Los vecinos realizaron una denuncia y reclamaron justicia con una marcha por las calles

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Roberto, un perro comunitario de 16 años que era parte de la cotidianidad del centro de La Calera, en la provincia de Córdoba, fue hallado muerto tras un ataque ocurrido en el patio de un comercio local, donde solía ser resguardado cada noche. El hecho, ocurrido el pasado viernes 20 de noviembre, desencadenó una ola de indignación que derivó en denuncias penales y, el último martes, en una marcha de vecinos y proteccionistas por las calles céntricas de la localidad cordobesa.

El animal vivía en la zona conocida como las Cinco Esquinas, sobre diagonal Yrigoyen, una arteria céntrica donde comerciantes y transeúntes lo habían incorporado a su rutina con naturalidad. Por su avanzada edad, caminaba despacio y casi había perdido la vista, aunque eso nunca fue obstáculo para que la comunidad lo tratara con cuidado. Quienes pasaban habitualmente por el lugar solían detenerse a ofrecerle galletitas, agua y caricias. Entre todas esas personas, hubo una que fue más allá y se convirtió en su principal referente afectivo.

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Cristina, dueña de un local de lencería ubicado en esa misma zona céntrica, era quien más tiempo compartía con Roberto. Durante la jornada laboral lo acompañaba, aprovechaba sus ratos libres para sentarse al sol con él y, al caer la tarde, lo llevaba al patio del negocio para que pasara la noche fuera del alcance de los peligros de la calle. Esa rutina funcionó durante mucho tiempo. Pero la noche del 20 de noviembre fue diferente.

Roberto, un perro comunitario de 16 años, murió tras un ataque en el patio de un comercio de La Calera

Cuando Cristina llegó al comercio a la mañana siguiente, se encontró con una escena que sacudió a toda la comunidad: Roberto estaba muerto. Según la denuncia presentada ante las autoridades, una o varias personas habrían ingresado al predio privado durante la noche para atacar al animal. El cuerpo fue hallado en el interior de un pozo negro que estaba cubierto con escombros, según informó El Doce TV.

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La presentación judicial incluyó también reportes de otros actos de maltrato contra el perro. Un dato refuerza la gravedad del hecho: los atacantes no se llevaron ningún objeto del establecimiento. El único blanco de la violencia fue Roberto.

El episodio sacudió a La Calera. La vulnerabilidad de la víctima —un perro anciano, con movilidad reducida y visión comprometida, que dependía de la buena voluntad de quienes lo rodeaban— reabrió el debate sobre el maltrato animal y la impunidad con que suelen quedar estos hechos. Tras conocerse lo sucedido, los vecinos que formaban parte de su cuidado diario se encargaron de darle sepultura.

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Este martes, ciudadanos, organizaciones proteccionistas y vecinos de la localidad se movilizaron por el centro de La Calera para exigir que la investigación judicial avance con celeridad. Durante la marcha, los manifestantes solicitaron el relevamiento de cámaras de seguridad —tanto públicas como privadas— que puedan ayudar a identificar a los responsables del ataque. También pidieron la intervención del municipio encabezado por el intendente Fernando Rambaldi, cuya ausencia en la movilización fue señalada con malestar por parte de quienes impulsaron el reclamo en un grupo de Facebook.

El cuerpo del perro apareció en el interior de un pozo negro cubierto con escombros dentro del predio privado

“Esperábamos contar con la presencia del intendente Fernando Rambaldi. Su ausencia nos dejó una profunda tristeza, porque ante un hecho así, cada gesto de acompañamiento importa”, publicó una vecina en ese mismo grupo de Facebook. La movilización incluyó también un llamado a la comunidad para que cualquier persona con información sobre lo ocurrido se acerque a colaborar con las autoridades.

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La causa permanece abierta. Según informó La Voz, las autoridades judiciales ya tienen a cargo la investigación y se aguarda el resultado de las medidas probatorias para determinar responsabilidades penales. El pedido de acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona forma parte de las diligencias solicitadas por los denunciantes, con la esperanza de que alguna de esas grabaciones permita individualizar a quienes ingresaron al patio del comercio aquella noche.

Roberto llevaba años recorriendo las mismas cuadras del centro de La Calera. Era conocido por comerciantes, residentes y transeúntes de la zona. Su presencia cotidiana había hecho que, para muchos, dejara de ser “el perro de nadie” para convertirse en algo parecido a una figura del barrio. La comunidad que lo acompañó en vida es hoy la misma que reclama que su muerte no quede sin respuesta.

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