El fenómeno de El Niño y la sequía agravarán la inseguridad alimentaria en Guatemala entre octubre de 2026 y febrero de 2027. (Gobierno de Guatemala)

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La intensificación del fenómeno de El Niño, la sequía agrícola y el fuerte aumento de los precios de los combustibles agravarán la inseguridad alimentaria aguda en Guatemala entre octubre de 2026 y febrero de 2027.

Así lo reveló una actualización del análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), publicada el 19 de noviembre.

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El informe estima que 3,247 millones de personas, equivalentes al 18% de la población analizada, enfrentarán Crisis o Emergencia alimentaria, correspondientes a las fases 3 o superiores de la CIF.

La cifra representa un incremento de unas 660 mil personas, o 25,5%, respecto de la proyección realizada en mayo, que estimaba 2,587 millones de personas en esa condición.

La población afectada

De la población afectada, alrededor de 3,071 millones de personas se encontrarán en crisis, mientras que 176 mil estarán en Emergencia. El análisis no estima población en Fase 5, correspondiente a Catástrofe.

El análisis de la Clasificación Integrada de Fases proyecta a 176 mil personas en situación de emergencia alimentaria. (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria/IPC)

Otros 8,27 millones de personas se ubicarán en Fase 2, es decir con una situación acentuada, de inseguridad alimentaria acentuada, y 6,8 millones en Fase 1.

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La mayor severidad se concentrará en 11 departamentos clasificados en crisis: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Jalapa, Jutiapa, Quiché, Totonicapán y Zacapa.

Los departamentos con mayor proporción de población en crisis o superior serán Quiché, con 26%; Huehuetenango, con 25%; Alta Verapaz, con 24%; y Baja Verapaz, con 23%.

Quiché y Huehuetenango encabezan los departamentos con mayor proporción de habitantes afectados por la crisis alimentaria. (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria/IPC)

Sequía y pérdidas agrícolas

El deterioro responde a una reducción marcada de las lluvias durante julio y agosto, que prolongó la canícula y alteró los calendarios agrícolas. En algunos municipios se registraron hasta 75 días consecutivos sin precipitaciones.

La sequía afectó especialmente los cultivos de Primera en el Corredor Seco y en zonas de producción de subsistencia.

Datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación indican que hasta septiembre se reportaron 252.801 hectáreas de cultivos afectadas y 570.267 familias perjudicadas en 210 municipios de los 22 departamentos.

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El maíz concentró el 90% de los daños en más de 252 mil hectáreas de cultivos perjudicadas a nivel nacional. (Archivo/REUTERS)

La sequía agrícola representó el 97% de la superficie afectada. El maíz concentró el 90% de las pérdidas registradas, seguido por el frijol y el café.

Combustibles y alimentos más caros

La reducción de cosechas aceleró el agotamiento de las reservas de granos básicos y limitó las oportunidades de empleo para pequeños productores, jornaleros agrícolas y trabajadores pecuarios.

A ello se suma el encarecimiento del transporte, la comercialización y los alimentos por el alza de combustibles. Entre enero y septiembre de 2026, la gasolina regular aumentó aproximadamente 60,5%, mientras que el diésel subió 96,7%, hasta alcanzar Q49,40 (USD 6,46) por galón en el área metropolitana.

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Ante la emergencia, el Gobierno declaró alerta naranja nacional por sequía el 11 de septiembre. Además, solicitó una alerta roja para 15 municipios de Chiquimula y Jutiapa.

La prolongación de la canícula provocó hasta 75 días consecutivos sin precipitaciones en municipios agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades asignaron Q500 millones (USD 65,36 millones) para financiar 697.926 raciones alimentarias de emergencia, previstas entre octubre y diciembre, con asistencia para cerca de 700 mil familias.

El informe advierte que la clasificación de algunos departamentos considera la entrega efectiva de esa ayuda. Sin ella, la magnitud y severidad de la crisis podrían ser mayores. También recomienda reforzar la protección de medios de vida, la vigilancia nutricional infantil y el acceso a agua segura.

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