El superintendente de Administración Tributaria y el embajador de Estados Unidos en Guatemala se estrechan la mano durante una reunión institucional. (Sat Guatemala)

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La Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala recibió en noviembre de 2026 a una delegación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), encabezada por Stephen T. Maloney, para reforzar el intercambio de información, detectar riesgos en el comercio internacional y agilizar el tránsito de cargas que cumplen la normativa.

El comercio de bienes y servicios entre Guatemala y Estados Unidos alcanzó USD 19.500 millones en 2025, un aumento de 5,1% respecto del año anterior. La magnitud de ese intercambio vincula los controles de seguridad con la necesidad de evitar demoras y costos para los operadores que cumplen los requisitos aduaneros.

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Maloney, director ejecutivo del National Targeting Center (NTC), visitó la institución guatemalteca junto con un equipo técnico de la autoridad estadounidense. La agenda reunió a funcionarios de la SAT, la CBP y el NTC para abordar seguridad fronteriza, facilitación del comercio legítimo y amenazas transnacionales que pueden afectar las operaciones aduaneras.

La SAT sostuvo que este modelo de trabajo permite integrar capacidades técnicas, fortalecer el análisis de riesgos y responder con mayor rapidez ante operaciones sospechosas. La entidad también destacó el apoyo especializado de Estados Unidos para ampliar las capacidades nacionales de control aduanero.

Delegados de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala y de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estrechan sus manos tras un acuerdo de cooperación bilateral. (Sat de Guatemala)

El intercambio de datos para anticipar operaciones irregulares

Guatemala figura entre los países que mantienen con Estados Unidos un Acuerdo de Asistencia Aduanera Mutua. Este instrumento habilita el intercambio de información para aplicar las leyes aduaneras e investigar delitos relacionados con las mercancías que cruzan las fronteras, de acuerdo con la CBP.

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El alcance de estos mecanismos incluye posibles casos de evasión tributaria, tráfico de productos ilícitos, vulneraciones a derechos de propiedad intelectual y otras infracciones asociadas al comercio exterior. También pueden permitir el uso de información en procesos judiciales o administrativos, además de inspecciones, incautaciones, auditorías y retenciones de mercancías bajo sospecha.

El NTC utiliza datos anticipados, información de organismos de seguridad y herramientas de análisis para identificar cargas, medios de transporte o viajeros con un mayor nivel de riesgo. La metodología busca concentrar los recursos de inspección en las operaciones que requieren controles más rigurosos, sin detener innecesariamente el flujo comercial regular.

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La SAT señaló que la incorporación de una presencia permanente de la CBP en Guatemala representa un avance en la relación bilateral. El objetivo es identificar amenazas antes de que las mercancías lleguen a los puestos de control o continúen su recorrido por la cadena logística regional.

El intercambio de bienes entre ambos países sumó USD 15.100 millones durante 2025. Estados Unidos exportó mercancías por USD 10.000 millones a Guatemala e importó productos por USD 5.200 millones, mientras que el comercio de servicios ascendió a USD 4.400 millones, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

El reconocimiento mutuo para la seguridad de la carga

Guatemala y Estados Unidos mantienen además una relación comercial bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR. El acuerdo entró en vigor para Guatemala el 1 de julio de 2006 e incorpora disposiciones sobre administración aduanera, facilitación comercial, transparencia, comercio electrónico y protección de la propiedad intelectual.

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La visita de Maloney se produjo después de que la CBP y la SAT formalizaran, en abril de 2023, un acuerdo de reconocimiento mutuo entre sus programas de seguridad de la cadena de suministro. El mecanismo reconoce la compatibilidad entre el programa guatemalteco de Operador Económico Autorizado y la Asociación Aduanera y Comercial contra el Terrorismo de Estados Unidos, conocida como CTPAT.

Para las empresas certificadas, el reconocimiento puede facilitar procesos de validación y habilitar beneficios comparables en ambos sistemas. La CBP explica que estos acuerdos no reemplazan las obligaciones regulatorias ni eliminan los controles aduaneros, aunque contribuyen a establecer estándares compartidos de seguridad para el movimiento internacional de carga.

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La Superintendencia de Administración Tributaria indicó que la nueva etapa de coordinación apunta a fortalecer la competitividad del país y el comercio legítimo. El intercambio técnico y de inteligencia deberá traducirse en herramientas operativas para las aduanas que permitan identificar delitos transnacionales sin obstaculizar el tránsito de las mercancías que cumplen la normativa.