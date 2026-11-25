Elon Musk y Jensen Huang tienen visiones similares sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. (REUTERS/Kylie Cooper)

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Elon Musk y Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, coinciden en que la inteligencia artificial (IA) está impactando el mercado laboral a gran velocidad, pero no necesariamente significa que un programa reemplazará una labor humana.

Huang ha sostenido en varias intervenciones que el riesgo no proviene solo de una máquina, sino de la ventaja que obtendrá el humano sepa incorporarla a su trabajo: “No te quitará el trabajo una IA, sino alguien que sabe usarla”.

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Musk, líder de Tesla y SpaceX, coincide con la postura de Huang pero le ha sumado un componente más alarmante. En una entrevista con The Economist, afirmó que la IA podría superar la suma de la inteligencia humana en alrededor de cinco años.

Elon Musk proyectó que la inteligencia artificial superará la capacidad intelectual combinada de la humanidad hacia 2031. (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

Para ambos empresarios, la discusión ya no se limita a qué tareas puede automatizar un programa, sino a cómo se reorganizarán las capacidades, los salarios y las empresas ante sistemas cada vez más autónomos.

Cómo evolucionará la inteligencia artificial en los próximos años

Musk sostuvo que, hacia 2031, la IA podría exceder la capacidad intelectual combinada de todas las personas. “No habrá nada que la IA no pueda hacer mejor que los humanos, salvo, quizá, ser humano”.

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La predicción sitúa el debate laboral en un horizonte cercano. Si los sistemas pueden resolver problemas, producir conocimiento y ejecutar tareas complejas con más rapidez, la adaptación profesional dejaría de ser una cuestión reservada a especialistas. La diferencia estaría en la capacidad de cada trabajador para usar esas herramientas y complementar sus resultados.

Huang afirmó en una entrevista que la humanidad ya alcanzó la inteligencia artificial general bajo un criterio de utilidad económica. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Qué impacto trae la inteligencia artificial general

Huang afirmó en marzo de 2026, durante el podcast de Lex Fridman, que la humanidad ya alcanzó la inteligencia artificial general (AGI), un concepto que suele describir sistemas capaces de realizar una amplia variedad de tareas intelectuales. Su definición se aparta de una medida puramente académica y se enfoca en la utilidad económica de agentes autónomos.

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Sin embargo, el ejecutivo marcó límites precisos. Dijo que podría haber “cien mil” agentes capaces de crear aplicaciones exitosas, de atraer a millones de usuarios e incluso de generar ingresos rápidamente. Pero descartó que esos sistemas puedan reproducir la trayectoria empresarial, industrial y tecnológica de una compañía como Nvidia.

El director ejecutivo de Nvidia descartó que agentes de inteligencia artificial logren replicar la estructura corporativa e industrial de su empresa. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

“La probabilidad de que 100.000 de esos agentes creen Nvidia es del cero por ciento”, afirmó Huang. La frase resume su distinción entre producir una aplicación viral y construir una organización con investigación, infraestructura, manufactura, clientes y capacidad de sostenerse a largo plazo.

Para el director ejecutivo, la IA puede multiplicar la productividad individual y abrir espacio para nuevos negocios, pero no elimina la necesidad de criterio humano. La creación de compañías complejas exige coordinar grupos, tomar decisiones de inversión, identificar necesidades de mercado y enfrentar riesgos que no se reducen a generar código o contenido.

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Cuáles empleos se potencian con la expansión de la IA

Huang señaló en el Foro Económico Mundial de Davos que el despliegue de centros de datos, fábricas de chips y redes informáticas está aumentando la demanda de oficios técnicos. Entre los perfiles figuran electricistas, fontaneros, obreros de la construcción, trabajadores del acero, técnicos de redes e instaladores de dispositivos.

Bill Gates advirtió sobre el riesgo de que las empresas despidan personal humano para sustituirlo de forma directa con robots. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

El dirigente aseguró que los salarios de esas ocupaciones han subido casi al doble en algunos casos. Huang habló de remuneraciones de seis cifras para quienes construyen fábricas de semiconductores, computadoras e infraestructura de IA.

La mirada de Bill Gates introduce un contrapunto. En una entrevista con The Observer, el fundador de Microsoft advirtió que las empresas pueden optar por “contratar al robot, despedir al humano y no mirar atrás”.

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Ante esa posibilidad, propuso estudiar un impuesto al uso de IA para financiar redes de protección y recapacitación laboral, sumado a reservar determinadas ocupaciones para personas.