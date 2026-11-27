Diez integrantes de una pandilla que operaba en San Miguelito aceptaron su responsabilidad penal por el delito de pandillerismo. Captura de video

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Diez integrantes de una pandilla que operaba en el distrito de San Miguelito fueron condenados a penas de hasta nueve años de prisión, mientras que otras ocho personas permanecen bajo detención provisional por presuntos vínculos con organizaciones criminales en diferentes sectores de Panamá.

Las decisiones judiciales, anunciadas entre el 26 y el 27 de noviembre, están relacionadas con las operaciones Acero, Bastión, Combate y Corsario, desarrolladas para desarticular agrupaciones vinculadas con homicidios, robos, extorsiones y otros delitos contra la seguridad colectiva.

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Entre los diez condenados figura el cabecilla de una organización criminal que mantenía presencia en los corregimientos de Belisario Porras y Arnulfo Arias Madrid, en San Miguelito, donde las autoridades iniciaron una investigación durante 2025.

Los procesados aceptaron su responsabilidad penal por el delito de pandillerismo, tras la legalización de sus aprehensiones y la formulación de cargos. El juez de garantías impuso condenas de 72, 84, 90 y 108 meses de prisión.

Las investigaciones de la Operación Acero comenzaron en 2025 y se concentraron en dos corregimientos de San Miguelito. EFE/ Bienvenido Velasco

La Operación Acero surgió de una investigación contra una estructura delictiva vinculada con homicidios, robos, hurtos, extorsiones, desalojos y lesiones personales, además de frecuentes enfrentamientos armados y posesión ilícita de armas de fuego en San Miguelito.

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En el marco de la Operación Acero, el juez de garantías también impuso medidas cautelares a otras dos personas, una de las cuales permanecerá bajo detención provisional, mientras que la segunda deberá cumplir depósito domiciliario.

En dos investigaciones independientes, relacionadas con las operaciones Bastión y Combate, la Procuraduría General de la Nación informó este 27 de noviembre sobre la detención provisional de tres hombres por presuntos vínculos con pandillas en Pedregal y Tocumen.

Dos de los procesados fueron aprehendidos mediante la Operación Bastión, derivada de una investigación iniciada en 2025 contra una presunta organización criminal que operaba en San Joaquín, vinculada con homicidios, posesión ilícita de armas y delitos relacionados con drogas.

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El tercer detenido era requerido dentro de la Operación Combate, cuya investigación comenzó el 6 de marzo de 2023 por la existencia de una presunta agrupación delictiva que mantenía control territorial en Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen.

Los operativos contra el pandillerismo han permitido avanzar en investigaciones sobre agrupaciones vinculadas con homicidios y extorsiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta última investigación registra antecedentes desde mayo de 2026, cuando las autoridades intensificaron las acciones contra la estructura criminal denominada BGD. El 20 de agosto, una segunda fase del operativo permitió la aprehensión de cinco presuntos integrantes de la organización.

Para entonces, la Policía Nacional reportaba 30 presuntos miembros detenidos, entre ellos Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, señalado como uno de los principales cabecillas de la agrupación y extraditado desde España mediante coordinación con Interpol.

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En septiembre, otras actuaciones judiciales relacionadas con la Operación Combate derivaron en la detención provisional de dos hombres, entre ellos otro presunto cabecilla de la organización, quienes fueron aprehendidos durante diligencias desarrolladas en Chame, provincia de Panamá Oeste.

En otro proceso judicial, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de cinco personas relacionadas con la Operación Corsario, desarrollada el 28 de octubre en Las Garzas, San Miguelito, Guna Nega y la provincia de Bocas del Toro.

Las investigaciones sobre esta estructura comprenden hechos registrados desde 2020 e incluyen la presunta participación de sus integrantes en homicidios, robos y la introducción de artículos prohibidos en centros penitenciarios, entre ellos armas de fuego y drones, además de sustancias ilícitas.

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Las disputas por el control territorial forman parte de las investigaciones contra estructuras criminales en Tocumen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los magistrados respaldaron los argumentos presentados por la Fiscalía, al considerar que la privación provisional de libertad resultaba proporcional y necesaria ante los riesgos procesales identificados, mientras continúan las investigaciones para determinar la eventual responsabilidad de los imputados.

Las acciones judiciales contra el pandillerismo también han dejado condenas en Tocumen. En septiembre, la Procuraduría anunció sentencias de hasta 224 meses de prisión contra cuatro integrantes de una organización desarticulada mediante la Operación Corintios, ejecutada en febrero de 2022.

En ese expediente, otras 21 personas ya cumplían condenas en centros penitenciarios por su vinculación con una agrupación que operaba en las comunidades de La Siesta y Buena Vista, relacionada con homicidios, robos, delitos vinculados con drogas y extorsiones a establecimientos comerciales.

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