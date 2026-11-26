El triunvirato de la CGT habló desde un improvisado escenario instalado sobre Bartolomé Mitre y San Martín

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“Las obras sociales sindicales son parte de la identidad sindical en nuestro país y no vamos a permitir que vengan a desfinanciarlas, a robárselas, porque eso es lo que están haciendo”. Lo dijo el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) en un encendido discurso que brindó durante una movilización convocada esta jueves por la central obrera ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en Bartolomé Mitre al 400, en el microcentro porteño.

Junto con sus pares Jorge Sola (Seguro) y Octavio Argüello (Camioneros), Jerónimo habló ante militantes y trabajadores que ocuparon unas 6 cuadras a lo largo de la calle Bartolomé Mitre desde un improvisado escenario instalado sobre un camión, adelante de la entrada de la SSS (curiosamente, sin vallas y casi sin custodia policial) y a unos 100 metros de la Plaza de Mayo.

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La marcha fue decidida para reclamarle al Gobierno una solución urgente a la aguda crisis financiera de las obras sociales, que los expertos de la CGT califican de “casi terminal” porque ocasiona cortes de prestaciones y problemas de pago que obligan a la estructura gremial a derivar millonarios recursos para mantener el sistema de salud, pero de esa forma, a la vez, se está complicando el funcionamiento de los sindicatos.

Un solo policía custodia la sede de la SSS mientras a pocos metros se hacía el acto de la CGT

En los últimos meses, los jefes de la CGT mantuvieron tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, pero los dirigentes aseguran que el ministro sigue sin responder las propuestas efectuadas para superar la crisis.

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En la calle, aunque se había anticipado que la presencia de los sindicatos iba a ser “testimonial”, se notó que varias organizaciones gremiales apostaron a movilizar mucha gente, como fue el caso de la UOCRA, Comercio y la Confederación de Trabajadores del Transporte de la Argentina (CATT), donde estaba Camioneros.

Además del triunvirato cegetista, en el escenario principal estuvieron Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Benítez (textiles), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Roberto Solari (guardavidas), Pablo Flores (AFIP) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza), entre otros.

Jorge Sola, que fue el primero de los oradores, exigió que el Gobierno garantice el financiamiento y las prestaciones de las obras sociales, que, destacó, atienden la salud de 15 millones de trabajadores, y pidió la renuncia de los funcionarios que no puedan resolver los problemas del sistema sanitario.

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La columna de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) fue una de las más numerosas

Sostuvo que la defensa de la salud forma parte de una demanda más amplia del movimiento obrero por salarios, condiciones laborales, educación y protección social. “Necesitamos que nos escuchen. Las demandas son incesantes”, afirmó, tras lo cual cuestionó las políticas oficiales hacia los jubilados y denunció que la atención sanitaria quedó “en manos de gente denunciada”. También planteó que la salud de los trabajadores no puede quedar “a expensas de la ley del mercado”.

A continuación, Argüello acusó al Gobierno de quedarse con fondos destinados a las obras sociales y sostuvo que ese dinero pertenece a los trabajadores. “Este gobierno le está robando la plata a los trabajadores”, dijo, y reclamó la devolución de los aportes realizados cada mes.

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También denunció un deterioro en las condiciones de vida de jubilados y personas con discapacidad. “Nos están quitando la dignidad a todos nuestros jubilados, a nuestros discapacitados”, afirmó, antes de responsabilizar a Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo de ser “culpables y cómplices de lo que nos han robado al país”, además de cuestionar el accionar de la Justicia frente a las protestas callejeras.

Los sindicatos del transporte agrupados en la CATT aportaron muchos manifestantes

El dirigente convocó a los trabajadores a movilizarse y anticipó una profundización de las medidas de fuerza de la CGT. “Se terminó la paciencia, no hay más”, remarcó, y agregó: “Necesitamos que también los trabajadores se despierten en cada lugar de su trabajo y hagan comprender la situación en nuestra patria”.

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El último discurso fue de Jerónimo, quien profundizó las críticas de sus colegas: señaló que que “la salud de los trabajadores es parte del salario de la familia, es una conquista y no estamos dispuestos a cederla porque sabemos lo que está sucediendo en nuestro país y que tenemos un gobierno que es profundamente insensible y gobierna para los que más tienen en la Argentina”.

El sindicalista enfatizó: “En este edificio (en alusión al de la SSS) se resuelve muchísimas veces la institucionalidad de cada obra social porque muchos de los muchachos que se hacen los iluminados dicen que es inviable. ¿Inviable para quién? Para el hijo de un trabajador cuando se le da un servicio que prácticamente es impagable si lo tuviera que pagar. Cuando al hijo de un trabajador que es discapacitado se le da una silla que vale millones sería imposible para un trabajador poder adquirir eso. Por eso defendemos nuestro sistema solidario de salud, por más que no le guste a este gobierno".

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Los líderes de la CGT llegan al escenario donde se brindaron los duros discursos contra el Gobierno

Jerónimo sostuvo que los sindicatos acompañan a los trabajadores y sus familias desde el nacimiento de un hijo hasta la muerte de un pariente. En ese sentido, defendió la estructura sindical como parte de la vida cotidiana de quienes dependen de esas coberturas.

También recordó la irrupción del COVID-19 y aseguró que las obras sociales y los sindicatos pusieron su estructura a disposición de la gente durante la emergencia. “En Argentina nunca se tuvo que elegir a quién se le ponía y se le sacaba un respirador”, expresó.

“¿Cómo nos van a venir a decir que es inviable (el sistema de obras sociales)? -se quejó-. Inviable es la gestión que lleva adelante este gobierno. Este modelo económico ya fracasó. Este ministro de Economía ya fracasó. Que se vaya a la cárcel, es un delincuente. Basta de estos delincuentes que nos siguen endeudando".

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El edificio de la Superintendencia de Servicios de Salud, vacío mientras se hacía el acto de la CGT

Sostuvo que “este gobierno lo único que va a seguir privilegiando es generar las condiciones para que vengan a quedarse con nuestro país” y se preguntó: “¿Dónde están los 18 mejores meses que iban a venir? ¿Dónde están los salarios volando? No existe todo eso y depende de nosotros volver a construir un proceso virtuoso. Tenemos que exigirle a la dirigencia política que se ponga al frente. Se tienen que poner al frente y representar los intereses de las grandes mayorías. Basta de seguir encubriendo vanidades, los egos de la dirigencia política. ¿Cuántos compatriotas se quedaron sin trabajo? ¿Cuántos no sólo no llegan a fin de mes sino que arrancan el mes y la deuda le come el salario?“.

Luego, Jerónimo se refirió a la decisión judicial de extender la intervención en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): “Basta de intervenir las organizaciones sindicales, basta de entrometerse en la vida institucional de cada organización. Queremos la UOM normalizada. Y basta de jugar con la certificación de autoridades de las organizaciones sindicales. Basta de entrometerse en lo que no se tienen que meter porque va a tronar el escarmiento. La sociedad está sufriendo”.

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Enseguida, hablándole a Milei, puntualizó: “La gente sí pasa hambre, señor presidente. La gente sí se endeuda para comer, señor presidente. Así que no se haga el distraído y hágase cargo de lo que le corresponde”.