La subasta será online y se podrá acceder a través de tablet, notebook, PC, celular u otros equipos con wifi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Banco Ciudad subastará 22 lotes solidarios el jueves 26 de noviembre de 2026, desde las 13, con objetos donados por figuras del deporte y la cultura argentina para contribuir a la compra de una plataforma robótica quirúrgica para el Hospital de Clínicas José de San Martín. El remate se realiza en línea por cuenta y orden de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y exige un depósito en garantía equivalente al 10% del precio base para poder ofertar, según el documento de la convocatoria.

Para participar, los interesados deben registrarse e iniciar sesión en subastas.bancociudad.com.ar/subasta/4014, revisar las condiciones de venta y transferir la caución requerida. Una vez que reciban el correo electrónico de habilitación, podrán ofertar por camisetas, objetos musicales y obras de arte.

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Los fondos se destinarán a la compra de una plataforma robótica quirúrgica de última generación para el Hospital de Clínicas José de San Martín. La convocatoria establece que el monto de caución puede variar de acuerdo con las condiciones particulares de cada subasta.

La subasta incluirá una camiseta de Boca donada por Leandro Paredes y firmada por los jugadores. (Banco Ciudad)

Para participar de la subasta se debe contar con una tableta, computadora o teléfono inteligente con conexión a internet. El primer paso es registrarse como usuario en la plataforma del banco, con las mismas credenciales de “Autogestión”. Una vez dentro, el participante debe ingresar a la subasta elegida, leer las condiciones de venta y efectuar la transferencia de caución antes de aguardar la habilitación por correo electrónico.

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Los objetos deportivos, musicales y artísticos disponibles

Entre los lotes deportivos figuran una camiseta de Boca Juniors firmada y donada por Leandro Paredes, otra de River Plate autografiada y aportada por Nicolás Otamendi, y una de la selección argentina campeona de la Copa América de 1993, donada por Néstor Craviotto. En los tres casos, el precio base es de $350.000 y se exige un depósito de garantía de $10.000 para poder pujar. También se ofrecen camisetas de Fabricio Oberto y Ricardo Enrique Bochini, otras dos prendas de Boca firmadas por el plantel y raquetas de Juan Manuel y Francisco Cerúndolo usadas en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos de 2026.

La propuesta musical incluye un parlante Mondo firmado por Bizarrap, un chaleco que Duki utilizó durante su gira internacional de 2025 y un vinilo junto con un CD autografiados por Lali Espósito. Se suman una armónica y estuche firmados por Andrés Ciro Martínez, piezas de Abel Pintos, y obras de Milo Lockett, Pablo Siquier, Josefina Madariaga, Laura Delgado, Filio Acosta del Río, Paula Otegui, Silvia Dotta y Mauro Ketlun, según la convocatoria.

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Los artículos musicales tienen algunos detalles particulares que se deben tener en cuenta. El parlante, por ejemplo, es una pieza exclusiva ligada a la colaboración de Bizarrap con la marca sueca de audio. El precio base es de $350.000 y el depósito en garantía es de 10.000 pesos.

El parlante Mondo firmado por Bizarrap tiene un precio base de 350.000 pesos. (Banco Ciudad)

El chaleco de Duki, que tiene las mismas condiciones en precio y depósito, fue diseñado especialmente para él por Red Jaus. El vinilo y el CD de Lali Espósito corresponden a su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, en tanto que del aporte de Pintos se destacan un sombrero y un par de anteojos.

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La subasta incluye también otros artículos artísticos, como una escultura realizada a partir de una antigua cabeza de antílope cervicapra y piezas de hierro recuperadas del ferrocarril y de viejas construcciones. El escultor, Mauro Ketlun, fue quien creó una escultura de Lionel Messi que se encuentra exhibida en el predio de la AFA. El depósito de garantía es siempre el mismo ($10.000), pero el precio base en ese caso parte de 1.800.000 pesos.

La primera Noche a Beneficio de la UBA, realizada el 12 de noviembre en la Facultad de Derecho, reunió más de USD 2,2 millones mediante aportes de empresas, instituciones y particulares. La subasta en línea amplía aquella recaudación con nuevos objetos destinados al mismo proyecto hospitalario.

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Las bases de los lotes comienzan en $350.000 y, en conjunto, alcanzan $27.690.500, de acuerdo a lo informado por la entidad . El valor más alto corresponde al acrílico sobre tela “2602”, de Siquier, cuya puja parte de $11.130.000, según el documento de la subasta.