante meses en recipientes o zonas con humedad hasta encontrar condiciones favorables para eclosionar.

Navarro Marín pidió eliminar agua estancada en canaletas, macetas, recipientes, corcholatas y estopas de coco. También recomendó limpiar barriles y pilas, aplicar abate donde corresponda y colaborar con las campañas de fumigación.

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El tratamiento con abate y la eliminación de recipientes con agua evitan la proliferación de larvas del vector. /(Foto: EsSalud)

El médico aclaró que la fumigación actúa sobre los mosquitos adultos, mientras que el abate busca impedir el desarrollo de larvas. Insistió en que la prevención requiere participación vecinal. “Yo me cuido, cuido a mi familia, cuido a mis amigos y al vecindario, cuido al país”, dijo.

América acumuló casi dos millones de casos sospechosos

En la entrevista también se citaron datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la semana 43. El reporte incluyó 1,954,949 casos sospechosos de dengue en América durante 2026, más de 620 mil confirmados, 4,200 casos graves y 681 muertes, con información de 46 países.

Además, se mencionaron 34,648 casos en el corte semanal, 10,657 confirmados, 120 clasificados como dengue grave y 17 fallecidos en 18 países que habían presentado datos.

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Navarro Marín recomendó consultar dentro de las primeras 48 horas ante fiebre, dolor de cabeza u otros síntomas compatibles. Indicó que el diagnóstico temprano permite diferenciar el dengue de infecciones como chikungunya, influenza u otras enfermedades que pueden presentar signos similares.