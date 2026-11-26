Los cuatro modos de Majorana alojados en los extremos determinan el estado del qubit mediante la paridad de electrones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Investigadores de QuTech, el instituto de tecnología cuántica de la Universidad Técnica de Delft (Países Bajos), lograron controlar un qubit construido con cuasipartículas de Majorana, algo que la física experimental perseguía desde hace unos 15 años.

Un qubit es la unidad básica de información de una computadora cuántica. A diferencia de un bit común, que vale 0 o 1, puede estar en una mezcla de ambos estados a la vez. Esa propiedad le da potencia de cálculo, pero también lo vuelve frágil: cualquier perturbación del entorno puede alterar la información y producir errores.

PUBLICIDAD

Según QuTech, el resultado llega 25 años después de las primeras propuestas teóricas. Los autores del estudio, que fue publicado en la revista Nature, señalan que el experimento permite usar los modos de Majorana no solo para estudiar sus propiedades, sino también para codificar y manipular información cuántica.

Dos cadenas diminutas forman un solo qubit

El dispositivo combina semiconductores y superconductores, materiales que conducen la electricidad sin resistencia a temperaturas muy bajas. Con ellos, los investigadores armaron dos “cadenas de Kitaev” mínimas. Cada una tiene solo dos puntos cuánticos, regiones minúsculas donde se puede confinar un electrón individual, y aloja dos modos de Majorana en sus extremos.

PUBLICIDAD

Los investigadores del instituto QuTech de la Universidad Técnica de Delft. La imagen simétrica refleja las dos cadenas de Kitaev acopladas (Universidad Técnica de Delft)

Los cuatro modos juntos forman la base de un único qubit. Sus dos estados corresponden a que ambas cadenas tengan una cantidad par o impar de electrones, según la descripción de QuTech.

Para controlarlo, el equipo activa por un instante una interacción entre las dos cadenas, mide el estado inicial, deja que evolucione durante un tiempo preciso y vuelve a medirlo. Al repetir el experimento con distintos tiempos, la probabilidad de hallar el qubit en su estado original sube y baja de forma regular. Esas oscilaciones coherentes muestran que los investigadores pueden dirigir deliberadamente su estado cuántico.

PUBLICIDAD

En el artículo de Nature, los autores informan que las oscilaciones de los dos estados coinciden en frecuencia con una diferencia menor al 5%, un resultado compatible con modos de Majorana en gran medida aislados entre sí.

La protección completa todavía no se logró

La idea original del físico Alexei Kitaev es que los modos de Majorana, cuando están bien separados, guardan la información de forma distribuida y la hacen menos sensible a perturbaciones locales. Los modos de este experimento, conocidos como “Majorana de hombre pobre”, ofrecen solo una protección limitada.

El dispositivo combina materiales semiconductores y superconductores para formar dos cadenas mínimas de Kitaev con puntos cuánticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso las oscilaciones observadas se desvanecen en decenas de nanosegundos, es decir, en unas pocas decenas de milmillonésimas de segundo. QuTech reconoce que el tiempo de coherencia es modesto y que el trabajo no demuestra todavía la protección topológica. Zatelli, uno de los autores, explicó que existen dos caminos hacia un qubit de Majorana.

PUBLICIDAD

El primero consiste en establecer primero estados con protección topológica y luego construir el qubit. El otro, el que siguió su grupo, consiste en crear y controlar los estados sin protección completa, demostrar operaciones de qubit y mejorar después la protección.

Según QuTech, durante más de una década buena parte del campo siguió el primer camino. Las dificultades con los materiales hicieron difícil determinar con certeza si las señales medidas provenían realmente de estados de Majorana. En 2022, los investigadores empezaron a seguir la segunda vía, y en 2023 el grupo de Kouwenhoven demostró cadenas de Kitaev mínimas.

Cadenas más largas, la prueba que sigue

El próximo paso es comprobar si cadenas más largas protegen mejor la información. “Observar si la coherencia mejora con la longitud de la cadena es probablemente la mejor forma práctica de poner a prueba la protección topológica”, afirmó Roovers, otro de los autores, quien ya experimenta con qubits formados por dos cadenas de tres puntos cuánticos cada una.

PUBLICIDAD

Kouwenhoven sostuvo que este qubit es “un punto de partida sólido” para construir mejores qubits y estudiar con más detalle la física de Majorana. Mencionó además un desafío fundamental pendiente: las estadísticas de intercambio no abelianas, que según él ahora quedan al alcance de los experimentos.

El estudio se titula Coherent parity oscillations in coupled minimal Kitaev chains. Los autores indican que sus resultados sientan las bases para operaciones de qubit universales y para sondear la protección en cadenas más largas.