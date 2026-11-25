Diego Maradona carga sobre sus hombros a su hija Gianinna Maradona en una fotografía familiar difundida en el marco del aniversario de su fallecimiento

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Gianinna Maradona publicó este martes un extenso mensaje en sus redes sociales para conmemorar el sexto aniversario de la muerte de Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020. El texto, acompañado de un álbum de fotografías familiares de distintas épocas, da cuenta del duelo que persiste en la hija del exfutbolista y repasa, con detalle, el recuerdo del día en que recibió la noticia.

“6 años de querer abrazarte y no poder hacerlo, 6 años que te escribo y te hablo sin parar todo el día”, abrió Gianinna su publicación. Y siguió con la pregunta que, según sus propias palabras, repite sin descanso desde entonces, cuando su padre falleció: “¿Cuántas veces te voy a preguntar por qué te fuiste? Creo que un millón de veces más”.

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Pese a la ausencia física del astro, Gianinna aseguró sentir su presencia de otra forma. “Sé que me escuchás porque tus señales son para que sepa que la línea es directa y que estás siempre atento, pero... ¿sabés qué? Yo extraño mucho abrazarte. Demasiado. Nos extraño juntos”, escribió. Luego precisó qué es lo que más echa de menos: “Tu risa, tus carcajadas. Tus llamados también. Te extraño mucho y también te necesito”.

Diego y Gianinna besan el trofeo del Balón de Oro honorífico, que recibió en 1995

Gianinna recordó el aniversario de la muerte de Diego

Dalma, Gianinna y Diego

Gianinna también compartió una foto de su hijo Benjamín con su abuelo

Sobre el paso del tiempo y el dolor, fue contundente: “El tiempo no cura una puta mierda, sólo acomoda”, dijo. Y remarcó la magnitud del vacío que persiste. “Yo no soy la misma sin tu presencia tangible en mi vida. El vacío es inmenso. Y ya sé todo, pero el vacío está igual. No puedo ponerlo en palabras porque todavía me ahogo y no puedo respirar”, expresó.

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El mensaje también reconstruyó el momento en que recibió la noticia del fallecimiento. “Un miércoles igual que hoy pero hace 6 años recibí el peor llamado de mi vida, cómo duele pasar por ese momento. Todavía le pido perdón a Benja por haberme ido sin reparar que él estaba en su habitación conectado a clase”, escribió Gianinna, en referencia a Benjamín Agüero, su hijo junto a Sergio “Kun” Agüero.

La reconstrucción de aquella jornada continuó con imágenes precisas: “Nunca imaginé que nos ibas a dejar así. El ruido de la ambulancia, esa gente siniestra, el médico dándome la hora de tu partida y yo gritando que te trasladen, que no podía ser. Se lo dije a mamá por teléfono y casi se hacen mierda en Panamericana”.

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Este aniversario no fue distinto en términos emocionales. “Hoy me desperté a la madrugada con ese nudo en la garganta y una angustia tal que no podía dejar de llorar”, relató. En ese contexto, mencionó haber sido contenida por su entorno: “Hoy por suerte estaba él ahí (por su hijo) para abrazarme, para que encontrara la calma sin dejar de llorar, para que escuchara su corazón y pudiera respirar”.

El texto también incluyó una mención a su madre, Claudia Villafañe: “Fui con ella y los ojos en compota. Porque si hay personas incondicionales ahí está la bruja. ¡Qué te voy a contar a vos si lo sabés mejor que nadie! ¡Qué mujer del carajo elegiste para que sea mi mamá! Única e inigualable, como vos”.

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"Te extraño mucho y también te necesito", escribió la menor de las Maradona en el posteo

Gianinna recordó unas vacaciones familiares que tuvo con su papá

Maradona muestra el mensaje de su nieto que guardó en un cuadro y una foto junto a Gianinna

La tierna foto de Diego con Benjamín, el único nieto al que llegó a concoer (Instagram)

El álbum de imágenes que acompañó el posteo combina postales de distintas décadas. Una de las fotografías muestra a Benjamín sentado en una hamaca de un patio con juegos de madera, mientras Diego, de espaldas y descalzo, lo acompaña en otra hamaca contigua. Otra imagen, de carácter histórico, registra al exfutbolista de espaldas junto a un niño pequeño con buzo con capucha, caminando sobre un campo de fútbol con carteles publicitarios de fondo. El álbum también incluye una fotografía fechada el 30 de octubre de 2006, en la que Diego Maradona aparece abrazado a una mujer de cabello oscuro en un ambiente con poca luz, mientras un camarógrafo registra la escena.

Hay además imágenes junto al mar, en la playa y en ambientes familiares: Gianinna y su padre nadando juntos con un fondo de agua turquesa, una niña tomada de su mano sobre la arena, dos pequeñas sentadas en el techo de un auto rojo mientras él recibe una caricia en el rostro. Una de las fotografías más antiguas del conjunto muestra a Maradona besando el Balón de Oro, con una niña a su lado que también apoya sus labios sobre el trofeo.

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El sexto aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona se da en un contexto en el que la causa judicial que investiga las circunstancias de su fallecimiento todavía no tiene un veredicto para las personas imputadas.