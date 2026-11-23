Los mensajes fraudulentos utilizan números con prefijo de Estados Unidos y dirigen a enlaces externos diseñados para sustraer tarjetas bancarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Delincuentes están escribiendo por WhatsApp a viajeros que reservaron alojamiento en Booking y les piden “verificar” la estadía en 24 horas, bajo amenaza de cancelarla. Los mensajes incluyen datos reales de la reserva y llevan a páginas falsas que capturan los datos de la tarjeta bancaria, según informó Tourinews, medio especializado en turismo, el 23 de noviembre.

Un gestor de alojamientos turísticos en España mencionó a la revista que en septiembre muchos de sus clientes recibieron intentos de este tipo. Los mensajes llegan desde cuentas de empresa de WhatsApp con nombres al azar y prefijo telefónico +1, el de Estados Unidos, y contienen:

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El nombre completo de los huéspedes

Fechas de entrada y salida

Nombre exacto del inmueble

Números de referencia.

Los enlaces dirigen a dominios externos pensados para obtener los datos de la tarjeta y la autorización de pagos.

Delincuentes contactan por WhatsApp a clientes de Booking con datos auténticos de sus estancias para exigir pagos bajo amenaza de cancelación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un lector de Tourinews que reservó en octubre un viaje para diciembre recibió un mensaje con las fechas exactas. Desconfió por tres detalles: el prefijo no correspondía al país de destino, el nombre del hotel no era idéntico y el número de reserva era falso.

La filtración de abril alimentó las estafas

El 15 de abril, la BBC informó de una filtración de datos en Booking. Según un correo de la compañía citado por la cadena, los atacantes accedieron a nombres, correos electrónicos, teléfonos y detalles de reservas pasadas y presentes. La empresa afirmó que no se accedió a información financiera.

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La web de reservas no precisó cuántos clientes resultaron afectados ni en qué regiones. Luis Corrons, especialista en seguridad de la firma Norton, explicó a la BBC que esos datos permiten a los delincuentes citar el alojamiento real, las fechas reales y los contactos correctos, y que así el engaño parece una gestión rutinaria de atención al cliente.

Una filtración de datos que afectó a Booking en abril facilitó el acceso a nombres, teléfonos y detalles de reservas de los clientes (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Tourinews añade que, según un informe de la empresa alemana Hornet Security, entre el 20 y el 26 de abril se detectaron más de 45.000 correos de phishing (suplantación de identidad para robar datos) que se hacían pasar por Booking.

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Autoridades de varios países advirtieron del fraude

El 2 de junio, el Centro Nacional de Ciberseguridad de Suiza (NCSC) alertó de un aumento de denuncias por mensajes falsos de WhatsApp sobre reservas de hotel. Describió una variante en la que se promete un reembolso y otra en la que los delincuentes toman el control de la cuenta de un hotel en la plataforma.

El NCSC vinculó la precisión de los mensajes con la filtración de abril. Recomendó no pulsar enlaces, no introducir datos de tarjeta en esas páginas y entrar a la cuenta de reserva desde la aplicación o la web oficial. Si alguien ya los introdujo, debe llamar de inmediato a su banco.

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El 9 de octubre, la policía de Singapur informó de al menos 148 casos desde enero, con pérdidas de al menos 185.000 dólares locales (USD 143.000), según The Straits Times. Las víctimas recibían mensajes, sobre todo por WhatsApp, de falsos hoteles o plataformas de reservas.

En el Reino Unido, Action Fraud recibió 532 denuncias entre junio de 2023 y septiembre de 2024, con pérdidas de 370.000 libras (USD 480.000), por mensajes enviados desde cuentas de hoteles secuestradas en Booking. Lo informó en una alerta del 10 de enero de 2025.

Qué dice Booking y cómo protegerse

Las denuncias por secuestro de cuentas de hoteles en Booking registraron pérdidas por 370.000 libras en el Reino Unido (Europa Press)

Un portavoz de Booking declaró a The Straits Times el 18 de septiembre que la empresa conoce los intentos de phishing por WhatsApp. Aseguró que nunca pide datos de tarjeta por mensaje de texto, WhatsApp, correo o llamada, ni transferencias distintas de las indicadas en la política de pago de la reserva.

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La compañía recomienda no abrir enlaces desconocidos y verificar cualquier solicitud de pago en la aplicación, con el hotel o con su servicio de atención al cliente, disponible las 24 horas. Quien ya compartió datos o pagó debe contactar a su banco y a Booking.

Los expertos consultados por la BBC señalan que algunos hoteles sí gestionan sus propios cobros y pueden pedir pagos, por lo que conviene contrastar siempre con la confirmación original. En el Reino Unido, los correos sospechosos se reenvían a report@phishing.gov.uk.