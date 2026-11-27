El lago de Güija, cuerpo de agua estratégico conectado a la cuenca del río Lempa, no logró recuperar su volumen habitual debido a la escasez de lluvias y a las sequías prolongadas en la zona fronteriza (Cortesía: El Salvador Travel).

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El caudal del río Lempa registra una reducción aproximada del 70% debido al impacto del cambio climático, la degradación de los suelos y las actividades humanas en la cuenca compartida por El Salvador, Guatemala y Honduras. La alerta surge de una investigación técnica presentada por la Asociación Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES), organización que advirtió sobre el deterioro acelerado de esta fuente fluvial, de la cual depende el consumo directo de más de dos millones de personas en territorio salvadoreño.

Durante una entrevista transmitida por la radio comunitaria YSUCA, las voceras de AMAES detallaron los hallazgos del informe regional y remarcaron que el afluente enfrenta una pérdida de volumen que compromete la seguridad alimentaria y la estabilidad de las poblaciones ribereñas.

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Las mediciones efectuadas para el estudio confirmaron un retroceso marcado en los niveles históricos del río. “Un especialista, un hidrólogo, realizó diferentes mediciones con diferentes técnicas e identificaba que había una disminución aproximadamente del setenta por ciento”, declaró Elizabeth Estrada, coordinadora de AMAES, al explicar los resultados obtenidos en las cuencas monitoreadas.

Esta merma responde en gran parte a alteraciones meteorológicas extremas asociadas a la crisis climática, que en zonas fronterizas como Ocotepeque se manifiestan a través de olas de calor persistentes y la presencia de lo que las comunidades denominan un “doble verano”.

Nelly Rivera, presidenta de AMAES, y Elizabeth Estrada, coordinadora de la organización, durante la entrevista en Radio YSUCA en la que expusieron la crisis hídrica del río Lempa.

La falta de lluvias suficientes impidió la recuperación normal de reservorios hídricos estratégicos, como el lago de Güija, y paralizó las temporadas agrícolas en los valles cercanos. Pobladores de las zonas bajas reportaron la pérdida total de cosechas de granos esenciales como maíz y frijol ante la imposibilidad de activar sistemas de regadío con el agua del río Lempa.

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Los proyectos mineros y los vertidos sin control amenazan el suministro básico

A la baja disponibilidad de agua se añade el avance de agentes contaminantes procedentes de actividades extractivas y descargas urbanas. La directiva ambientalista señaló la persistencia de planes de extracción de metales en las zonas limítrofes, con particular preocupación por el proyecto minero Cerro Blanco, ubicado en Guatemala.

Dicho plan continúa activo a pesar de que una consulta ciudadana local registró un rechazo del 87% de los votantes frente a las operaciones mineras. Las fuentes de polución también incluyen el desecho continuo de aguas residuales domiciliarias sin saneamiento previo, conducidas por afluentes secundarios como el río Sucio, junto con residuos del procesamiento del café conocidos como aguas mieles, desechos industriales y acumulaciones de basura plástica.

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Instalaciones del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita, Guatemala, ubicado en la cuenca alta compartida y señalado por organizaciones ambientalistas como un riesgo de contaminación para las aguas del río Lempa y el lago de Güija (Cortesía Voz de América).

La vulnerabilidad frente a estos focos infecciosos es crítica para El Salvador, un país que carece de soberanía sobre el nacimiento de sus corrientes fluviales.

“Somos aguadependientes, no producimos agua. Por lo tanto, estamos en una situación bastante complicada”, manifestó Nelly Rivera, presidenta de AMAES, quien enfatizó que entre dos y tres millones de salvadoreños dependen de este cauce para sus necesidades elementales diarias.

La ausencia de acuerdos regionales y de leyes locales frena la protección de la cuenca

La protección efectiva del río Lempa requiere de mecanismos legales coordinados que involucren a los tres países que comparten su recorrido geográfico. Sin embargo, la región arrastra vacíos normativos históricos. En el caso guatemalteco, el Estado no dispone de una ley general de aguas ni de una política pública dedicada a la gestión de los recursos hídricos superficiales.

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Las organizaciones civiles integradas en la red trinacional Rescatemos el Lempa han promovido ante las autoridades legislativas de los tres países diversas propuestas técnicas para redactar un tratado internacional enfocado en el manejo conjunto de cuencas compartidas, sin alcanzar todavía compromisos formales por parte de los poderes ejecutivos.

“Estamos tratando de volver a proponer esa idea, que se elabore ese tratado de aguas con enfoque de cuenca compartida para garantizar la vida del río Lempa”, remarcó Rivera durante el espacio radial, al subrayar que el rescate del recurso requiere voluntad política inmediata entre los gobiernos centroamericanos.