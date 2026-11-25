Un operario a bordo de un tractor con maquinaria realiza tareas de acondicionamiento y mantenimiento del césped en el campo de juego de La Gloria para recibir a River Plate por los cuartos de final del Torneo Clausura

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Instituto difundió este miércoles imágenes y videos de la recuperación del Monumental Presidente Perón, el estadio de Alta Córdoba donde el próximo sábado recibirá a River Plate por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. La publicación llegó después de que circularan fotografías que mostraban un campo de juego deteriorado, con sectores quemados y parches visibles, y estuvo acompañada de un mensaje irónico dirigido a los hinchas del Millonario: “No es IA, pongan drones… Llegamos perfecto”.

La preocupación se había desatado el martes, cuando se conocieron fotografías del estadio con el terreno de juego visiblemente afectado, en especial en la zona central de la cancha, donde se había montado el escenario para el recital de María Becerra. Los registros, tomados con un dron por un medio cordobés, mostraban baches, parches y porciones de césped quemado que generaron dudas sobre la posibilidad de disputar allí un encuentro de eliminación directa.

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Ese show musical ya había obligado al club a mudar su localía para los octavos de final frente a Huracán, que se jugaron en el estadio Mario Alberto Kempes. Según trascendió, desde River habría existido una gestión para que el cruce de cuartos también se trasladara a esa sede, aunque la dirigencia de Instituto priorizó la ventaja deportiva de jugar en su propia casa.

La chicana de Instituto sobre el estado del campo de juego en la antesala al duelo ante River Plate

Frente a las versiones sobre un posible cambio de escenario, Instituto salió a despejar las dudas con un comunicado en sus redes sociales: “Tranqui… Estamos trabajando en el campo de juego para los cuartos de final”. El mensaje estuvo acompañado por un video del plantel de empleados y maquinaria trabajando sobre el césped para recuperar las zonas dañadas.

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Horas más tarde, el club publicó un segundo posteo con nuevas imágenes del estado del campo, que mostraban una mejoría notable respecto de las primeras fotografías. En esa oportunidad llegó la chicana hacia los hinchas rivales: “No es IA, pongan drones… Llegamos perfecto”, en alusión directa al origen de las imágenes que habían generado la polémica inicial.

Puertas adentro del club reconocen que el terreno de juego aún necesita algunos días más de trabajo antes del partido. La expectativa interna es que el césped alcance una condición cercana a los siete puntos para la noche del sábado, un nivel que permite el desarrollo del encuentro aunque todavía esté lejos del estado ideal.

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La confirmación oficial de la sede llegó el martes, cuando Instituto anunció en sus redes: “Tranquilos. En el Monumental Presidente Perón, como siempre”. El mensaje estuvo acompañado por un video de su público en Alta Córdoba, en un gesto que buscó despejar cualquier especulación sobre una nueva mudanza de localía.

Las fotos que compartió Instituto con el estado del campo de juego antes de jugar ante River Plate

Instituto llegó a esta instancia tras eliminar a Huracán en los octavos de final y terminar en la cima de la Zona A, con un invicto como local en el Clausura 2026: ganó seis de los ocho partidos que disputó en esa condición y empató los dos restantes, ante Boca y Newell’s. Esa posición en la tabla le garantiza, además, la posibilidad de ser local también en una eventual semifinal si supera a River.

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El conjunto de Diego Flores buscará revertir una historia reciente adversa frente al Millonario en su propia cancha. River ganó sus dos últimas visitas al Monumental de Alta Córdoba: 3-1 en abril de 2024, con un triplete de Facundo Colidio, y 3-2 en noviembre de ese mismo año, con goles de Pablo Solari, Paulo Díaz y Colidio. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en Córdoba fue en julio de 2025, con un resultado adverso para la Gloria, 4-0 en el Kempes.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio, que viene de eliminar a Lanús con un 3-1 en la ronda anterior, buscará repetir el historial favorable en Alta Córdoba. El partido está previsto para el sábado 28 de noviembre a las 22:00, a la espera de la confirmación oficial de día, horario y árbitro por parte de las autoridades del torneo.

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OTRAS FOTOS QUE COMPARTIÓ INSTITUTO

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