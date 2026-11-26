Los residentes de Valle Escondido detectaron al reptil en la casilla de mantenimiento de la piscina, un sitio de manipulación cotidiana, y solicitaron la intervención de agentes especializados (Policía de Córdoba)

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Una familia del barrio Valle Escondido, en la ciudad de Córdoba, vivió momentos de alarma al descubrir que una yarará chica, una de las serpientes venenosas más comunes del país, se había refugiado dentro de la casilla del filtro de su pileta. Efectivos de la Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba acudieron al domicilio y lograron capturar al ejemplar sin que se registraran heridos.

Cómo fue el hallazgo de la yarará

El episodio ocurrió en una vivienda de Valle Escondido, uno de los barrios privados del noroeste cordobés, cuando los residentes advirtieron la presencia del reptil en un lugar poco visible y de acceso frecuente: el interior de la casilla que aloja el filtro de la piscina. La ubicación del animal generó una situación de riesgo potencial para los habitantes del hogar, ya que se trata de un espacio que suele manipularse de forma cotidiana para el mantenimiento del agua.

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Ante el aviso, efectivos de la Patrulla Ambiental se trasladaron al lugar y procedieron a capturar el ejemplar de manera segura. Según informó la Policía de Córdoba a través de su cuenta oficial en la red social X, el operativo permitió “evitar posibles riesgos para los vecinos y resguardar la fauna silvestre” al mismo tiempo. Una vez capturado, el animal fue retirado del domicilio conforme a los protocolos de manejo de fauna silvestre.

Desde la fuerza, además, aprovecharon el hecho para recordar a la comunidad la conducta a seguir ante situaciones similares: “Si encontrás animales silvestres, mantené distancia y comunicate al 911”, señalaron, y subrayaron que “la prevención es responsabilidad de todos”.

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Características de la especie

El operativo de la Policía de Córdoba se realizó sin lesionados y siguió los protocolos vigentes para el manejo de fauna silvestre (Policía de Córdoba)

La yarará chica (Bothrops diporus) es una serpiente de mediano porte que pertenece a la familia Viperidae. Los ejemplares adultos raramente superan el metro de longitud —aunque pueden alcanzar los 100 centímetros—, y se distinguen por una coloración de fondo castaño claro o grisácea, con manchas de forma trapezoidal o en reloj de arena distribuidas a lo largo del cuerpo. La cola, en especial en los juveniles, suele presentar una tonalidad blanquecina o amarillenta.

Como rasgo anatómico característico, posee las denominadas fosetas loreales: dos orificios ubicados entre las narinas y los ojos que funcionan como órganos termosensores y le permiten detectar variaciones de temperatura en el entorno, una facultad típica de los vipéridos. Sus dientes anteriores, largos y móviles, disponen de un conducto interno por el que circula el veneno, lo que permite una inyección eficaz al morder.

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Se trata de la especie responsable de la mayor cantidad de accidentes ofídicos en Argentina. Su veneno provoca coagulación de la sangre, necrosis y efectos hemorrágicos en el tejido local. Si bien las mordeduras raramente son fatales cuando se recibe atención médica oportuna, pueden derivar en daño tisular severo con secuelas funcionales permanentes.

La yarará chica habita en casi todas las provincias argentinas —con excepción de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego— y se adapta con facilidad a ambientes perturbados, incluidas zonas periurbanas. Su presencia en barrios privados y áreas residenciales no es infrecuente: el grupo de las yararás figura entre las serpientes más observadas en entornos urbanizados de la región, precisamente por su mayor adaptabilidad a los cambios en el hábitat.

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La especie es de hábitos crepusculares y nocturnos. Se alimenta principalmente de pequeños roedores, lo que la convierte en un controlador natural de esas poblaciones en el ecosistema. Cuando se siente amenazada, puede tornarse agresiva: agita la punta de la cola contra el suelo o la vegetación, generando un sonido que evoca al de la serpiente de cascabel.

Qué hacer en caso de encontrar una yarará

La especie habita casi todas las provincias del país, salvo Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y figura entre los reptiles más observados en entornos urbanizados regionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias y ambientales de Córdoba coinciden en una recomendación básica y no negociable: no acercarse, no tocar y no intentar capturar al animal por cuenta propia, aunque parezca inmóvil o inofensivo. El primer paso ante un hallazgo de estas características es mantener la distancia y llamar al 911 para que personal especializado se haga cargo del procedimiento.

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En caso de mordedura, la conducta correcta es trasladar a la persona afectada de forma inmediata al centro de salud más cercano. Mientras se realiza el traslado, se recomienda mantener al accidentado en reposo, calmo y con el miembro afectado inmovilizado, además de suministrarle agua en abundancia.

La administración del antiveneno es competencia exclusiva del personal médico, ya que requiere determinar el tipo de suero adecuado, estimar la dosis según la gravedad de los síntomas y aplicarlo por vía endovenosa. Existen conductas que están expresamente contraindicadas: realizar torniquetes o ligaduras, succionar la herida, practicar cortes o incisiones, aplicar remedios caseros —como querosene, grasa o metales calientes— o consumir bebidas alcohólicas.

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Como medida de prevención domiciliaria, los organismos de salud y ambiente recomiendan mantener el peridomicilio con el pasto corto, libre de malezas y sin acumulación de residuos o materiales que puedan funcionar como refugio tanto para serpientes como para los roedores que les sirven de alimento. También se sugiere revisar el calzado antes de ponérselo y no introducir las manos en huecos, grietas o espacios oscuros sin antes verificar su contenido.