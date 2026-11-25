Víctor Heredia habló de su estado de salud tras contraer Covid-19: “Estoy muchísimo mejor” (Prensa Cris Zurutuza)

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Víctor Heredia informó este miércoles que evoluciona favorablemente tras haber contraído COVID-19 luego de su presentación del 7 de noviembre en el Teatro Ópera de Buenos Aires. El cantautor, de 79 años, agradeció las muestras de afecto que recibió desde que comunicó su diagnóstico y adelantó que espera retomar su actividad habitual en los próximos días.

“Amigos queridos. En principio quiero agradecerles los alentadores mensajes de afecto que recibí estos días para mi recuperación”, escribió el artista en una publicación de Instagram. En el mismo mensaje, difundido este miércoles, afirmó: “Quiero informarles que estoy muchísimo mejor felizmente y pronto voy a retomar mis actividades normales”.

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El mensaje de Victor Heredia a dos días de anunciar que había sido diagnosticado con Covid-19

El músico cerró el texto con otro agradecimiento a sus seguidores. “Gracias de nuevo por todo este amor. Infinito abrazo para todos”, expresó. La publicación llegó después de varios días en los que había reducido sus respuestas en redes sociales a causa de la enfermedad.

Heredia había confirmado el domingo que atravesaba un cuadro de COVID-19. Según explicó, se contagió apenas terminó el concierto que brindó en el Teatro Ópera, una función que formó parte de Desde Paso del Rey, el espectáculo con el que repasó momentos de sus seis décadas de trayectoria.

El recital se realizó el 7 de noviembre en Buenos Aires y tuvo un significado especial dentro de su recorrido. El show reunió canciones, relatos y referencias a Paso del Rey, la localidad bonaerense en la que creció, y fue presentado como una revisión autobiográfica de su carrera artística.

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Víctor Heredia confirmó en sus redes sociales que contrajo COVID-19 al finalizar su concierto en el Teatro Ópera

Al comunicar que se encontraba en recuperación, el autor de “Todavía cantamos” compartió además un video que le había enviado un amigo uruguayo. La grabación muestra a un músico callejero ciego que interpreta “No me dejes caer” en el subte porteño. Heredia acompañó las imágenes con una reflexión sobre el momento personal que atravesaba: “Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón. Justo ahora cuando de verdad la necesito”.

La publicación generó mensajes de apoyo de colegas, seguidores y personas cercanas al cantante. Entre ellos estuvo su esposa, Marisa Bonzón, quien le escribió: “Te amo, no te dejamos caer”. El músico también difundió su propia versión de la canción junto con la interpretación registrada en el transporte público.

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La recuperación se produce mientras Heredia sostiene una agenda de proyectos para los próximos meses. Tras un período de menor presencia en los escenarios por cuestiones de salud, durante octubre y noviembre retomó presentaciones en Córdoba, Rosario, Montevideo y Buenos Aires. El concierto en el Ópera fue una de las fechas centrales de ese regreso.

A sus 79 años, Víctor Heredia llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje en Instagram

El artista tiene previsto participar en enero de 2027 del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde celebrará 60 años desde su primera actuación en el escenario mayor. Esa presentación forma parte de las actividades programadas para conmemorar su trayectoria dentro de la música popular argentina.

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Heredia ya había atravesado una situación de salud que se hizo pública en abril de 2024. En esa oportunidad fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro por un cuadro de neumonía e insuficiencia cardíaca, luego de haber acudido al centro médico por dolores en el pecho y una arritmia.

El artista prepara su regreso a los escenarios tras superar el cuadro de Covid-19

Después de una semana, dejó terapia intensiva y continuó el tratamiento en una habitación común, según se informó entonces. Con su mensaje de este miércoles, el cantautor comunicó una evolución positiva del cuadro actual y anticipó su intención de volver pronto a sus actividades normales.

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En las últimas semanas, Heredia también había retomado intervenciones públicas vinculadas con su obra y la cultura argentina. En una entrevista con Carlos Polimeni en AM 530, sostuvo que las canciones adquieren nuevos sentidos a partir de la apropiación del público y reflexionó sobre la necesidad de valorar las memorias colectivas y los aportes de los pueblos originarios. Esas definiciones acompañaron su regreso a los escenarios antes del cuadro de COVID-19 que comunicó este mes.