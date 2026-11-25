El senador Luis Juez calcula que la Cámara Alta suspenderá las PASO para 2027 con más de cuarenta votos

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El senador nacional Luis Juez, de La Libertad Avanza, anticipó que el Senado avanzaría este jueves con la suspensión de las PASO para 2027 y el tratamiento de iniciativas vinculadas a la regulación de las apuestas online. En una entrevista con Infobae al Regreso, sostuvo que la ludopatía constituye un problema de salud pública, cuestionó la relación entre el juego y el financiamiento de la política y reclamó medidas para limitar el acceso a las plataformas.

La Cámara Alta tenía previsto tratar la suspensión de las elecciones primarias, un proyecto para restringir la publicidad de las apuestas virtuales y otra iniciativa destinada a ampliar las facultades estatales para intervenir sobre esas plataformas. También figuraban en el temario otros asuntos legislativos.

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Al referirse a las PASO, Juez consideró que su continuidad responde, en buena medida, a las conveniencias electorales de cada fuerza política. “Hay un bingo ahí dando vueltas. Cuánto voto va a haber. Eso va a depender de un montón de cuestiones, de a quién le interesa, a quién le sirve el tema de las PASO, a quién no le sirve”, planteó.

El senador defendió que los partidos políticos financien y organicen sus propios mecanismos de selección de candidatos, sin trasladar ese costo al Estado. “Lo lógico, lo que corresponde, es que un club de fútbol o un partido político organice su proceso electoral y no se lo organice el Estado. ¿Por qué el Estado debería fondear un proceso de organización que le corresponde a los afiliados de un partido?”, cuestionó.

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También vinculó la discusión con las dificultades internas del peronismo para definir sus candidaturas. Según su interpretación, algunos gobernadores de ese espacio no tienen interés en eliminar las primarias porque consideran que son una herramienta para ordenar la competencia interna.

Juez sostiene que cada partido político debe financiar la selección de sus candidatos sin aportes del Estado nacional (Infobae en Vivo)

De todas maneras, Juez estimó que la suspensión de las PASO reuniría los votos necesarios para su aprobación. “Yo entiendo que sobre ese tema no vamos a tener mayores dificultades. Vamos a estar con 41, 42 votos”, calculó.

El legislador consideró que, después de esa decisión, deberá abrirse una discusión más amplia sobre el sistema electoral. También recordó su participación en la interna opositora de Córdoba en 2021, cuando compitió contra otra lista dentro de Juntos por el Cambio y obtuvo una diferencia de 26 puntos.

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Sin embargo, advirtió que cualquier mecanismo de competencia partidaria debe impedir la intervención de votantes ajenos a la fuerza política. “Una interna en la que vote todo el mundo y no se te meta el peronismo, porque si el peronismo se te mete, cagaste”, afirmó. Como argumento, señaló la capacidad de movilización territorial del oficialismo cordobés.

Juez cuestionó el vínculo entre las apuestas online y el financiamiento político

El debate sobre la ludopatía ocupó buena parte de la entrevista. Juez anticipó que el proyecto destinado a restringir la publicidad de las apuestas online tendría respaldo suficiente en el Senado. “Ese tema se va a aprobar. O sea, vamos, 37 votos va a haber, yo calculo que sí”, sostuvo.

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El senador diferenció esa iniciativa de la propuesta que busca ampliar las facultades de los organismos estatales para intervenir sobre las plataformas. En ese sentido, consideró que algunas atribuciones podrían incorporarse mediante una reglamentación, sin necesidad de sancionar una nueva ley.

Durante la conversación, cuestionó especialmente a los gobernadores que manifiestan preocupación por los efectos de las apuestas, pero mantienen habilitaciones para el funcionamiento de casinos y otras modalidades de juego en sus provincias.

El Senado prevé aprobar el proyecto que limita la publicidad de las apuestas virtuales con al menos 37 adhesiones (Jaime Olivos)

“Si en serio vos estás en contra de la ludopatía, restringí el juego, restringí la plataforma”, reclamó. Para Juez, la discusión no puede limitarse a las restricciones publicitarias, sino que debe incluir decisiones concretas de los gobiernos provinciales.

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También apuntó contra la relación entre el negocio de las apuestas y el financiamiento de distintos sectores. “El juego financia campañas electorales y es un tema transversal”, afirmó. Consultado sobre la influencia de esa actividad en la política y el deporte, respondió: “¿Financia la política? Sí. ¿Financia los clubes? Sí. Pero preguntále al Chiqui Tapia”.

En ese contexto, recordó un episodio de su gestión como intendente de Córdoba, cuando rechazó una propuesta para instalar un casino en la ciudad. Según relató, la iniciativa le llegó a través del empresario Cristóbal López, quien le ofreció asistencia económica para el transporte público a cambio de avanzar con el emprendimiento.

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“Me peleé con Néstor Kirchner cuando me mandó a hablar con Cristóbal López, que me decía: ‘Che, te va a ayudar con el tema del bondi’”, contó.

Juez aseguró que, durante una reunión, López le manifestó que su principal interés era obtener la autorización para abrir un casino en Córdoba. “Dije: ‘No, mirá, yo soy intendente de Córdoba. En Córdoba no va a haber casino’”, recordó. Según su versión, el proyecto terminó concretándose en Rosario, donde se instaló el complejo City Center.

El senador sostuvo que el empresario también le ofreció financiar futuras campañas electorales a cambio de habilitar el negocio. Aseguró que denunció penalmente el episodio en 2005 y que, a partir de entonces, se interrumpió su vínculo con funcionarios del kirchnerismo.

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El impacto de la ludopatía entre los adolescentes

Juez advirtió sobre las consecuencias de la expansión de las apuestas deportivas entre los jóvenes, especialmente por la facilidad de acceso desde los teléfonos celulares. “El tema de la ludopatía es un flagelo. Destruye familias, ha generado conflictos increíbles y es gravísimo”, afirmó.

Juez señala que el negocio de las apuestas online financia campañas electorales y clubes deportivos (Infobae en Vivo)

Como ejemplo, describió el cambio de comportamiento de algunos adolescentes durante los partidos de fútbol, que siguen los encuentros mientras realizan apuestas sobre distintas incidencias del juego. “Vos vas a la cancha y ves que los pibes están mirando el celular. ‘Tirate’, te escuchás. Claro, porque apuestan que en el minuto tanto se va a tirar un tiro libre”, señaló.

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El senador también alertó sobre el endeudamiento y los conflictos familiares que pueden derivarse de esa conducta. Mencionó situaciones en las que los jóvenes recurren al dinero de sus padres o buscan financiamiento informal en sus barrios para continuar apostando y afrontar las deudas.

En ese sentido, relacionó el problema con situaciones de violencia y extorsión en sectores vulnerables de Córdoba. Para Juez, la respuesta institucional requiere compromisos concretos y no solamente declaraciones públicas contra la ludopatía.

Como ejemplo de las medidas que pueden adoptar las organizaciones deportivas, mencionó a Vélez Sarsfield, que, según indicó, restringió las apuestas deportivas y desarrolla acciones de concientización dirigidas a jugadores y familiares.

Al cierre de la entrevista, el senador vinculó su postura frente al juego y el financiamiento político con su propia concepción de la actividad pública. “Yo lo que no estoy dispuesto a los 63 años a entregar en la política es lo poco que uno trae de la casa”, expresó.

Y concluyó: “La política para mí no es de derecha o de izquierda. Yo creo en la gente buena y en los bandidos. Creo que la política se divide entre los tipos honestos y los sinvergüenzas”.

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