Francesca Albanese llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría el 26 de noviembre de 2026 para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica. EFE/Víctor Lerena

Guardar

La decisión del Gobierno de Costa Rica de impedir el ingreso de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados, provocó reacciones internacionales contrapuestas durante las últimas horas, con un pronunciamiento de respaldo por parte del representante de Israel y un llamado urgente de la ONU para revertir la medida.

El embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, felicitó públicamente a las autoridades costarricenses por la restricción migratoria aplicada a la jurista italiana, mientras que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó la decisión y solicitó reconsiderarla.

PUBLICIDAD

La controversia comenzó el jueves 26 de noviembre de 2026, cuando Albanese llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para recibir un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica (UCR), programado para este viernes 27 de noviembre.

Sin embargo, la Dirección General de Migración y Extranjería le impidió ingresar al territorio nacional, alegando motivos relacionados con la seguridad nacional.

Embajador de Israel felicita al Gobierno de Costa Rica

Mediante una publicación en su cuenta oficial de X, el embajador Danny Danon celebró la actuación de las autoridades migratorias costarricenses.

“Felicito al Gobierno de Costa Rica por su decisión de denegar la entrada”, expresó el diplomático.

Danon también acusó a Albanese de utilizar su mandato internacional para difundir propaganda contra Israel, legitimar organizaciones terroristas y desacreditar a su país y a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El representante israelí sostuvo que las personas que, a su criterio, utilizan sus responsabilidades internacionales para promover esas posiciones deben enfrentar consecuencias.

Albanese ha mantenido una posición crítica frente a las operaciones militares israelíes en Gaza y ha denunciado posibles violaciones del derecho internacional.

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, felicitó al Gobierno de Costa Rica por impedir el ingreso de Francesca Albanese, relatora especial de la ONU. REUTERS/Heather Khalifa/Foto de archivo

Alto comisionado de la ONU exige reconsiderar la medida

En una posición opuesta, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un pronunciamiento de Volker Türk, quien manifestó su preocupación por el trato recibido por Albanese.

El funcionario cuestionó que se haya impedido el ingreso de una experta internacional alegando razones de seguridad nacional.

“Hacemos un llamamiento a las autoridades para que reconsideren urgentemente su decisión y le permitan entrar”, expresó la oficina del alto comisionado.

Türk también consideró que la actuación resulta difícil de conciliar con la trayectoria histórica de Costa Rica en materia de protección de los derechos humanos.

PUBLICIDAD

La reacción se suma a los cuestionamientos formulados por la Universidad de Costa Rica, que solicitó explicaciones sobre los fundamentos jurídicos utilizados para impedir el ingreso de su invitada.

¿Por qué Costa Rica impidió el ingreso de Francesca Albanese?

El director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, aseguró que sobre la jurista existe una “alerta internacional por vínculos con actos terroristas”.

Según el funcionario, esta situación representa un riesgo para la seguridad nacional.

No obstante, las autoridades no habían divulgado públicamente documentación que permitiera conocer el origen, alcance o fundamento específico de esa supuesta alerta.

Francesca Albanese responde a las acusaciones de terrorismo

La propia Francesca Albanese reaccionó a la controversia mediante una publicación en su cuenta oficial de X, en la que agradeció el respaldo del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y expresó su esperanza de que el Gobierno costarricense reconsidere la decisión de impedirle ingresar al país.

PUBLICIDAD

La jurista también destacó los esfuerzos de la Universidad de Costa Rica (UCR) para organizar la ceremonia en la que recibiría el doctorado honoris causa este viernes 27 de noviembre. Asimismo, rechazó los señalamientos que la vinculan con actividades terroristas y pidió a las autoridades dejar de difundir esas acusaciones. “Defender los derechos humanos no es terrorismo”, afirmó Albanese en su publicación.

Publicación realizada por Francesca Albanese en su cuenta de X tras su llegada a Costa Rica y la prohibición de ingresar al país.

Sala Constitucional interviene en la controversia

Ante la restricción migratoria, se presentaron recursos de hábeas corpus ante la Sala Constitucional.

El tribunal ordenó a las autoridades migratorias presentar un informe en un plazo de 24 horas y dictó una medida cautelar para evitar que Albanese fuera obligada a abandonar el territorio mientras se resuelve el procedimiento.

PUBLICIDAD

La resolución, sin embargo, no constituye una autorización definitiva de ingreso al país.

Además, seis expertos costarricenses vinculados con mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas solicitaron al Gobierno permitir la entrada de la relatora y esclarecer los fundamentos de la decisión.

La controversia adquiere así una dimensión diplomática internacional, mientras Costa Rica enfrenta posiciones encontradas entre el respaldo del representante israelí y los cuestionamientos de organismos y especialistas internacionales en derechos humanos.

Por ahora, la atención se concentra en la respuesta que deberán presentar las autoridades migratorias y en las eventuales resoluciones judiciales sobre el ingreso de Francesca Albanese.

PUBLICIDAD